/Residential Building Fire: মাঝরাতে বহুতলে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড! ঘুমন্ত অবস্থায় ঝলসে গেলেন একাধিক, আশঙ্কাজনক ২

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের দিল্লিতে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড। এবার এক আবাসিক ভবনে বিধ্বংসী আগুন। ঘটনাস্থলে ঝলসে মৃত্যু তিনজনের। মৃতদের মধ্যে ২২ বছর বয়সী এক যুবক এবং দুই মহিলা রয়েছেন। এই ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, যাদের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।
পুলিস ও দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত ২টো ৪৫ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির তুঘলকাবাদের ১ নম্বর গলির এক বহুতল বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে। ভবনটি গ্রাউন্ড ফ্লোর (একতলা) এবং তার ওপর আরও পাঁচটি তলা নিয়ে গঠিত। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, একতলার পার্কিং এলাকায় একটি বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। পার্কিংয়ে চার্জে বসানো একটি ইলেকট্রিক স্কুটার-সহ মোট সাতটি দু-চাকার যানবাহন মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে এবং আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
আগুন লাগার পর পুরো বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি এবং ওপরের তলাগুলো ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। ফলে বাসিন্দারা ভেতরেই আটকে পড়েন। খবর পেয়েই স্থানীয় থানার এসএইচও (SHO), এসিপি (ACP) এবং জেলা ডিসিপি-সহ পুলিসের পদস্থ কর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন এবং ক্যাটস (CATS) অ্যাম্বুলেন্স।
ধোঁয়ায় দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় ভবনের ছাদে পালিয়েছিলেন দুই তরুণী। দমকল কর্মীরা মই দিয়ে ছাদে উঠে সেখানকার একটি তালাবন্ধ গেট কেটে তাদের উদ্ধার করেন। সব মিলিয়ে বিল্ডিং থেকে মোট ৮ জনকে উদ্ধার করে সফদরজং হাসপাতাল এবং এইমস (AIIMS) ট্রমা সেন্টারে পাঠানো হয়। যার মধ্যে ৩ জনকে মৃত ঘোষণা করা করেন চিকিৎসকরা।
দমকলের তৎপরতায় ভোর ৩টে ৪৫ মিনিট নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ভোর ৪টের মধ্যে তা সম্পূর্ণ নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। প্রসঙ্গত, দিল্লিতে সাম্প্রতিক সময়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বেশ উদ্বেগজনক রূপ নিয়েছে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিস।
উল্লেখ্য, গত ৩ জুন হাউজ খাস সংলগ্ন হাউজ রানি এলাকার একটি বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট গেস্ট হাউসে ভয়াবহ আগুনে ২৩ জনের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিলেন বিদেশি। তদন্তে উঠে এসেছে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। হোটেলে ছিল না কোনও 'ফায়ার এনওসি'। সেইসঙ্গে হোটেলে ঠাসা ছিল সিলিন্ডার। ফলে আগুন লাগার মুহূর্তের মধ্যে সিলিন্ডার ফেটে পুরো হোটেল আগুনের গ্রাসের চলে যায়। পাঁচ তলা ওই হোটেলটিতে যাতায়াতের জন্য ছিল মাত্র একটিই এন্ট্রি ও এক্সটি পয়েন্ট। সেই মূল গেটটি সেন্সর চালিত হওয়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতেই জ্যাম হয়ে যায়। কোনও 'ফায়ার এক্সিট'ও ছিল না। এমনকি হোটেলের ঘরের জানলাগুলিও ছিল কাচের, সিল করা। ফলে আগুন লাগার পর যেমন বিষাক্ত ধোঁয়া বাইরে বেরোতে পারেনি। তেমনই ঘরের ভিতরের মানুষও জানলা ভেঙে প্রাণে বাঁচার সুযোগ পাননি।
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