Tourist Gets Emotional:বিদেশি পর্যটক অসুস্থ! রাতে ওষুধ পৌঁছে দিয়ে মন জয় করলেন হোটেল কর্মীরা...

Tourist Gets Emotional After Hotel Staff Bring Her Medicines At Night: এক বিদেশিনী পর্যটক অসুস্থ হয়ে পড়লে দিল্লির এক হোটেলের কর্মীরা গভীর রাতে তাঁর জন্য ওষুধ নিয়ে আসেন। এই মানবিক আচরণে আবেগে ভেসে যান তিনি এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতের মানুষের প্রশংসা করেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ভারতের মানুষ এত ভালো, এত সহানুভূতিশীল' এই কথাটিই বারবার বলছেন এক বিদেশিনী পর্যটক, যিনি সম্প্রতি ভারতে বেড়াতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে তাঁর অসুস্থতার মুহূর্তে পাশে দাঁড়িয়ে যে মানবিকতার নজির গড়লেন হোটেল কর্মীরা, তা সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল।
ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির এক অভিজাত হোটেলে। বিদেশিনী পর্যটক, তাঁর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন একটি আবেগঘন ভিডিওর মাধ্যমে। ভিডিওতে দেখা যায়, গভীর রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি এবং ওষুধের প্রয়োজন হয়। সেই সময় হোটেল কর্মীদের সাহায্য চান তিনি। অবাক করার মতো বিষয়, হোটেল কর্মীরা শুধু সাহায্য করেই থেমে থাকেননি, বরং রাতের অন্ধকারে ওষুধ কিনে এনে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেন।
ভিডিওতে তিনি বলেন, 'আমি যখন বললাম আমার ওষুধ দরকার, তখন ওরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেয়। আমি ভাবিনি ওরা সত্যিই এতটা করবে। ওরা বাইরে গিয়ে ওষুধ কিনে এনে আমার ঘরে দিয়ে গেল। আমি সত্যিই অভিভূত।' ভিডিওটি পোস্ট করার পর থেকেই নেটিজেনদের প্রশংসার বন্যা বইছে। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, 'এটাই ভারতীয় আতিথেয়তা'।
হোটেল কর্মীদের এই মানবিক আচরণ শুধু পর্যটকের মন জয় করেনি, বরং ভারতের আতিথেয়তার সংস্কৃতিকে আরও একবার বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে। পর্যটক আরও জানান, তিনি ভারতে এসে যতটা ভালোবাসা ও যত্ন পেয়েছেন, তা তাঁর কল্পনারও বাইরে ছিল।
এই ঘটনার পর অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন, যেখানে তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্থানীয় মানুষের সহানুভূতি ও সাহায্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ লিখেছেন, 'ভারতে প্রথমবার এসেছিলাম ভয়ে ভয়ে, কিন্তু এখানকার মানুষদের ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে।'
এই ঘটনা প্রমাণ করে, শুধু পর্যটন স্থান নয়, মানুষের ব্যবহারই একটি দেশের আসল পরিচয়। আর সেই পরিচয়েই ভারত আবারও প্রমাণ করল, অতিথি এখানে সত্যিই 'অতিথি দেবো ভবঃ'।
এই ছোট্ট মানবিক মুহূর্তটি আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বড় বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে - সহানুভূতি এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতাই আমাদের সমাজকে আরও সুন্দর করে তোলে।
