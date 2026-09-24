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দানবের মতো ধেয়ে এল টর্নেডো! উড়ল বাড়ির ছাদ, উপড়ে গেল বিরাট গাছ! দুর্দান্ত ধ্বংসলীলার ভয়ংকর ভিডিয়ো...

Tornado in Telangana: আবহাওয়া দফতরের দেওয়া ভারী বৃষ্টির সতর্কতা বিবেচনা করে জেলার সমস্ত স্কুলেই গতকাল ২৩ সেপ্টেম্বর ও আজ ২৪ সেপ্টেম্বর ছুটি ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 24, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:35 PM IST
দানবের মতো ধেয়ে এল টর্নেডো! উড়ল বাড়ির ছাদ, উপড়ে গেল বিরাট গাছ! দুর্দান্ত ধ্বংসলীলার ভয়ংকর ভিডিয়ো...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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দানবের মতো ধেয়ে এল টর্নেডো! উড়ল বাড়ির ছাদ, উপড়ে গেল গাছ! দুর্দান্ত ধ্বংসলী
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