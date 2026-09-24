/দানবের মতো ধেয়ে এল টর্নেডো! উড়ল বাড়ির ছাদ, উপড়ে গেল বিরাট গাছ! দুর্দান্ত ধ্বংসলীলার ভয়ংকর ভিডিয়ো...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কথা ছিল আসবে সাইক্লোন, এল টর্নেডো। প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাসে ঘরের চাল উড়ে গেল, উপড়ে পড়ল বহু গাছপালা। ঘটনাস্থল তেলঙ্গানার ভদ্রাদ্রি কোঠাগুডেম জেলার বুর্গামপাডু মণ্ডলের মোরামপল্লী বানজারা গ্রাম। এই গ্রামেই এল এই তীব্র ঝড়, সঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত।
দানবের মতো
তেলঙ্গানায় ঘণ্টায় প্রবল বেগে বইল বাতাস। দানবের মতো ধেয়ে আসা ওই ঝোড়ো বাতাসে ঘরবাড়ির টিনের চাল উড়ে গেল! বড় বড় গাছপালা উপড়ে পড়ল! রাস্তার ট্রাফিক স্ট্যান্ড ও ঠেলাগাড়ি উল্টে গেল! ঝড়ের তাণ্ডবে একজন ফলবিক্রেতা-সহ কয়েকজন পথচারী সামান্য আহত হয়েছেন। তবে কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। আবহাওয়া দফতরের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা বিবেচনা করে জেলার সমস্ত স্কুলে গতকাল ২৩ সেপ্টেম্বর ও আজ ২৪ সেপ্টেম্বর ছুটি ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন।
ঝড়ের তীব্রতা
আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা আগেই জানিয়েছেন, নিম্নচাপটি খুব বড় ঘূর্ণিঝড়ে রূপ না নিয়ে গভীর নিম্নচাপ হিসেবেই উপকূলে আঘাত হানবে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি ও তীব্র হাওয়া বয়ে আনবে। ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় জেলাগুলিতে অতি ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা, অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছিল। ঝড়ের গতিবেগ ৪০ থেকে ৬০ কিমি/ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে বলে জানানো হয়েছিল।
সতর্কতা
সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে ওড়িশার গঞ্জাম, গজপতি, খুরদা-সহ একাধিক জেলায় স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। সমুদ্র উত্তাল থাকায় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলা দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে এবং নিচু এলাকা থেকে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
'অর্ণব', 'ঘূর্ণিঝড়' 'সাইক্লোন'
প্রসঙ্গত গতকালই 'অর্ণব' নামটি রিজার্ভ করে দেওয়া হয়। বলা হয়, ঘূর্ণিঝড় নয়, অতি গভীর নিম্নচাপ রূপেই স্থলভাগে ঢুকছে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপটি। যদিও মানুষ 'গভীর নিম্নচাপ' বা 'অতি গভীর নিম্নচাপ' শব্দে খুব একটা আলোড়িত হয় না। তাঁরা সব সময় ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোনের সঙ্গেই বেশি 'রিলেট' করেন। তাই আবহাওয়া দফতর নিষেধ করার পরেও মানুষ 'অর্ণব', 'ঘূর্ণিঝড়' বা 'সাইক্লোন' শব্দত্রয়ই বারবার ব্যবহার করছেন।
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