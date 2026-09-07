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রাজনীতিতে ভয়াল হড়পা বান: ইন্ডিয়া জোট শেষের পথে, বিজয়-ঝড়েই লন্ডভন্ড রাহুলের স্বপ্ন? ২০২৯ প্রধানমন্ত্রী মুখের বড় ঘোষণা

TVK Congress alliance: সূত্রের খবর, তামিলনাড়ুর বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিজয়ের দল শক্তিশালী তৃতীয় ফ্রন্ট বা প্রভাবশালী বিকল্প হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে চাইছে। রাজ্য রাজনীতিতে বহু বছর ধরে ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে-- এই দুই শিবিরের বাইরে কংগ্রেসের নিজস্ব স্বাধীন ভিত্তি অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 07, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:23 PM IST
রাজনীতিতে ভয়াল হড়পা বান: ইন্ডিয়া জোট শেষের পথে, বিজয়-ঝড়েই লন্ডভন্ড রাহুলের স্বপ্ন? ২০২৯ প্রধানমন্ত্রী মুখের বড় ঘোষণা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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