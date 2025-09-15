English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Watch Video: ভয়ংকর ভিডিয়ো! প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসা ট্রাক ধাক্কা মারল পরপর গাড়িতে... মুহূর্তে অন্ধকার-আগুন-মৃত্যুমিছিল

Indore Accident: দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলের ভিডিয়োতে দেখা গেছে, ট্রাকটি জ্বলছে এবং আহতরা রাস্তার ওপর পড়ে আছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 15, 2025, 11:37 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্দোরের এয়ারপোর্ট রোডে একটি দ্রুত গতির ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভিড় এবং একাধিক গাড়িকে ধাক্কা দেয়, এতে অন্তত দুজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ইন্দোরের এয়ারপোর্ট রোডে একটি ট্রাক ভিড় এবং একাধিক গাড়িকে ধাক্কা দিলে অন্তত দুইজন নিহত এবং নয়জন আহত হন। একটি হাসপাতালের কাছে একটি ব্যস্ত রাস্তায় দ্রুত গতির ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একাধিক ই-রিকশা সহ বেশ কয়েকটি গাড়িকে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘটনাটি সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে। ফুটেজে দেখা গেছে, একটি ট্রাক পেছন থেকে তিনটি গাড়ি এবং একটি অটোরিকশাকে ধাক্কা দিচ্ছে, যার ফলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটি গাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ট্রাকটি নির্বিচারে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি ও যানবাহনকে ধাক্কা দেয়। ঘর্ষণের কারণে একটি মোটরসাইকেল ট্রাকের নিচে আটকে যায় এবং আগুন ধরে যায়, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো ট্রাকে আগুন লেগে যায়।

দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলের ভিডিয়োতে দেখা গেছে, ট্রাকটি জ্বলছে এবং আহতরা রাস্তার ওপর পড়ে আছে। পুলিস ও দমকলের দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং উদ্ধার কাজ চালায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আহতদের গীতাঞ্জলি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এই ঘটনাকে 'দুঃখজনক' আখ্যা দিয়ে অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (হোম) কে তদন্তের জন্য ইন্দোরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি X-এ বলেন, "আজ ইন্দোরে যে ট্রাক দুর্ঘটনা ঘটেছে তা দুঃখজনক। এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার পর, আমি অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (হোম) কে তদন্তের জন্য ইন্দোরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। এছাড়াও, আমি রাতে ১১ টার আগে শহরে ভারী যানবাহন প্রবেশের কারণ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক তথ্যভিত্তিক তদন্ত করারও নির্দেশ দিয়েছি।"

তিনি আরও বলেন, "আমি নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"

কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে এবং হতাহতের সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে।

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

