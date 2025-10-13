English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Tripura Horror: বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ১৪ মাসের শিশুর শরীরেই 'কাম-লালসা' মেটাল বর্বর! তারপর একরত্তিকে পুঁতে দিল মাঠে...

14-month-old girl rapes and buries: তিন ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও শিশুটিকে তার মায়ের কাছে না ফেরানোয়, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বাবা-মা। শুরু হয় খোঁজ। শেষে ধানক্ষেতের মধ্যে...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 13, 2025, 01:56 PM IST
Tripura Horror: বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ১৪ মাসের শিশুর শরীরেই 'কাম-লালসা' মেটাল বর্বর! তারপর একরত্তিকে পুঁতে দিল মাঠে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ১৪ মাসের শিশুকে ধর্ষণ! ধর্ষণের পর খুন করে মাঠে পুঁতে দিল একরত্তির দেহ! হাড়হিম করে দেওয়া ভয়ংকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ত্রিপুরার পানিসাগর এলাকায়। অভিযুক্ত বর্বরকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। 

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস জানিয়েছে, উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর এলাকায় ১৪ মাস বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অসমের নীলমবাজার এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিস। পানিসাগর থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি সুমন্ত ভট্টাচার্য বলেন, শনিবার এই ন্যক্কারজনক ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে। কুকর্মের পর ওই শিশুকে হত্যা করে এলাকারই একটি ধানক্ষেতে পুঁতে দেয় অভিযুক্ত।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার অজুহাতে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল ওই শিশুকে। তিন ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও শিশুটিকে তার মায়ের কাছে না ফেরানোয়, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বাবা-মা। শুরু হয় ওই শিশুটির খোঁজে তল্লাশি। 

শেষে মৃতদেহ ধানক্ষেতের মধ্যে পুঁতে রাখা অবস্থায় উদ্ধার হয় ওই শিশুর মৃতদেহ। ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

আরও পড়ুন, Sold Taj Mahal thrice: তাজমহলকে ৩ বার 'বিক্রি'! বেচে দেন লাল কেল্লাও! বিশ্ববিখ্যাত ঠগ-জোচ্চর পালিয়ে আসেন কলকাতায়...

আরও পড়ুন, Kasba Law College Incident: কসবা গণধর্ষণকাণ্ডে জামিন মঞ্জুর... সাড়ে ৩ মাসের মাথাতেই জামিন পেয়ে গেলেন...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Tripura Horror14-month-old girl rapes and buries
পরবর্তী
খবর

Father Kills Children: সন্তানদের মিষ্টি কিনে খাওয়ায়! তারপর তিনজনের গলা কেটে খুন করল বাবা...
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather Update: অবশেষে বর্ষা বিদায়ের পালা! আগামী সপ্তাহেই শুরু শুষ্ক, শিরশিরানি আবহাও...