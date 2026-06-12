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Residential Building Fire: মাঝরাতে বহুতলে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড! ঘুমন্ত অবস্থায় ঝলসে গেলেন একাধিক, আশঙ্কাজনক ২

Delhi Tughlakabad Fire: সাতসকালে দিল্লির তুঘলকাবাদ এলাকায় একটি বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। মৃত্যু তিনজনের। মৃতদের মধ্যে ২২ বছর বয়সী এক যুবক এবং দুই মহিলা রয়েছেন। এই ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, যাদের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 12, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:11 PM IST
Residential Building Fire: মাঝরাতে বহুতলে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড! ঘুমন্ত অবস্থায় ঝলসে গেলেন একাধিক, আশঙ্কাজনক ২

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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মাঝরাতে বহুতলে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড! ঘুমন্ত অবস্থায় ঝলসে গেলেন একাধিক, আশঙ্কাজনক ২
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