Tripura Horror: বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ১৪ মাসের শিশুর শরীরেই 'কাম-লালসা' মেটাল বর্বর! তারপর একরত্তিকে পুঁতে দিল মাঠে...

Tripura Horror: বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ১৪ মাসের শিশুর শরীরেই 'কাম-লালসা' মেটাল বর্বর! তারপর একরত্তিকে পুঁতে দিল মাঠে...
14-month-old girl rapes and buries: তিন ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও শিশুটিকে তার মায়ের কাছে না ফেরানোয়, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বাবা-মা। শুরু হয় খোঁজ। শেষে ধানক্ষেতের মধ্যে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ১৪ মাসের শিশুকে ধর্ষণ! ধর্ষণের পর খুন করে মাঠে পুঁতে দিল একরত্তির দেহ! হাড়হিম করে দেওয়া ভয়ংকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ত্রিপুরার পানিসাগর এলাকায়। অভিযুক্ত বর্বরকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
পুলিস জানিয়েছে, উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর এলাকায় ১৪ মাস বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অসমের নীলমবাজার এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিস। পানিসাগর থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি সুমন্ত ভট্টাচার্য বলেন, শনিবার এই ন্যক্কারজনক ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে। কুকর্মের পর ওই শিশুকে হত্যা করে এলাকারই একটি ধানক্ষেতে পুঁতে দেয় অভিযুক্ত।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার অজুহাতে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল ওই শিশুকে। তিন ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও শিশুটিকে তার মায়ের কাছে না ফেরানোয়, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বাবা-মা। শুরু হয় ওই শিশুটির খোঁজে তল্লাশি।
শেষে মৃতদেহ ধানক্ষেতের মধ্যে পুঁতে রাখা অবস্থায় উদ্ধার হয় ওই শিশুর মৃতদেহ। ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
