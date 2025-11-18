Maoist Leader Madvi Hidma Killed: মাথার দাম ১ কোটি, ২৬ ভয়ংকর হামলায় জড়িত, এনকাউন্টারে নিহত শীর্ষ মাও নেতা হিড়মা

Maoist Leader Madvi Hidma Killed: মাথার দাম ১ কোটি, ২৬ ভয়ংকর হামলায় জড়িত, এনকাউন্টারে নিহত শীর্ষ মাও নেতা হিড়মা
Maoist Leader Madvi Hidma Killed: হিদমার জন্ম ১৯৮১ সালে সুকমা জেলায়। পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মির একটি ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাওবাদী শিবিরে বিরাট আঘাত। মোট ২৬ হামলার সঙ্গে জড়িত, ৭৬ সিআরপিএফ জওয়ানের হত্যার সঙ্গে জড়ি মাও নেতা মাডভি হিড়মা এনকাউন্টারে নিহত। তার মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা। সোমবার ভোরে ছত্তীসগঢ়-অন্ধ্র সীমান্তে মাওবাদী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয়ে যায়। সেই লড়াই এখনও চলছে। এখনওপর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী ওই গুলির লড়াইয়ে নিহত টপ মাও নেতা মাডভি হিড়মা ও তার স্ত্রী রাজে ওরফে রাজাক্কা।
হিড়মা ও তার স্ত্রী মৃতদেহের ছবি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে তবে হিড়মার মৃত্যু এখনও সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি। ছত্তীসগঢ়ের ইরাবর জেলায় একটি গুলির লড়াই চলছে। সেই লড়াই এখনওপর্যন্ত ৬ মাওবাদী নিহত হয়েছে বলে খবর। মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অপারেশনের খবর নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অন্যদিকে, ছত্তীসগঢ়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় শর্মা জানিয়েছেন, হিড়মার মৃত্য়ুর খবর পাওয়া যাচ্ছে।
গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পুলিস জানতে পারে যে ইরাবরের জঙ্গলে প্রচুর সংখ্যক নকশাল লুকিয়ে আছে। এই খবরের উপর ভিত্তি করে, গত রাতে ডিআরজি (DRG) কর্মীরা সেই স্থানে রওনা হন। আজ সকালে জওয়ানরা এলাকায় পৌঁছানোর সাথে সাথেই নকশালরা তাদের দেখতে পেয়ে গুলি চালানো শুরু করে। জওয়ানরাও দ্রুত অবস্থান নিয়ে এর পাল্টা জবাব দেয়। বর্তমানে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে। অভিযান শেষ হওয়ার পরেই নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে নকশালদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ঠিক কতটা। এর মাত্র দুই দিন আগে সুকমা জেলায় একটি এনকাউন্টারে তিনজন নকশাল নিহত হয়, যাদের প্রত্যেকের উপর ১৫ লাখ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করা ছিল।
অন্ধ্র প্রদেশের পুলিশের ডিজি হরিশ কুমার গুপ্ত জানিয়েছেন, এনকাউন্টারটি আজ সকাল ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে ঘটে। তিনি বলেন, "গুলি বিনিময়ের ফলে একজন শীর্ষ মাওবাদী নেতাসহ ৬ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। বর্তমানে ব্যাপক চিরুনি অভিযান চলছে।"
হিদমার জন্ম ১৯৮১ সালে সুকমা জেলায়। পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মির একটি ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সিপিআই মাওবাদীর শীর্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা—সেন্ট্রাল কমিটির সবচেয়ে কম বয়সী সদস্য হয়েছিলেন। তিনি সেন্ট্রাল কমিটিতে বস্তার অঞ্চল থেকে একমাত্র উপজাতীয় সদস্য ছিলেন। হিদমার মাথার জন্য ১ কোটি টাকা পুরস্কার ধার্য ছিল। জানা গেছে, তাঁর স্ত্রী রাজে ওরফে রাজাক্কাও এই এনকাউন্টারে নিহত হয়েছেন।
হিদমা তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত কয়েকটি বড় মাওবাদী হামলার জন্য পরিচিত
২০১০ সালের দান্তেওয়াড়া হামলা: এতে ৭৬ জন সিআরপিএফ (CRPF) কর্মী নিহত হন।
২০১৩ সালের ঝিরাম ঘাঁটি হামলা: এই অতর্কিত হামলায় শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতাসহ ২৭ জন নিহত হন।
২০২১ সালের সুকমা-বিজাপুর হামলা: এই হামলায় ২২ জন নিরাপত্তা কর্মী নিহত হয়েছিলেন।
