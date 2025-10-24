English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Stunt Video: খুনি রিলসের জিভে ফের রক্তের স্বাদ‌! রেলব্রিজের উপর মোবাইল শ্যুটে মগ্ন কিশোর একধাক্কায় শেষ...

Odisha: রিলসের নেশাই হল কাল‌। বেঘোরে প্রাণ হারাল পনেরো বছরের নাবালক। রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে রিলস শ্যুট, আচমকাই ট্রেন এসে পিষে দিয়ে চলে গেল।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 24, 2025, 03:40 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভাইরাল হওয়ার মারণনেশা। রিলস শ্যুট করতে যাওয়াই হল কাল‌। বেঘোরে প্রাণ হারাল পনেরো বছরের নাবালক। রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে রিলস বানাচ্ছিল সে। আচমকাই দ্রুত গতিতে আসা ট্রেন তাকে পিষে দিয়ে চলে যায়। ঘটনাটি ওড়িশার পুরীর। নিহত নাবালকের নাম বিশ্বজিত্‍ সাহু। 

পুলিস জানিয়েছে, বিশ্বজিত্‍ তার বন্ধুর সঙ্গে জনকাদেইপুর স্টেশনের কাছে রেলওয়ে গেটের কাছে ট্রেনের দিকে পিছন করে রিলস তৈরি করছিল। তার করা শেষ ভিডিয়োতে দেখা যায়, প্রথমে সে ট্রেন আসার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করছে, পরে সেলফি ক্যামেরা নিজের দিকে ঘোরাচ্ছে। কিন্তু ট্রেন তাকে পিষে দিয়ে চলে যায়। 

ভিডিয়োর শেষে দেখা যায়, ট্রেন আঘাত করার পর কিশোর ট্র্যাকের ওপর পড়ে যায়, এবং ক্যামেরা চলতে থাকে। ট্রেন চলে যাওয়ার পর তার এক বন্ধু তার কাছে ছুটে এসে 'সাহু… সাহু' ডাকলেও সে কোনও সাড়া দেয়নি।

ওড়িশা রেলওয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠায়। পুরী গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিসের (GRP) ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ সন্তোষ বাহিনিপাটি জানান, 'বিশ্বজিত্‍ ও তার বন্ধু সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো শুট করার জন্য জনকাদেইপুর রেলওয়ে ওভারব্রিজে গিয়েছিল। শুটিং চলাকালীন ট্রেন তাকে পিষে চলে যায় এবং সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।'

ভিডিয়ো রেকর্ড করা অন্য কিশোরও এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। পুলিস অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করেছে এবং পোস্টমর্টেম শেষে মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এই ঘটনা প্রথমবার নয় যখন কেউ ভাইরাল হওয়ার জন্য বিপজ্জনক স্টান্ট বা রিল ভিডিয়ো করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। এর আগেও অনেকেই অনিরাপদ পরিবেশে ভিডিয়ো শুট করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

