India's last railway station: পাসপোর্ট-ভিসা কিচ্ছু লাগবে না, পায়ে হেঁটেই যাওয়া যাবে বিদেশ: চিনে নিন ভারতের এই বিশেষ স্টেশন

India's last railway station:
Discover India's last railway station: ভারতের বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে এমন কিছু স্টেশন আছে, যেখান থেকে পায়ে হেঁটে নেপাল বা প্রতিবেশী দেশে যাওয়া সম্ভব। এর মধ্যে বিহারের জোগবানি স্টেশনটি তার অবস্থানের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাধারণত এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হলে পাসপোর্ট, ভিসা আর লম্বা সময়ের প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু আপনি কি জানেন, ভারতে এমন কিছু রেল স্টেশন আছে যেখান থেকে মাত্র কয়েক পা হাঁটলেই আপনি পৌঁছে যাবেন অন্য একটি দেশে? ভারতের বেশ কিছু রেল স্টেশনকে দেশের 'শেষ সীমানা' বলা হয়, যেখান থেকে বিদেশ ভ্রমণ খুবই সহজ।
বিহারের জোগবানি স্টেশন
বিহারের আরারিয়া জেলায় অবস্থিত জোগবানি রেল স্টেশন। এটিকে ভারতের অন্যতম শেষ রেল স্টেশন বলা হয়। এই স্টেশনটি নেপাল সীমান্তের এতই কাছে যে, যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে সামান্য কিছুক্ষণ হাঁটলেই নেপালে ঢুকে পড়তে পারেন।
অন্যান্য সীমান্ত স্টেশন
শুধু বিহার নয়, পশ্চিমবঙ্গের বুড়িমারি বা এই ধরণের আরও কিছু স্টেশন আছে যেগুলোর অবস্থান একেবারে আন্তর্জাতিক সীমান্তের গায়ে। এই স্টেশনগুলোর বিশেষত্ব হল এদের ভৌগোলিক অবস্থান। ভারতের বিশাল রেল নেটওয়ার্কের মধ্যে এই জায়গাগুলো পর্যটকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়, কারণ এখানে কোনো বড় ঝামেলা ছাড়াই অন্য দেশের আমেজ পাওয়া যায়।
উল্লেখ্য, নরেন্দ্র মোদীর সরকারের অধীনে শেষ ১০ বছরে ভারতীয় রেলে বারবার মেকওভার হয়েছে। সেক্টরের চেহারাই বদলে যাচ্ছে প্রতিদিন। আগে এক্সপ্রেস গতির ট্রেন বলতে ছিল শুধুই রাজধানী-শতাব্দী-দুরন্ত। বিগত দশকে জুড়েছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ভারতের প্রথম দেশীয় প্রযুক্তির নকশায় সেমি-হাই-স্পিড, স্ব-চালিত ট্রেন পরিষেবা আজ দেশে সাড়া ফেলে দিয়েছে। তবে ভারতীয় রেল আর বন্দে ভারতে থেমে নেই। এবার দেশবাসী দেখবে প্রথম বুলেট ট্রেন। রুট-স্টেশনের সঙ্গেই চালুর দিনও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে।
তিন রুটে ছুটবে হাই স্পিড ট্রেন: দেশের হাই স্পিড রেল পরিষেবা নিয়ে এল বিরাট আপডেট। একটি নয়, নতুন তিনটি বুলেট ট্রেন করিডরের ডিপিআর (ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট) সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য রেলমন্ত্রকের। নির্ধারিত সময়সীমা ২০২৭ সালের মার্চ। এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে (২০২৬–২৭) অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনই এই প্রকল্পগুলির ঘোষণা করেছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মুম্বই-অমদাবাদ হাই স্পিড রেল করিডর (এমএএইচএসআর)। যা মুম্বই ও অমদাবাদকে যুক্ত করবে। পাশাপাশি দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বি২৮ বুলেট ট্রেন চলবে তিনটি নতুন রুটে। রয়েছে হায়দরাবাদ–চেন্নাই, হায়দরাবাদ–বেঙ্গালুরু এবং পটনা–শিলিগুড়ি। এই রুটগুলির লক্ষ্যই দেশের প্রধান শহরগুলির মধ্যে সংযোগ আরও মজবুত করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত ও আরও কার্যকর ভ্রমণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ভারতের রেল পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে সরকারের অগ্রাধিকারই তার পরিচয়।
