Delhi Incident: ছিঃ! জলেও রেহাই নেই! সুইমিং পুলে দুই নাবালিকাকে.... ভয়ংকর দিল্লি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জলেও বিপদ। সুইমিং পুলে দুই নাবালিকাকে ধর্ষণ! ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতদের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লিতে।
পুলিস সূত্রে খবর, সুইমিং পুলটি উত্তর দিল্লির লাগোয়া নারিলা এলাকায়। স্থানীয় লামপুর বাস স্ট্যান্ডের কাছেই। গত ৭ অগাস্ট ওই সুইমিং পুলিসের আট বছরের দুই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। পরের দিন অর্থাত্ ৮ অগাস্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এক নির্যাতিতার মা। ম্যাজিস্ট্রেচটের সামনে গোপন জবানবন্দিও দিয়েছে দুই নির্যাতিতা।
পুলিস এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'অনিল কুমার ও মুনিল কুমার নামে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অনিলের বাড়ি বিহারের সমস্তিপুরে। মুনিল উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছে পাওয়া গিয়েছে বালিশের কভার, বিছানার ছাদর, ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার-সহ আরও নানা সামগ্রী'। তবে তাঁদের অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার কোনও ইতিহাস নেই।
