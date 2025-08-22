English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 22, 2025, 06:48 PM IST
Road Accident: মায়ের স্কুটি থেকে পড়তেই পিছন থেকে পি*ষে দিল বাস! স্কুল যাওয়ার পথেই সব শেষ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর পাঁচটা দিনের মতো এদিনও সকালটা ছিল ঝকঝকে। পরিষ্কার। রোজের মতো সপ্তাহের শেষ দিনে স্কুল যাওয়ার জন্য ধোপদুরস্ত ইউনিফর্ম পরে ব্যাগ নিয়ে রেডি হয়ে গিয়েছিল সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া, ১১ বছরের তানভি। কিন্তু কে জানত, এই সকালই হবে তার জীবনে শেষ সকাল! স্কুলে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে আর কোনওদিনও বাড়ি ফেরা হবে না! পৌঁছানো হবে স্কুলেও... মাঝরাস্তাতেই নিয়তির ফেরে অদৃষ্টের লিখন কেড়ে নেবে ছোট্ট তানভিকে...

স্কুটিতে করে মা ও বোনের সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছিল তানভি। ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ৮টা ২০। বেঙ্গালুরুর মারুতি নগরের কাছে ঘটে সেই মর্মান্তিক ঘটনাটি। স্কুটি চালাচ্ছিলেন তানভির মা। আচমকা স্কুটিটি পিছলে যায়। স্কুটি পিছলে যেতেই তানভি পড়ে যায় স্কুটি থেকে। আর ঠিক তখনই পিছন থেকে আসা বিএমটিসি-র একটি বাস তানভিকে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মিলেনিয়াম স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী তানভি কৃষ্ণার।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, দুর্ঘটনার পর রাস্তায় পড়ে থাকা মেয়ের রক্তাক্ত নিথর দেহ আঁকড়ে অঝোরে কেঁদে চলেছেন মা। পাশে বসে ছোট মেয়ে। এদিকে পথচারীরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। কেউ প্রথমে সাহায্য করতেও এগিয়ে আসে না। পরে ট্রাফিক পুলিস এসে দেহ তোলে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে ইয়েলহাঙ্কা ট্রাফিক পুলিস।

