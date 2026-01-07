Train Cancelled: এই ডিভিশনে টানা ৩ দিন বাতিল অনেকগুলি ট্রেন! কী কী, কোন রুটে? জানুন...
Train Cancelled: এই রুটে প্রতিদিন যাতায়াতকারী যাত্রীদের এই ৩ দিন অসুবিধার মধ্যে পড়তে হতে পারে। তাই বাড়ি থেকে বেরনোর আগে গন্তব্যে পৌঁছতে বিকল্প ব্যবস্থাও জেনে রাখুন।
অয়ন ঘোষাল: লাইন মেরামত সহ রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য আগামী কয়েক দিন কয়েকটি ট্রেন বাতিল করল দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে। এই ট্রেনগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষের যাতায়াতের বিষয়টিও। টাটানগর রেল বিভাগের যাত্রীদের জন্য এই খবরটি বিশেষভাবে জরুরি। রেলের নোটিস অনুসারে, ৭ জানুয়ারি থেকে পরশু ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত বেশ কয়েকটি MEMU এবং প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপটি সম্পূর্ণরূপে যাত্রীদের নিরাপত্তা মাথায় রেখেই নেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।
ট্রেন নম্বর 68010/68009/68006/68011 চক্রধরপুর-টাটানগর-খড়গপুর-টাটানগর-চক্রধরপুর মেমু ট্রেন ৭ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ৯ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে বাতিল থাকবে। চক্রধরপুর, টাটানগর এবং খড়গপুর রুটে প্রতিদিন যাতায়াতকারী যাত্রীদের এতে অসুবিধা হতে পারে।
ট্রেন নম্বর 68019/68020 টাটানগর-গুয়া-টাটানগর মেমু ট্রেন ৭ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ৯ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে বাতিল থাকবে। টাটানগর এবং গুয়ার মধ্যে প্রতিদিন যাতায়াতকারী যাত্রীদের এতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে।
ট্রেন নম্বর 68043/68044 টাটানগর-রাউরকেল্লা-টাটানগর মেমু ট্রেন ৭ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ৯ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে বাতিল থাকবে। টাটানগর এবং রাউরকেল্লার মধ্যে প্রতিদিন যাতায়াতকারী যাত্রীদের এতে অসুবিধা হতে পারে।
ট্রেন নম্বর 18176/18175 ঝাড়সুগুড়া-হাতিয়া-ঝাড়সুগুড়া মেমু ট্রেন ৭ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ৯ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে বাতিল থাকবে। ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশার মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীদের তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হতে পারে।
ট্রেন নম্বর 58151/58152 বড়ামপাহাড়-বঙ্গিরিপোসি-বড়ামপাহাড় প্যাসেঞ্জার ট্রেন ৭ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ৯ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে বাতিল থাকবে। বড়ামপাহাড় এবং বঙ্গিরিপোসির মধ্যে প্রতিদিন যাতায়াতকারী যাত্রীদের এতে অসুবিধা হতে পারে।
