Punjab Blast: শহরের দুর্ভেদ্য দুর্গে জোড়া বিস্ফোরণ: সেনাশিবিরে হামলা, রাতের অন্ধকারে তীব্র আতঙ্ক
Punjab Blast: পঞ্জাবের জলন্ধরে বিএসএফ সদর দফতরের সামনে একটি স্কুটারে রহস্যজনক আগুন লাগে। এর দুই ঘণ্টা পর অমৃতসরে সেনা ক্যাম্পের দেওয়ালে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। মুখোশধারী দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালিয়ে পালিয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে শহরে জোড়া আতঙ্ক। মঙ্গলবার রাতে পঞ্জাবের দুই শহর জলন্ধর এবং অমৃতসরে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি রহস্যজনক ঘটনা। দুটিই হয়েছে বড় বড় প্রতিরক্ষা ঘাঁটির খুব কাছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
মঙ্গলবার রাত প্রায় ৮টা নাগাদ জলন্ধরে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (BSF) সদর দফতরের প্রধান গেটের সামনে একটি স্কুটারে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। জানা যায়, গুরপ্রীত সিং নামে এক যুবক প্রতিদিনের মতো ওই এলাকায় খাবার ডেলিভারি দিতে এসেছিলেন। তিনি যখন তার পার্ক করা স্কুটারের দিকে যাচ্ছিলেন, তখনই হঠাৎ তাতে আগুন ধরে যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাবাকে ফোনে বিষয়টি জানান।
তবে স্থানীয়রা জানান, তারা একটি বিকট শব্দ শুনেছেন যা প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকেও পাওয়া গেছে। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, ৩০০ মিটার দূরের একটি দোকানের কাঁচ এবং একটি গাড়ির জানলা ভেঙে গেছে। অনেক জায়গায় দেওয়ালে ফাটলও দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, জলন্ধরের পুলিস কমিশনার ধনপ্রীত কৌর জানান, একটি স্কুটারে আগুন লাগার খবর তারা পেয়েছেন। তবে এটি কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি কোনও গভীর ষড়যন্ত্র, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে সব দিক থেকে তদন্ত করা হচ্ছে।
এই ঘটনার প্রায় দু'ঘণ্টার পর সেখান থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে অমৃতসরের আটারি রোডে অবস্থিত সেনাবাহিনীর খাসসা ক্যাম্পের সীমানা দেওয়ালের কাছে একটি বিস্ফোরণ ঘটে। অমৃতসর গ্রামীণ পুলিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সুহেল কাসিম মীর জানান, সেনাক্যাম্পের দেওয়ালে ধাতব পাতের কিছু টুকরো গেঁথে থাকতে দেখা গেছে। এতে ধারণা করা হচ্ছে, বাইরে থেকে কেউ দেওয়াল লক্ষ্য করে কোনও বিস্ফোরক বস্তু ছুড়ে মেরেছে।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, কয়েকজন মুখোশধারী ব্যক্তি এই হামলা চালিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেছে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে জলন্ধরের ঘটনার কোনো সরাসরি মিল আছে কি না, তা পুলিস এখনও পরিষ্কার করেনি।
এই জোড়া ঘটনার পর পঞ্জাবের নিরাপত্তা নিয়ে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে শুরু হয়েছে বাকযুদ্ধ। পঞ্জাব কংগ্রেস সভাপতি অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং একে 'গভীর উদ্বেগজনক' বলে বর্ণনা করেছেন। বিধায়ক প্রতাপ সিং বাজওয়া সরকারের কাছে আগাম সতর্কতা ও কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। তিনি আহত বিএসএফ জওয়ানের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।
