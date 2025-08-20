English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Delhi Crime: পরিবারের চতুর্থ সদস্য, সিদ্ধার্থ (বয়স ২২–২৩ বছর, মৃত দম্পতির ছেলে) বাড়ি থেকে নিখোঁজ। স্থানীয় জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে যে, সিদ্ধার্থের মানসিক চিকিৎসা চলছিল। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে, সে কাউকে বলেছিল যে সে তার পরিবারের সদস্যদের খুন করেছে এবং আর এখানে থাকবে না।

নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 20, 2025, 07:49 PM IST
South Delhi Tripple Murder Case: দিল্লির ভেজা মাটিতে রক্তের দাগ! ঘরের দরজা খুলতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে এলোমেলো ৩ দেহ...রজনী...ইশ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ দিল্লির (South Delhi) ময়দান গড়িতে একটি ঘরে তিনটি মৃতদেহ। খুনের মামলা জারি করেছে পুলিস। মেইডেন গড়ির সাটবারি খারক গাঁও, ১৫৫ নম্বর বাড়িতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। 

তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধারের পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিস এই ঘটনাটিকে ট্রিপল মার্ডার বলে সন্দেহ করছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। 

এক মহিলার মৃতদেহ মুখবাধা অবস্থায়, অপর আরেকটি রক্তমাখা মেঝেতে লুটোচ্ছে। 

পিসিআর (PCR) থেকে একটি কল পাওয়ার পর মেইডেন গড়ির পুলিশ কর্মীরা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কলার জানিয়েছিলেন যে, 'এখানে একজন ছেলে নিজের হাত কেটে ফেলেছে, ছুরির আঘাতে অনেক রক্ত পড়েছে, সাহায্য প্রয়োজন, সাটবারি খারক গাঁও, ১৫৫ নম্বর বাড়ি' - এই মর্মে একটি ফোন আসে। 

ওই বাড়িতে পুলিশ গিয়ে যা দেখতে পায়:

  • নিচতলায় রক্তের মধ্যে দু’টি মৃতদেহ পড়ে আছে।

  • প্রথম তলায় একটি মহিলার মৃতদেহ পড়ে আছে।

মৃতদের শনাক্ত করা হয়েছে:

  • প্রেম সিং (বয়স ৪৫–৫০ বছর)

  • শ্রীমতী রজনী (বয়স ৪০–৪৫ বছর)

  • রিতিক (বয়স ২৪ বছর)

গৃহীত পদক্ষেপ:

  • ঘটনাটি পরিদর্শন করার জন্য এফএসএল (FSL) এবং ক্রাইম টিম (Crime Team) ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

  • ঘটনার স্থানটি সংরক্ষিত করা হয় এবং প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়।

  • মৃতদেহগুলোর ছবি তোলা হয় এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হচ্ছে।

প্রাথমিক তদন্ত:

  • পরিবারের চতুর্থ সদস্য, সিদ্ধার্থ (বয়স ২২–২৩ বছর, মৃত দম্পতির ছেলে) বাড়ি থেকে নিখোঁজ।

  • স্থানীয় জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে যে, সিদ্ধার্থের মানসিক চিকিৎসা চলছিল।

  • প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে, সে কাউকে বলেছিল যে সে তার পরিবারের সদস্যদের খুন করেছে এবং আর এখানে থাকবে না।

বর্তমান অবস্থা:

  • ঘটনার স্থানটি সুরক্ষিত করা হয়েছে।

  • আরও তদন্ত চলছে।

পুলিসের প্রাথমিক বিবৃতিতে জানা গেছে, মৃতদেহগুলো বাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, যা খুনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে, এখনও খুনের সঠিক কারণ এবং অভিযুক্তদের সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

মৃতদেহগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। পুলিস ঘটনাস্থল থেকে প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ করছে এবং এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

পুলিসের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, তাঁরা সব দিক খতিয়ে দেখছেন এবং দ্রুত অপরাধীদের ধরতে চেষ্টা করছেন। এই ঘটনার পেছনে ব্যক্তিগত শত্রুতা নাকি অন্য কোনো কারণ রয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত চলছে।

