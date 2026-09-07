/রাজনীতিতে ভয়াল হড়পা বান: ইন্ডিয়া জোট শেষের পথে, বিজয়-ঝড়েই লন্ডভন্ড রাহুলের স্বপ্ন? ২০২৯ প্রধানমন্ত্রী মুখের বড় ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৯ লোকনসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দক্ষিণের রাজনীতিতে দ্রুত পটপরিবর্তন। মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়ের সদ্যগঠিত রাজনৈতিক দল ‘তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম’ (TVK)-এর উত্থান রাজ্যের প্রচলিত রাজনৈতিক সমীকরণকে পুরোপুরি ওলটপালট করে দেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সম্প্রতি রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বড় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে কংগ্রেস এবং বিজয়ের দলের মধ্যে সম্ভাব্য জোটের জল্পনা। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ এবং দুই দলের মধ্যে আলোচনাকে ঘিরে জল্পনা তীব্র হচ্ছে। মাত্র তিন মাস বয়সী টিভিকে সরকারের ভেতর থেকে বিজয়কে দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী মুখ হিসেবে তুলে ধরার দাবি ওঠায় রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে টানাপোড়েন। এই জোট ক্ষমতাসীন ডিএমকে (DMK) শিবিরের রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট। এই প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তাদের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী রাহুল গান্ধীই থাকবেন।তাহলে ২০২৯-এর INDIA জোটের প্রধামন্ত্রীর মুখ কে?
রাহুল গান্ধীকে নিয়েই অনড় কংগ্রেস
টিভিকে শিবিরের একাংশ থেকে বিজয়কে 'আজকের মুখ্যমন্ত্রী, আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। এর প্রতিক্রিয়ায় তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মানিকম টেগোর স্পষ্ট জানান, রাজ্য কংগ্রেসের অবস্থান পরিষ্কার এবং ২০২৯-এর জন্য তাদের প্রার্থী একমাত্র রাহুল গান্ধী। তিনি মন্তব্য করেন, এমন দাবি যাঁরা করছেন তাঁরা মূলত 'ভক্তের মেজাজে' (fan mode) রয়েছেন।
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি বেণুগোপালও বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ২০২৯ সালের নির্বাচনে 'ইন্ডিয়া' জোটের মুখ রাহুল গান্ধীই হবেন এবং এ নিয়ে কারও কোনও বিভ্রান্তি তৈরি করা উচিত নয়।
কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ
সূত্রের খবর, তামিলনাড়ুর বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিজয়ের দল শক্তিশালী তৃতীয় ফ্রন্ট বা প্রভাবশালী বিকল্প হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে চাইছে। রাজ্য রাজনীতিতে বহু বছর ধরে ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে-- এই দুই শিবিরের বাইরে কংগ্রেসের নিজস্ব স্বাধীন ভিত্তি অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে।
এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ মনে করছে, ডিএমকের সঙ্গে জোটে থেকে প্রত্যাশিত গুরুত্ব না পাওয়ার চেয়ে বিজয়ের নতুন ও তরুণ প্রজন্মের মাঝে জনপ্রিয় দলের সঙ্গে হাত মেলানো দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক হতে পারে। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন শীর্ষ কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছেও এই সংক্রান্ত বার্তা পৌঁছেছে বলে জানা গিয়েছে।
জোটের পক্ষে বিজয়ের কৌশল
থালাপতি বিজয় তাঁর দলের প্রথম থেকেই স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি শুধু নির্বাচনে লড়াই করতে আসেননি, ক্ষমতা ভাগাভাগি করতেও প্রস্তুত। বিজয় আগেই ঘোষণা করেছিলেন, যে দল তাঁর আদর্শ ও দর্শনের সাথে একমত হবে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তাদের সঙ্গে তিনি ক্ষমতায় অংশীদারিত্বে (Power-sharing) যেতে রাজি।
তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে সাধারণত ক্ষমতাসীন আঞ্চলিক দলগুলো সরকারে অংশীদার হতে দিতে চায় না; সেক্ষেত্রে বিজয়ের ক্ষমতা ভাগাভাগির এই প্রস্তাব কংগ্রেসের জন্য বেশ আকর্ষণীয় ঠেকছে।
৯ সেপ্টেম্বরের বৈঠক ও জোটের রূপরেখা
বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়ার পর টিভিকে-র দলীয় কার্যালয়ে শাসক জোটের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হবে। এর আগে গত ১ জুলাই কোভালামের একটি হোটেলে দলগুলোর মধ্যে প্রথম দফা আলোচনা হয়েছিল। সেই বৈঠকের ধারাবাহিকতায় আগামী বৈঠকে জোটের একটি আনুষ্ঠানিক নাম ঠিক করার কথা রয়েছে।
মানিকম টেগোর জানান, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এবং রাজ্যের স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অভিন্ন অবস্থানে পৌঁছনোর লক্ষ্যেই এই জোট এগোবে। একই সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দেন, বিজয়কে মানুষ তামিলনাড়ু পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন, তাই রাজ্যে তাঁর নেতৃত্বেই সরকার চলবে; কিন্তু জাতীয় স্তরে নেতৃত্ব দেবেন রাহুল গান্ধী। তাছাড়া, সংসদে এখনো টিভিকে-র কোনো সাংসদ না থাকায় এখনই জাতীয় স্তরের 'ইন্ডিয়া' জোটে তাদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করার সময় আসেনি বলেও জানান তিনি।
শরিকদের কাছে পৌঁছনোর উদ্যোগ
এদিকে জোটের বৈঠককে সফল করতে টিভিকে-র চার মন্ত্রী-- এন আনন্দ, আধব অর্জুনা, নির্মল কুমার এবং রাজমোহন ইতিমধ্যেই সমর্থক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছেন। তাঁরা সিপিআই(এম), সিপিআই এবং এমডিএমকে নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এমডিএমকে নেতা ভাইকো বৈঠকে উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
অন্যদিকে বাম দলগুলো জানিয়েছে, তারা সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করছে এবং মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে না। দলীয় স্তরে আলোচনার পরেই তারা বৈঠকে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে। সম্প্রতি বামপন্থী কর্মী ও ছাত্র বিক্ষোভ সংক্রান্ত সরকারি সার্কুলার ঘিরে তৈরি হওয়া ক্ষোভের কারণে টিভিকে নেতৃত্ব ক্ষমা চেয়েছে এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটবে না বলে আশ্বস্ত করেছে। সব মিলিয়ে, তামিলনাড়ুতে রাজ্যের ক্ষমতা ভাগাভাগি বজায় থাকলেও জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস তার নেতৃত্ব নিয়ে কোনো আপস করতে রাজি নয়।
ডিএমকের জন্য কতটা উদ্বেগের?
বর্তমানে তামিলনাড়ুতে ডিএমকে জোটের শরিক কংগ্রেস। কিন্তু আসন বণ্টন এবং রাজ্য স্তরে ক্ষমতা ভোগের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ভূমিকা সীমিত। বিজয়ের দল কংগ্রেসের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ালে এবং কংগ্রেস যদি সেই আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে ডিএমকে নেতৃত্বাধীন ‘ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল জোট’ বড়সড় ভাঙনের মুখে পড়তে পারে।
অন্যদিকে, বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরোধিতা করে বিজয় নিজেকে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ ও জনমুখী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন, যা কংগ্রেসের জাতীয় ভাবমূর্তির সাথেও খাপ খায়।
ভবিষ্যতের পথ
কংগ্রেসের শীর্ষ মহল এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত অবস্থান খোলসা করেনি। তাদের একাংশ এখনও পুরোনো মিত্র ডিএমকের সঙ্গে থাকার পক্ষে, কারণ ডিএমকের সাংগঠনিক ভিত্তি অত্যন্ত শক্তিশালী।
তবে বিজয়ের সমাবেশে বিপুল জনসমর্থন এবং যুবসমাজের উচ্ছ্বাস কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের নজর কেড়েছে। যদি শেষ পর্যন্ত টিভিকে এবং কংগ্রেসের জোট বাস্তব রূপ নেয়, তবে তামিলনাড়ুর নির্বাচনী লড়াই শুধু দ্বি-পাক্ষিক থাকবে না, বরং ত্রিমুখী এক জোরদার লড়াইয়ে পরিণত হবে।
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