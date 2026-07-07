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ফ্ল্যাট বাংলো রিসর্ট থেকে কেজি কেজি সোনারুপো, দুই রাজ্য মিলিয়ে ৩০০ কোটির বিপুল বেআইনি সম্পত্তি শীর্ষ পুলিসকর্তার

Top Cop's Illegal Assets : তেলঙ্গানার এক শীর্ষ পুলিস কর্মকর্তাকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা মূল্যের অবৈধ সম্পদের মালিক হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে সেই রাজ্যের দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা (এসিবি)। সোমবার সন্ধ্যায় হায়দরাবাদের ইব্রাহিমবাগ এলাকার ভেসেলা মেডোজে অবস্থিত তার বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে এসিবির বিশেষ আদালতে হাজির করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 07, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:37 PM IST
ফ্ল্যাট বাংলো রিসর্ট থেকে কেজি কেজি সোনারুপো, দুই রাজ্য মিলিয়ে ৩০০ কোটির বিপুল বেআইনি সম্পত্তি শীর্ষ পুলিসকর্তার
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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