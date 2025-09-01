English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Transgenders Attack And Beat RPF: যাত্রীরা অভিযোগ করেন, কিছু রূপান্তরকামী যাত্রীদের কাছ থেকে জোর করে টাকা তুলছে এবং টাকা না দিলে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ইনসপেকটর অভিযুক্তদের সতর্ক করেন এবং জানান, পুনরায় অভিযোগ পাওয়া গেলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 1, 2025, 05:58 PM IST
VIDEO: মগের মুলুক! ট্রেনযাত্রীদের থেকে টাকা নিতে জোরজুলুম বৃহন্নলাদের, বাধা দিতেই RPF ইনসপেকটরের উপর চড়াও-মার... শকিং ভিডিয়ো....
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের দিওরিয়া সদর রেলস্টেশনে রবিবার গভীর রাতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, ট্রেন যাত্রীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা আদায় করার ঘটনায় অভিযুক্ত একদল রূপান্তরকামী প্ল্যাটফর্মে আরপিএফ ইনসপেকটরকে ঘিরে ধরে আক্রমণ করে। পরে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও কয়েকজন সাহসী যাত্রীর হস্তক্ষেপে ওই ইনসপেকটরকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। সেই ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

পুলিস জানিয়েছে, এই ঘটনায় জড়িত দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। সূত্রের খবর, রবিবার রাতে আরপিএফ ইনসপেকটর আস মহম্মদ ও তাঁর সহকর্মীরা দিওরিয়া স্টেশনে অবধ-আসাম এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন। রূপান্তরকামীদের অত্যাচারের অভিযোগ শুনে তাদের সতর্কও করেন। 

কিন্তু সেই সতর্কবার্তার পরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, কয়েক মিনিটের মধ্যেই একদল রূপান্তরকামী প্ল্যাটফর্ম নম্বর ১-এ জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। তারা যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার তো বটেই, আরপিএফ ইনসপেকটের ওপরও হামলা চালায়। বর্তমানে ঘটনার তদন্ত চলছে এবং স্টেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার আশ্বাস দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

আরপিএফ অফিসে ভাঙচুর

এরপর রূপান্তরকামীরা আরপিএফ অফিসে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় যাত্রী ও স্টেশনের কিছু সাহসী ব্যবসায়ী পুলিশকে সহযোগিতা করে। তাঁদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে হামলাকারীরা শেষ পর্যন্ত সরে যায় এবং ইন্সপেক্টরের প্রাণ রক্ষা পায়।

আতঙ্কে যাত্রী, পুলিসের পদক্ষেপ

ঘটনার জেরে স্টেশনে দীর্ঘ সময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে খবর পেয়ে জিআরপি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তবে তার আগেই হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। ইতিমধ্যেই দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
Transgenders Attack And Beat RPF InspectorDeoria Railway Stationtransgenders fights
