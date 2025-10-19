English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Banke Behari Temple: দীর্ঘ ৫৪ বছর পর খোলা হল বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারী মন্দিরের রত্নভাণ্ডার, কী মিলল ওই পাতালঘর থেকে?

Banke Behari Temple: ওই রত্নভাণ্ডার শেষবার খোলা হয়েছিল ১৯৭১ সালে। তবে তার আগেও এটি কোরার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু কোনও না কোনও কারণে তা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 19, 2025, 08:23 PM IST
Banke Behari Temple: দীর্ঘ ৫৪ বছর পর খোলা হল বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারী মন্দিরের রত্নভাণ্ডার, কী মিলল ওই পাতালঘর থেকে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায় সাড়ে পাঁচ দশক পর খোলা হল মথুরার বাঁকেবিহারী মন্দিরের রত্নভাণ্ডার। বৃন্দাবনের বিখ্য়াত এই মন্দিরের রত্নভাণ্ডার খোলা হয়েছিল ৫৪ বছর আগে। গতকাল মন্দিরের একশ্রেণির কর্মীর বিক্ষোভের মধ্যেই খোলা হয় ওই রত্নভাণ্ডার। হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পরই রত্নভাণ্ডারের ত্ল্লাশি করছে একটি বিশেষ কমিটি।

কী পাওয়া গেল ওই রত্নভাণ্ডার থেকে? জানা যাচ্ছে একটি কাঠের বাক্স, তিনটি গোলাকার ধাতুর হাঁড়ি, তিনটি বড় বাটি, একটি বাসন, একটি রুপোর ছাতা এবং ১৯৭০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি লেখা একটি চিঠি। আরও ছোটখাটো জিনিস থাকে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছিল রত্নভাণ্ডারের মধ্যে রয়েছে একটি জমির দলিল, একটি চিঠি, একটি ময়ূর নেকলেস।

আদালতের নির্দেশে একটি হাই পাওয়ার কমিটি রত্নভাণ্ডার খোলার দায়িত্বে ছিল। মথুরার সার্কেল অফিসার সন্দীপ সিং সংবাদমাধ্যমে বলেন, গোটা কাজটিই ভিডিয়োগ্রাফি করে রাখা হয়েছে। আদালতে নির্দেশ যা ঢোকার অনুমতি পেয়েছিলেন তারা ছাড়া আর কেউ ঢুকতে পারেনি। তিরি রাখা হয়েছিল ফরেস্ট ও ফায়ার ব্রিগেডের টিম। সঙ্গে রাখা হয়েছিল অক্সিজেন ও য়ার এক্সটিংগুইশার।

ওই রত্নভাণ্ডার শেষবার খোলা হয়েছিল ১৯৭১ সালে। তবে তার আগেও এটি খোলার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু কোনও না কোনও কারণে তা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত অনুমতি মিলে এবছর। রত্নভাণ্ডারটি ছিল গর্ভগৃহের নীচের একটি জায়গায়। ফলে সেটি খুলতে প্রবল সমস্যায় পড়তে হয় উদ্ধারকারী দলের। 

উল্লেখ্য়, ১৯২৬ ও ১৯৩৬ সালে মোট ২ বার রত্নভাণ্ডারে চুরি হয়ে যায়। তার পর থেকে একটি মাত্র জানালা খোলা ছিল গদেবাতাকে উত্সর্গ করা জিনিসপত্র জমা দেওয়ার জন্য। চুরির পর থেকে দেবতার উদ্দেশ্য দেওয়া গহনা জমা রাখা হয় স্টেট ব্যাংকের ভল্টে।      

