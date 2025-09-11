Woman Marries Two Brothers: 'দ্রৌপদী' পরম্পরায় ২ ভাইকে বিয়ে করেছিলেন হিমাচলের সুনীতা! ২ মাস না কাটতেই ভয়ংকর অভিশাপ সংসারে...

Woman Marries Two Brothers: 'দ্রৌপদী' পরম্পরায় ২ ভাইকে বিয়ে করেছিলেন হিমাচলের সুনীতা! ২ মাস না কাটতেই ভয়ংকর অভিশাপ সংসারে...
Himachal Marriage: হিমাচল প্রদেশের সিরমৌর জেলার দুই ভাই, প্রদীপ নেগি ও কপিল নেগি, সম্প্রতি একই মহিলাকে বিয়ে করে আলোচনায় এসেছিলেন। বিয়ের দুমাসের মাথায় দুই ভাইয়ের জীবনে নেমে এল গভীর শোক। প্রিয় মানুষকে হারিয়ে শোকে পাথর দুই ভাই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিমাচল প্রদেশের সিরমৌর জেলায় শিল্লাই গ্রামে দুই ভাইকে একই মহিলার বিয়ে। রাতারাতি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের বিয়ের গল্প ভাইরাল হয়ে যায়। প্রকাশ্য়ে তাঁরা জানান যে, এই বিয়ে করে তাঁরা খুবই গর্বিত।
তবে বিয়ের দুই মাসের মধ্যেই দুই ভাই প্রদীপ এবং কপিল নেগির জীবনে নেমে এল গভীর শোক। জানা যায়, দীর্ঘদিন ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করার পর তাঁদের বাবা প্রয়াত হয়েছেন। এই খবরে তাঁদের পরিবার ও শিল্লাই গ্রামের মানুষদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
বাবার মৃত্যুতে দুই ভাই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি আবেগময় বার্তা শেয়ার করেছেন। একটি ছবির সঙ্গে তাঁরা লেখেন: 'বাবা, তুমি চলে যাওয়ার পর জীবন একেবারে বদলে গিয়েছে। তুমি শুধু আমাদের বাবা ছিলে না, ছিলে আমাদের ভরসার স্তম্ভ। কঠিন সময়ে আমরা তোমার স্মৃতিতেই শান্তি খুঁজে পাই। বাড়ি এখন ফাঁকা লাগে, মনটা অপূর্ণ মনে হয়।'
আরও লেখেন, 'তোমার মতাদর্শ আজ আমাদের অন্ধকারে আলো দেখায়। তুমি শরীরীভাবে আমাদের সঙ্গে না থাকলেও, তোমার আর্শীবাদ আমাদের এখন পথ দেখায়। আমরা বিশ্বাস করি, তুমি এখনও আমাদের খেয়াল রাখছ- সুখে-দুঃখে পাশে আছো। তোমাকে খুব মিস করি, বাবা।'
আনন্দ থেকে শোকে:
গত জুলাই মাসে প্রদীপ ও কপিল নেগির বিয়ে দেশজুড়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। তাঁরা সুনীতা নামের এক মহিলাকে একসঙ্গে বিয়ে করেন - যা এই অঞ্চলে প্রচলিত এক পুরনো প্রথা। একজন ভাই জলের দফতরে চাকরি করেন, আর অন্যজন বিদেশে একজন রাঁধুনি হিসেবে কাজ করেন।
'জোড়িদার' প্রথা অনুসারে, একাধিক ভাই একটি স্ত্রীকে ভাগ করে নেয়। এই প্রথা হট্টি উপজাতি সংস্কৃতির অংশ এবং এটি মহাভারতের পাণ্ডবদের সঙ্গেও যুক্ত বলে মনে করা হয়। এই প্রথার মূল উদ্দেশ্য, এতে পারিবারিক সম্পত্তি একত্রে রক্ষা করা যায়। এই বিয়েকে অনেকেই সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। তবে হঠাৎ করে তাঁদের বাবার মৃত্যু পরিবারটিকে শোকস্তব্ধ করে দিয়েছে।
সমবেদনার বন্যা:
তাঁদের শেয়ার করা বার্তায় ইতিমধ্যেই এক হাজারের বেশি মানুষ মন্তব্য করে শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন। এই মৃত্যু শুধু তাঁদের পরিবারের নয়, পুরো গ্রামের জন্যই এক বড় ধাক্কা, যাঁরা কিছুদিন আগেই একটি বিরল বিয়ের সাক্ষী হয়েছিল।
