English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Transport strike on March 5 2026: ৫ মার্চ পরিবহণ ধর্মঘট, জানেন? বিক্ষুব্ধ চালকরা, কী দাবি, কেন এমন ভোগান্তির চরম পথ?

Transport strike on March 5 2026: ৫ মার্চ পরিবহণ ধর্মঘট, জানেন? বিক্ষুব্ধ চালকরা, কী দাবি, কেন এমন ভোগান্তির চরম পথ?

Transport Strike: সেন্ট্রাল মোটর ভেহিকেলস রুলস-এর অধীনে চালকদের ওপর চড়া জরিমানা করা হচ্ছে। ক্ষোভের মূল কারণ হলো ২০২৬ সালের সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, কোনো চালক যদি জরিমানার বিরুদ্ধে আদালতের শুনানি চান, তবে তাকে আগে জরিমানার ৫০ শতাংশ টাকা জমা দিতে হবে। 

Updated By: Mar 4, 2026, 06:35 PM IST
Transport strike on March 5 2026: ৫ মার্চ পরিবহণ ধর্মঘট, জানেন? বিক্ষুব্ধ চালকরা, কী দাবি, কেন এমন ভোগান্তির চরম পথ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৫ মার্চ মহারাষ্ট্র জুড়ে এক বিশাল পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বিভিন্ন পরিবহন ইউনিয়ন। মুম্বাইয়ের আজাদ ময়দানে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো সরকারের নতুন ‘ই-চালান’ (e-challan) নীতি এবং অতিরিক্ত কর আদায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। স্কুল বাস, অটো-রিকশা, ট্যাক্সি, পণ্যবাহী ট্রাক এবং আন্তঃরাজ্য বাস—সব ধরনের পরিবহন এই ধর্মঘটে সামিল হওয়ায় রাজ্যজুড়ে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আন্দোলনের প্রধান কারণসমূহ

পরিবহন ইউনিয়নগুলোর ক্ষোভের পেছনে বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে:

১. বিতর্কিত ই-চালান ব্যবস্থা: আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ইস্যু হলো ই-চালান পদ্ধতি। সেন্ট্রাল মোটর ভেহিকেলস রুলস-এর অধীনে চালকদের ওপর চড়া জরিমানা করা হচ্ছে। ক্ষোভের মূল কারণ হলো ২০২৬ সালের সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, কোনো চালক যদি জরিমানার বিরুদ্ধে আদালতের শুনানি চান, তবে তাকে আগে জরিমানার ৫০ শতাংশ টাকা জমা দিতে হবে। ইউনিয়নগুলোর মতে, এটি ন্যায়বিচারের পরিপন্থী কারণ অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগেই চালককে অর্ধেক টাকা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে।

২. দ্বিমুখী কর ও টোলের বোঝা: পরিবহন মালিকদের অভিযোগ, তারা জ্বালানির ওপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে প্রচুর কর দেন। এর ওপর আবার বড় রাস্তাগুলোতে ‘টোল’ (Toll) দিতে হয়। অনেক সময় রাস্তা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদাররা শাস্তি পায় না, অথচ সাধারণ চালকদের ওপর জরিমানার বোঝা চাপানো হয়।

৩. চেক-পোস্টের হয়রানি: মহারাষ্ট্র সরকার ২০২৫ সালেই রাজ্যের সীমানায় থাকা চেক-পোস্টগুলো বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু ইউনিয়নগুলোর দাবি, বাস্তবে অনেক জায়গায় এখনও বেআইনিভাবে ট্রাক চালকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে।

৪. অ্যাপের অপব্যবহার: পুণে ট্রাফিক পুলিসের মতো সংস্থাগুলো সাধারণ নাগরিকদের ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘন রিপোর্ট করার জন্য যে অ্যাপ (PTP app) ব্যবহার করে, তার ভুল ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। অনেক সময় ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে বা সঠিক যাচাই না করেই চালকদের ওপর ভুল চালান পাঠানো হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে।

ধর্মঘটের প্রভাব ও জনগণের ভোগান্তি

এই ধর্মঘটের ফলে মহারাষ্ট্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা বড় ধরনের সংকটের মুখে পড়তে চলেছে:

স্কুল ও অফিস যাত্রীদের ভোগান্তি: স্কুল বাস এবং অফিস কর্মীদের যাতায়াতের বাসগুলো ধর্মঘটে যোগ দেওয়ায় ছাত্র-ছাত্রী ও চাকুরিজীবীরা বিপাকে পড়বেন।

পণ্য সরবরাহ ব্যাহত: ট্রাক ও টেম্পো চলাচল বন্ধ থাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে, যা পরোক্ষভাবে বাজারে জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে।

ট্যাক্সি ও অটো পরিষেবা: মুম্বাই ও পুণের মতো বড় শহরগুলোতে ওলা-উবারসহ অ্যাপ-ভিত্তিক ট্যাক্সি এবং অটো চালকরাও এই আন্দোলনে সংহতি জানিয়েছেন।

ইউনিয়নগুলোর আল্টিমেটাম

মহারাষ্ট্র ট্রান্সপোর্টার্স অ্যাকশন কমিটির সভাপতি প্রসন্ন পটবর্ধন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন যে, সরকারের সঙ্গে আলোচনা সফল না হওয়ায় তারা এই কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের দাবি, যদি সরকার অবিলম্বে এই ‘অযৌক্তিক’ জরিমানা ব্যবস্থা এবং করের বোঝা না কমায়, তবে এই আন্দোলন ভবিষ্যতে আরও তীব্র হবে এবং প্রয়োজনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট চলতে পারে।

পরিবহন ধর্মঘটের ফলে সাধারণ মানুষ যেমন সমস্যায় পড়ছেন, তেমনই চালকদের দাবিগুলোও উপেক্ষণীয় নয়। ই-চালানের নামে হয়রানি বন্ধ করা এবং স্বচ্ছ কর কাঠামো চালুর যে দাবি তারা তুলেছেন, তার সুষ্ঠু সমাধান প্রয়োজন। সরকার যদি দ্রুত হস্তক্ষেপ না করে, তবে ৫ মার্চের এই বিক্ষোভ কেবল মহারাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ না থেকে দেশব্যাপী আন্দোলনে রূপ নিতে পারে। আপাতত, সাধারণ মানুষের জন্য পরামর্শ হলো ৫ মার্চ বাইরে বেরোনোর আগে বিকল্প যাতায়াত ব্যবস্থার কথা ভেবে রাখা।

আরও পড়ুন: Iran-Israel War inflation set to rise India: যুদ্ধের জেরে বিশ্ব জুড়ে অশনি সংকেতে ডুববে ভারত, এই সব জরুরি জিনিসের দাম বাড়ছে, যাবে চাকরিও-- দেখুন তালিকা...

আরও পড়ুন: Iran-Israel war indicating end of World?দোলের সন্ধেয় ব্লাড মুন, গ্রহণ আর গালফে যুদ্ধ কি বাইবেলের অ্যাপোক্যালিপ্স বা দুনিয়া ধ্বংসেরই পূর্বাভাস?

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
transport strike march 5why drivers are protestingtransport workers strikenational transport strikeprotest impacttruckers strikebus driver protesttaxi strikelogistics disruptionpublic transport halt
পরবর্তী
খবর

Doublr Decker Vande Bharat: ডবল ডেকার বন্দে ভারত: ছোট দূরত্বের ট্রেন যাত্রায় নতুন যুগের সূচনা, বদলে যাবে রেল সফরের অভিজ্ঞতা...
.

পরবর্তী খবর

Aranbagh Accident: চাঁচর সেরে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপ ভ্যান সপাটে মারল গাছে, চোখের সামনে নিথর...