Kanpur Horror: চল্লিশটা টাকা দাও, মদ খাব! না দিতে চাওয়ায় মাকেই ইট দিয়ে থেঁতলে থেঁতলে...

Kanpur Horror: চল্লিশটা টাকা দাও, মদ খাব! না দিতে চাওয়ায় মাকেই ইট দিয়ে থেঁতলে থেঁতলে...
Kanpur Son killed mother: এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা জড়ো হয়ে রাজারামকে ধরে ফেলে এবং তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কানপুরে ৪০ টাকার জন্য ছেলের হাতে মায়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। টাকা দিতে অস্বীকার করায় ছেলে তার মায়ের সাথে ঝগড়া শুরু করে, এরপর চুল ধরে তাকে ঘর থেকে টেনে বাইরে নিয়ে আসে। এখানেই সে থামেনি। ইট দিয়ে বারবার মায়ের মাথায় আঘাত করে, যার ফলে যন্ত্রণায় ছটফট করে ওই মহিলার মৃত্যু হয়। ঘটনা দেখে এক কিশোরী ওই যুবককে থামাতে ছুটে আসে, কিন্তু গ্রামবাসীরা এটিকে প্রতিদিনকার ঘটনা বলে তাকে থামিয়ে দেয়।
যখন যুবকটি খুন করে ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করছিল, তখন ওই কিশোরী চিৎকার করে। চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা ছেলেটিকে ধরে ফেলে এবং তাকে বেদম প্রহার করে। এরপর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
সম্পূর্ণ ঘটনা এই পুরো ঘটনাটি ঘটেছে সেন পশ্চিমপাড়া থানা এলাকার কাসিগাঁওয়ে। অভিযুক্ত রাজারাম মদ খেয়ে বাড়িতে আসে এবং তার মায়ের কাছে টাকা চায়। কিন্তু মা রাজেশ্বরী টাকা দিতে অস্বীকার করেন। এতে সে গালিগালাজ শুরু করে। রাজেশ্বরী নিজেকে একটি ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখেন। এতে রাজারাম দরজা ইট-পাথর দিয়ে ভাঙতে শুরু করে। ইট দিয়ে মেরে মেরে রাজারাম দরজার তালা ভেঙে ফেলে। এরপর সে তার মায়ের চুল ধরে তাকে টেনে বাইরে নিয়ে আসে এবং ইট দিয়ে তার মাথা থেঁতলে হত্যা করে।
প্রত্যক্ষদর্শী প্রতিবেশী এক কিশোরী জানায় চিৎকার শুনে পাশের বাড়িতে থাকা প্রিয়া তার বাড়ির ছাদে পৌঁছায়। সে বলে, "আমি দেখলাম রাজারাম ইট দিয়ে ঘরের দরজা ভাঙছে। সে ইট মেরে মেরে দরজা ভেঙে ফেলে। এরপর চুল ধরে তার মাকে টেনে বাইরে নিয়ে আসে। রাজেশ্বরী চিৎকার করে বলছিলেন, কেউ বাঁচাও, ও আমাকে মেরে ফেলবে। আমি দৌড়ে গ্রামের লোকদের কাছে গিয়ে বললাম যে রাজারাম তার মা রাজেশ্বরীকে মারছে।"
প্রিয়া জানায়, "গ্রামবাসীরা আমার সাথে যেতে অস্বীকার করে। তারা বলল, এটা তো প্রতিদিনের ঝগড়া। আমি আবার দৌড়ে ফিরে এলাম। দেখলাম, রাজারাম তার মায়ের মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করছে। কিছুক্ষণ পর তার চিৎকার থেমে যায়। খুন করার পর সে ঘরের ভেতর যায়। কিছুক্ষণ পর সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল। আমি চিৎকার করলে গ্রামের লোকজন অভিযুক্তকে ধরে ফেলে এবং তাকে বেদম মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।"
পশ্চিমপাড়া থানা পুলিশ অভিযুক্ত যুবক রাজারামকে গ্রেপ্তার করেছে এবং মৃত মহিলার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ শুরু করেছে।
আরও পড়ুন: Kolkata Metro: সোমবার সকালে মেট্রো বিভ্রাটের জের! গড়িয়া-টালিগঞ্জের অটো ভাড়া ছুঁল ১৫০! বেনজির দাদাগিরি...
আরও পড়ুন: Shatarup Ghosh on Anirban Bhttacharya's song: 'আমি সেদিন ওই শো-তেই ছিলাম! আমার খুব আফশোস.... ' হুলিগানইজ়ম গান বিতর্কে শতরূপ বললেন...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)