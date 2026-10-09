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হাওড়া-রাজধানী এক্সপ্রেস বাতিল, রেল চলাচল স্তব্ধ: বন্ধ ৫৭ মেট্রো স্টেশন, দিল্লি জুড়ে ১৬৩ ধারা, সিজেপি বিক্ষোভে রাজধানী দিল্লিতে কী কী বন্ধ থাকছে?

CJP Protest in Delhi: সাধারণ যাত্রীদের যাতায়াত সুগম রাখতে অবশ্য শীর্ষ আদালত (Supreme Court) কেন্দ্রকে এই সার্বিক নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে এবং সাধারণ নাগরিকদের কথা মাথায় রেখে নিয়ন্ত্রণ (Principle of proportionality) বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 09, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 06:18 PM IST
হাওড়া-রাজধানী এক্সপ্রেস বাতিল, রেল চলাচল স্তব্ধ: বন্ধ ৫৭ মেট্রো স্টেশন, দিল্লি জুড়ে ১৬৩ ধারা, সিজেপি বিক্ষোভে রাজধানী দিল্লিতে কী কী বন্ধ থাকছে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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হাওড়া-রাজধানী এক্সপ্রেস বাতিল, রেল চলাচল স্তব্ধ: বন্ধ ৫৭ মেট্রো স্টেশন, কী কী বন্ধ?
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