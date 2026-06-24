/USA থেকে মাস্টার্স, কোটিপতি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী! তাও মন ভরল না সিয়ার, কে এই মেধাবী কেতন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রথমে যে ঘটনাটিকে একটি মর্মান্তিক ট্রেকিং দুর্ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। পরে তদন্তে জানা যায়, এটি পুরোপুরি নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ২৬ বছর বয়সী কেতন আগরওয়াল গত ১৮ জুন পুণের কাছে লোহাগড় দুর্গে ট্রেকিংয়ে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাগদত্তা সিয়া গোয়াল। সিয়া এবং তার প্রেমিক চেতন মিলে কেতনকে খাদে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ইতোমধ্যেই দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
কে এই কেতন আগরওয়াল?
নিহত কেতন আগরওয়াল পুণেতে থাকতেন। তিনি তাঁর পারিবারিক রিয়েল এস্টেট ব্যবসা 'সাকসেস গ্রুপ'-এর ডিরেক্টর এবং চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
পড়াশোনায় তিনি সিম্বায়োসিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ (BBA) পাস করেন। এরপর তিনি আমেরিকার বিখ্যাত ব্যাবেসন এফ.ডব্লিউ. অলিন গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব বিজনেস থেকে 'এন্টরপ্রেনরশিপ' নিয়ে মাস্টার্স করেন। তাঁর লিঙ্কডইন প্রোফাইল থেকে জানা যায়, তিনি পরিবেশ বাঁচিয়ে নতুন কিছু করার ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন। তিনি এমন সব কাজকর্মে মন দিয়েছিলেন, যা দেশের আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি পরিবেশকে সবুজ ও সুন্দর রাখতেও সাহায্য করবে।
বিয়ে থেকে খুনের চক্রান্ত
গত ফেব্রুয়ারিতে কেতন ও সিয়ার বাগদান হয়েছিল। আগামী নভেম্বরে উদয়পুরের একটি রাজকীয় প্রাসাদে তাদের ধুমধাম করে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। যার ভাড়া ছিল ১৭ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে যাওয়ার জন্য দুটি বিশেষ প্রাইভেট বিমানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
কিন্তু কেতনের বাড়ির লোক জানায়, সিয়া আগেই এই বিয়ে এক বছর পিছিয়ে দিতে বলেছিল। কেতনের বোন ও আত্মীয়রা পুলিসকে জানায়, সিয়া বারবার কেতনকে লোহগড় দুর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোড়াজোড়ি করছিল। গত ৩১ মে সিয়া কেতনকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। এরপর ৪ জুনও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কেতনের মা তখন তাকে আটকে দেন।
যেভাবে সত্যিটা সামনে এল
ঘটনার দিন সিয়া পুলিসকে প্রথমে জানিয়েছিল যে, ছবি তোলার সময় পা পিছলে কেতন খাদে পড়ে গিয়েছেন। কিন্তু পুলিস তদন্ত করে গত মঙ্গলবার জানায়, এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়। সিয়া ও তাঁর প্রেমিক চেতন ইচ্ছে করে কেতনকে ঠেলে ফেলে দিয়ে খুন করেছেন এবং ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা বলে লুকানোর চেষ্টা করেছিলেন।
পুলিসের দাবি, এর আগে ১৪ জুনও সিয়া কেতনকে পাহাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তখন কেতন কোনো রকমে একটি ঝোপ আঁকড়ে ধরে বেঁচে যায়। কেতন তখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল কী হয়েছে? তখন সিয়া সাপের ভয় দেখায় এবং সে নিজে কেতনকে বাঁচিয়েছে এমন নাটক করে। অবশেষে ১৮ জুন তারা পরিকল্পনা মতো কেতনকে খুন করে। বর্তমানে সিয়া ও চেতন দুজনই পুলিসের হেফাজতে আছে এবং তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করেছে।
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