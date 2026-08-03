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ভয়ংকর খবর: সোম-সকালেই আত্মঘাতী রোহিত শর্মা, তোলপাড় দেশ

Rohit Sharma Suicide Case: ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর অনুযায়ী, বহু বছরের পরিশ্রম ও স্বপ্নের প্রজেক্ট এক লহমায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে রোহিত চরম মানসিক চাপে ভুগছিলেন। ব্যবসায়িক লোকসান, ঋণের চাপ এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা তাঁকে গভীর অবসাদের দিকে ঠেলে দেয়। আর তারপরই এই সিদ্ধান্ত। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 03, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:55 PM IST
ভয়ংকর খবর: সোম-সকালেই আত্মঘাতী রোহিত শর্মা, তোলপাড় দেশ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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