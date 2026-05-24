Twisha Sharma Death Case: ভয়, অনুশোচনার বিন্দুমাত্র নেই শয়তান সমর্থের মুখে: অন্তঃসত্ত্বা তিশার মৃত্যুর তদন্তে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য

Bhopal Twisha Sharma Suicide Case: তিশার স্বামী সমর্থ সিং এখন পুলিসের হেফাজতে আছেন। পুলিস এই ৭ দিন ধরে তাঁকে খুব কড়াভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তিশার বাপের বাড়ির লোক বলছেন এটি একটি 'খুন', আর শ্বশুরবাড়ির লোক বলছেন এটি 'আত্মহত্যা'। তবে পুলিস কোনও তাড়াহুড়ো না করে সিসিটিভি ফুটেজ, ফোনের রেকর্ড এবং ডাক্তারের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আসল সত্যিটা খোঁজার চেষ্টা করছে।

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 24, 2026, 04:54 PM IST|Updated: May 24, 2026, 04:54 PM IST
Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

