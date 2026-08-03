/ভয়ংকর খবর: সোম-সকালেই আত্মঘাতী রোহিত শর্মা, তোলপাড় দেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোমসকালে আবারও বিরাট দুঃসংবাদ। ঘনিয়ে এল শোকের ছায়া। ভয়ংকর খবরে ভেঙে পড়ল সবাই। রোহিত শর্মা আত্মহত্যা করেছেন। নিজের স্বপ্নের ক্যাফে চেইন বন্ধ করে দেওয়ার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি এই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন। জনপ্রিয় ক্যাফে চেইন ‘চায়ওয়ালাজ’ (Chaiwalaz)-এর তরুণ প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। তাঁর এই অসময়ে চলে যাওয়া শুধু সম্ভাবনাময় জীবনের ইতিই নয়, বরং ভারতীয় স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে তরুণ উদ্যোক্তাদের মানসিক চাপ ও ব্যর্থতার নির্মম বাস্তবতাকে নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে।
তরুণ উদ্যোক্তা ও ‘চায়ওয়ালাজ’-এর সূচনা
রোহিত শর্মা ছিলেন দেশের তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি। নিজেদের উদ্ভাবনী চিন্তা ও কঠোর পরিশ্রমের শক্তিতে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভারতে চা সংস্কৃতির ব্যাপক চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘চায়ওয়ালাজ’। আধুনিক পরিবেশনায় ঐতিহ্যবাহী চা এবং স্ন্যাকসে এই ক্যাফে চেইনটি বেশ দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একাধিক আউটলেট খুলে ব্যবসাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।
কিন্তু কী হল?
ব্যবসা বন্ধের সিদ্ধান্ত
তবে স্টার্টআপ পরিচালনা করা সহজ ছিল না। বাজারের প্রতিযোগিতা,পরিচালনার ব্যয়, মূলধন সংকট এবং কোভিডের পরবর্তী সময়ের অর্থনৈতিক জটিলতার মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। একাধিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেও যখন ব্যবসার ভারসাম্য রাখা সম্ভব হচ্ছিল না, তখন তীব্র আর্থিক টানাপোড়েনের মুখে বাধ্য হয়ে কয়েক মাস আগে তিনি ‘চায়ওয়ালাজ’-এর সমস্ত আউটলেট বন্ধ করে দেওয়ার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নেন।
ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর অনুযায়ী, বহু বছরের পরিশ্রম ও স্বপ্নের প্রজেক্ট এক লহমায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে রোহিত চরম মানসিক চাপে ভুগছিলেন। ব্যবসায়িক লোকসান, ঋণের চাপ এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা তাঁকে গভীর অবসাদের দিকে ঠেলে দেয়। আর তারপরই এই সিদ্ধান্ত।
স্টার্টআপ জগত
রোহিত শর্মার মৃত্যু ভারতীয় ব্যবসায়ী মহল ও সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এই ঘটনাটি কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরে:
১. ব্যর্থতার সামাজিক ও মানসিক চাপ: স্টার্টআপ সংস্কৃতিতে সাফল্যকে যতটা উৎসবের মতো করে উদযাপন করা হয়, ব্যবসায়িক ব্যর্থতাকে ততটা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয় না। ফলে কোনও প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে গেলে একজন তরুণ উদ্যোক্তা সমাজে একাকী ও দিশেহারা বোধ করেন।
২. আর্থিক সংকট ও ঋণের বোঝা: একটি নতুন ব্যবসা চালাতে গিয়ে বিনিয়োগকারীদের চাপ, ব্যাংক বা ব্যক্তিগত ঋণের বোঝা সামলানো অনেক সময় তরুণ উদ্যোক্তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।
৩. মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার অভাব: স্টার্টআপ জগতে কঠোর পরিশ্রম ও সফল হওয়ার তীব্র ইঁদুরদৌড় থাকলেও, উদ্যোক্তাদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা বা অবক্ষয়ের সময়ে সঠিক কাউন্সেলিংয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনও সহায়ক ব্যবস্থা নেই।
রোহিত শর্মার এই মর্মান্তিক ঘটনা মনে করিয়ে দেয় যে, ব্যবসায় সাফল্য ও ব্যর্থতা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। কোনও ব্যবসায়িক ক্ষতি বা ব্যর্থতাই জীবনের চেয়ে বড় হতে পারে না। তরুণদের মধ্যে এই বোধ তৈরি করা এবং ব্যবসায় কঠিন সময়ে সঠিক দিকনির্দেশনা ও মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা সুনিশ্চিত করা আজ অত্যন্ত জরুরি। রোহিত শর্মার মতো প্রতিশ্রুতিশীল তরুণের অকালপ্রয়াণ নিঃসন্দেহে এক অপূরণীয় ক্ষতি।
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