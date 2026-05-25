/Supreme Court on Twisha Sharma death Case: মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে খুন হওয়ার চেয়ে ডিভোর্স দিয়ে বাপের বাড়ি ফেরা বেটার: ত্বিশা শর্মা মৃত্যু মামলায় সরকারের বড় কথা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাক্তন অভিনেতা ও মডেল ত্বিশা শর্মার রহস্যজনক মৃত্যু মামলা ক্রমশই রহস্য দাঁনা বাধছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে উঠল এবার এই রহস্য-মৃত্যু। তদন্তে প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এবং তীব্র গণ-অসন্তোষের কারণে মধ্যপ্রদেশ সরকারের সিবিআই (CBI) তদন্তের সুপারিশকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।
সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ একটি 'স্বতঃপ্রণোদিত' (Suo Motu) মামলার শুনানিতে স্পষ্ট জানিয়েছে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন সংস্থার মাধ্যমে এই ঘটনার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।
মামলার প্রেক্ষাপট
গত ১২ মে মধ্যপ্রদেশের ভোপালের কাটারা হিলসে শ্বশুরবাড়ি থেকে ৩৩ বছর বয়সী মডেল ত্বিশা শর্মার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনার পর থেকেই দেশজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ত্বিশার পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই তাঁর ওপর পন বা যৌতুকের জন্য অকথ্য অত্যাচার চালানো হত। শ্বশুরবাড়ির মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের কারণেই ত্বিশা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। এটি একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগও উঠছে। অন্যদিকে, ত্বিশার শ্বশুরবাড়ির দাবি ছিল যে, পুত্রবধূ মাদকাসক্ত ছিলেন।
এই মামলা সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তার বড় কারণ অভিযুক্তদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান। ত্বিশার স্বামী সমর্থ সিং একজন পেশাদার আইনজীবী এবং তাঁর শাশুড়ি গিরিবালা সিং প্রাক্তন জেলা জজ (District Judge)। এই প্রভাবশালী ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণেই প্রথম থেকেই পুলিসের তদন্তের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করছে।
সোমবার সকালে আদালত খুলতেই এই মামলার শুরু হয় সুপ্রিমে। শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত গত ১৮ মে প্রকাশিত একটি সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টের সূত্র টেনে বলেন, 'এই মামলায় তদন্তের নিরপেক্ষতা এবং বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে। অভিযুক্তের স্বামী একজন আইনজীবী এবং শাশুড়ি প্রাক্তন জেলা বিচারক হওয়ায় তদন্তে প্রভাব খাটানোর একটি আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।'
আদালত লক্ষ্য করেছে, বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে অভিযুক্তরা বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন এবং সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়া ব্যহত হচ্ছে-- এমন একটি ধারণা জনমানসে তৈরি হয়েছে। আর এই কারণেই সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই মামলাটি গ্রহণ করে।
বিচারপতিদের বেঞ্চ আরও জানায়, রাজ্য পুলিস বা তদন্তকারী সংস্থার ওপর আদালতের কোনও অনাস্থা নেই। কিন্তু যেভাবে এই মামলাটিকে কেন্দ্র করে একটি সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাতের ন্যারেটিভ বা ধারণা তৈরি হয়েছে, তা দূর করতে এবং সাধারণ মানুষের মনে আইনের প্রতি আস্থা বজায় রাখতে সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ। মধ্যপ্রদেশ সরকারের এই দ্রুত সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।
শুনানির সময় মধ্যপ্রদেশ সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সওয়াল করেন। এই মামলার সামাজিক গভীরতা ও পরিবারের যন্ত্রণা উল্লেখ করে তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'মৃত মেয়ের চেয়ে বিবাহবিচ্ছিন্না কন্যা অনেক ভালো।' তাঁর এই মন্তব্য আদালতের ভেতরে ও বাইরে পনপ্রথার ভয়াবহ রূপকে আরও একবার সামনে এনেছে।
ত্বিশার মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার ন্যায়বিচারের দাবিতে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের বাসভবনের বাইরে তীব্র বিক্ষোভ হয়। প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বহু খামতি ছিল বলে দাবি করে ত্বিশার পরিবার দিল্লির এইমস (AIIMS)-এর দ্বারস্থ হয়েছিল। তাদের অভিযোগ ছিল, ত্বিশার শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও প্রথম ময়নাতদন্তে তা সঠিকভাবে খতিয়ে দেখা হয়নি।
গণ-আন্দোলন এবং আইনি জটিলতা এড়াতে মধ্যপ্রদেশ সরকার পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মামলাটি সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যেই ভোপাল আদালত অভিযুক্ত স্বামী সমর্থ সিংকে পুলিসি হেফাজতে পাঠিয়েছে। গত রবিবারই দীর্ঘ ১২ দিনের লড়াই ও টানাপোড়েনের পর ভোপালে ত্বিশার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।
সুপ্রিম কোর্ট এদিন শুনানির শেষে সংবাদমাধ্যম ও মামলার উভয় পক্ষকেই সংযত থাকার অনুরোধ করেছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, তদন্ত চলাকালীন এমন কোনও মন্তব্য বা মিডিয়া ট্রায়াল করা উচিত নয় যা মূল তদন্ত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে।
আপাতত সুপ্রিম কোর্টের সবুজ সংকেত পাওয়ার পর, আগামী দিনে সিবিআই তদন্তের মাধ্যমে এই রহস্যমৃত্যুর প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
