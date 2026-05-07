TVK Chief Vijay's Assets: টিভিকে প্রধান বিজয় কত শো কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক? ওঁর স্ত্রীর ক'কোটি টাকার গয়না?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের (2026 Tamil Nadu Assembly elections) আবহে সেখানকার অভিনেতা-রাজনীতিবিদ এবং টিভিকে (Tamilaga Vettri Kazhagam) প্রধান বিজয়ের সম্পত্তির বিবরণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। হলফনামা অনুযায়ী বিজয়ের মোট সম্পদের পরিমাণ কত জানা গিয়েছে, জানেন? তাঁর স্ত্রীর কত কোটি টাকার গয়না আছে?
বিজয় ও তাঁর পরিবারের সম্পত্তি
জানা গিয়েছে, বিজয়ের মোট ঘোষিত সম্পদের পরিমাণ ৬২৪ কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি প্রায় ৪০৪ কোটি টাকা এবং স্থাবর সম্পত্তি ২২০ কোটি টাকার বেশি। তাঁর ব্যাংক আমানতও খুব ভালো। তাঁর সম্পদের একটি বড় অংশ ব্যাংকে জমা রয়েছে। একটি মাত্র ব্যাংক অ্যাকাউন্টে (ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক) তাঁর ২১৩ কোটি টাকা জমা আছে। এছাড়া চেন্নাইয়ের বিভিন্ন ব্যাংকে (SBI, HDFC, Axis Bank) আরও ১০০ কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে।
সোনা-রুপো
বিজয়ের নিজস্ব ১.২ কোটি টাকার সোনা এবং প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার রুপোর সামগ্রী রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁর সংগ্রহে বিএমডব্লিউ (BMW) এবং লেক্সাস (Lexus)-এর মতো বিলাসবহুল গাড়িও রয়েছে।
স্ত্রী সঙ্গীতা সোর্নালিঙ্গমের সম্পদ
বিজয়ের স্ত্রী সঙ্গীতার সম্পত্তির বিবরণও এই হলফনামায় উঠে এসেছে। তিনি প্রায় ৩.১ কেজি ওজনের সোনার গয়না, প্রায় ১ কোটি টাকার হিরে এবং ২ কেজি রুপোর মালকিন। তাঁর মোট অলঙ্কারের মূল্য ৪.০৭ কোটি টাকারও বেশি। ব্রিটেনে (UK) তাঁর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু ফিক্সড ডিপোজিট এবং অন্য সম্পত্তিও রয়েছে।
পরিবারকে ঋণ
হলফনামায় বিজয় জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠদের আর্থিক সহায়তা করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতাকে ১২.৬ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছেন। এছাড়া তাঁর বাবা-মা, সন্তান এবং দলের একজন সিনিয়র পদাধিকারীকেও তিনি ঋণ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।
তামিল বিজয়
তামিলনাড়ু নির্বাচনে বিজয়ের রাজনৈতিক দল একটি বড় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির হিসাব নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে।
