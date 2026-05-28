/Twisha Sharma Death Case: ত্বিশা শর্মা মৃত্যু মামলায় বিগ আপডেট: CBI-এর হাতে গ্রেফতার শাশুড়ি গিরিবালা সিং

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলা ত্বিশা শর্মা রহস্যমৃত্যু মামলায় বড় মোড়। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) ত্বিশার শাশুড়ি-- মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন জেলা বিচারক গিরিবালা সিংকে তাঁর ভোপালের কাতারা হিলসের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে বৃহস্পতিবার। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট গিরিবালার আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করার একদিন পরেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা পুত্রবধূর রহস্যজনক মৃত্যু মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করল।
ঘটনা
গত ১২ মে ভোপালে নিজের শ্বশুরবাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৩৩ বছর বয়সী মডেল-অভিনেত্রী ত্বিশা শর্মাকে। ১৫ মে ভোপাল জেলা আদালত (এফআইআর দায়ের হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে) গিরিবালা সিংকে আগাম জামিন দিয়েছিল। নিম্ন আদালতের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়।
বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত চলা শুনানির পর মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি দেবনারায়ণ মিশ্রের সিঙ্গল বেঞ্চ গিরিবালার আগাম জামিন বাতিলের নির্দেশ দেন। হাইকোর্ট তার ১৭ পাতার রায়ে স্পষ্ট জানায়, নিম্ন আদালত কেস ডায়েরি এবং তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে না দেখেই অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে জামিন মঞ্জুর করেছিল।
দেশের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এবং রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রশান্ত সিং আদালতে সওয়াল করেন যে, অভিযুক্ত গিরিবালা সিং নিজে বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকায় ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন এবং তদন্তে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করছেন না।
মামলা যায় সিবিআইয়ের হাতে
সিবিআই এবং ত্বিশার পরিবারের আইনজীবীরা (যাঁদের মধ্যে প্রবীণ আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা অন্যতম) আদালতে গিরিবালা সিংয়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক সব অভিযোগ এনেছেন। সিবিআই জানায়, জামিন পাওয়ার পর গিরিবালা সিং গণমাধ্যমে একাধিক সাক্ষাৎকার দিয়ে মৃত পুত্রবধূর ‘চরিত্র হনন’ করার চেষ্টা করেছেন। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ক্লিপ ছড়িয়ে দিয়ে তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। এছাড়া, ঘটনার দিন ত্বিশার ময়নাতদন্তের সময় গিরিবালার বোন (যিনি নিজেই একজন প্রভাবশালী চিকিৎসক) উপস্থিত ছিলেন, যা নিয়েও প্রভাব খাটানোর অভিযোগ উঠেছে।
জোরপূর্বক গর্ভপাত ও পণের নির্যাতন
তদন্তে নেমে সিবিআই বেশ কিছু হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট উদ্ধার করেছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ত্বিশা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর তাঁর স্বামী সমর্থ সিং এবং শাশুড়ি গিরিবালা তাঁর চরিত্র নিয়ে নোংরা কথা বলতেন। সেই সন্তান অন্য কারও-- এই অপবাদ দিয়ে ত্বিশাকে জোর করে গর্ভপাত করাতে বাধ্য করা হয়।
ত্বিশার বিয়ে
২০২৫ সালের ডিসেম্বরে নয়ডার মডেল-অভিনেত্রী ত্বিশার সঙ্গে ভোপালের প্রভাবশালী পরিবারের ছেলে আইনজীবী সমর্থের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই ত্বিশার পরিবারের ওপর ক্রমাগত পণের চাপ দিত সমর্থের পরিবার, এমনটাই অভিযোগ। এমনকি বিয়ের পর ‘বিদায়’ অনুষ্ঠানের সময়ও জোর করে ২ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছিল।
যদিও প্রথম দেখায় বিষয়টিকে আত্মহত্যা বলে মনে করা হয়েছিল, কিন্তু ত্বিশার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তাঁর শরীরে আত্মহত্যার বাইরেও আরও অন্তত ৬-৭টি গভীর আঘাতের চিহ্ন (Antemortem injuries) পাওয়া গেছে। তাঁর কনুই, কবজি এবং মাথায় এই আঘাতের দাগগুলি ছিল। শাশুড়ি গিরিবালা বা তাঁর পরিবার সিবিআই-এর কাছে এই আঘাতের কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি।
ত্বিশার স্বামী সমর্থ সিং ইতোমধ্যেই সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন। এবার তাঁর মা তথা প্রাক্তন বিচারক গিরিবালা সিংকেও হেফাজতে নিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর পণপ্রথায় মৃত্যু (ধারা ৮০), নির্যাতন (ধারা ৮৫) এবং যৌথ অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ধারায় এই মামলার তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। এই হাইপ্রোফাইল গ্রেফতারির পর ত্বিশা শর্মা মৃত্যু মামলায় আরও বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসবে বলে মনে করছে আইন মহল।
