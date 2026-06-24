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USA থেকে মাস্টার্স, কোটিপতি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী! তাও মন ভরল না সিয়ার, কে এই মেধাবী কেতন?

Pune murder case: দামি দামি গিফট, বিলাসবহুল বিয়ের প্ল্যানিং। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীকে কেন নির্মমভাবে খুন? পুণের কেতন আগরওয়ালকে চিনে নিন...

Written BySoumita Khan Edited By:Soumita Khan
Published: Jun 24, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:52 PM IST
USA থেকে মাস্টার্স, কোটিপতি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী! তাও মন ভরল না সিয়ার, কে এই মেধাবী কেতন?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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