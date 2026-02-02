English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Wife Killed Husband: যত্নে জমানো ২০০০০ টাকা অনলাইন জুয়ায় উড়িয়ে দিল ৯ বছরের প্রেমিক-স্বামী, হতাশ-রাগে মাফলারে বেঁধে টাঙিয়ে দিল স্ত্রী...

Wife Killed Husband: যত্নে জমানো ২০০০০ টাকা অনলাইন জুয়ায় উড়িয়ে দিল ৯ বছরের প্রেমিক-স্বামী, হতাশ-রাগে মাফলারে বেঁধে টাঙিয়ে দিল স্ত্রী...

Bareilly Shocker: বিয়ের পর থেকে টাকা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া। ঘটনার দিন ঝগড়া এতটাই বেড়ে যায়, জ্যোতি নিজের বাবা-মা, ভাইকে ডাকতে বাধ্য হয়। তারপর যা হল, তা ভাবারও বাইরে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 2, 2026, 01:25 PM IST
Wife Killed Husband: যত্নে জমানো ২০০০০ টাকা অনলাইন জুয়ায় উড়িয়ে দিল ৯ বছরের প্রেমিক-স্বামী, হতাশ-রাগে মাফলারে বেঁধে টাঙিয়ে দিল স্ত্রী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নয় বছরের প্রেমের পরিণতি। মাত্র দুই মাস আগেই বিয়ে করেন জিতেন্দ্র এবং জ্যোতি। আচমকাই ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৩৩ বছরের জিতেন্দ্রর ঝুলন্ত দেহ। প্রাথমিক অনুমান ছিল, জিতেন্দ্র আত্মহত্যা করেছেন। এমনকী প্রতিবেশিরাও সেই কথায় সায় দেয়। কিন্তু ময়নাতদন্তে বেরিয়ে এল আসল সত্যি। ঘটনাটি ঘটে উত্তরপ্রদেশের বরেলির।

বিস্ফোরক ময়নাতদন্তের রিপোর্ট:
ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায়, শ্বাসরোধ হয়ে জিতেন্দ্রর মৃত্যু হয়েছে। সমস্ত প্রমাণ হাতে আসতেই পুলিসের চক্ষু চড়কগাছ। দীর্ঘদিনের প্রেমিকা, স্ত্রী-ই খুনি জিতেন্দ্রর। স্ত্রী জ্যোতি তাঁকে গলা টিপে খুন করে। 

কী ঘটেছিল?
জ্যোতি এবং জিতেন্দ্র কুমার যাদব দীর্ঘ ৯ বছর ধরে প্রেম করেছেন। তারা স্কুল থেকেই একে অপরকে চিনতেন। শেষ পর্যন্ত, গত বছরের ২৫ নভেম্বর তারা পরিবারের সম্মতিতে এবং রীতিনীতিতে বিয়ে করেন।

পুলিস জানিয়েছে, বিয়ের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাদের মধ্যে সমস্যা শুরু হয়। ঝগড়ার মূল কারণ ছিল টাকা। জিতেন্দ্র জ্যোতির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ২০,০০০ টাকা তোলেন। কিন্তু সেই টাকা অনলাইন জুয়ায় তিনি হেরে যান। তারপর থেকেই তাদের মধ্যে প্রায়শই ঝগড়া লেগে থাকত। ২৬ জানুয়ারি জ্যোতি তার স্বামীর কাছে হারানো টাকার কথা জানতে চাইল, তখন তাদের ঝগড়া চরমে ওঠে। যা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। তখন জ্যোতি তার বাবা-মা এবং ভাইকে তাদের ভাড়া বাড়িতে ডেকে পাঠায়।

এই বাড়ি ইজ্জতনগরের গিরজা শঙ্কর কলোনিতে অবস্থিত। বিয়ের পর থেকে জিতেন্দ্র সেখানে জ্যোতির সঙ্গে থাকছিলেন। জিতেন্দ্র মূলত এতোয়া জেলার ভাউপুরা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

জিতেন্দ্রর মৃত্যু কীভাবে হয়?
পুলিস জানিয়েছে, জ্যোতির ডাকে জ্যোতির বাবা কালীচরণ, মা চামেলি এবং ভাই দীপক বাড়িতে আসেন। পুলিসের দাবি, সংঘর্ষের সময় বাবা-মা এবং ভাই জিতেন্দ্রকে আটকে রাখেন, তার হাত-পা ধরে রাখেন, আর জ্যোতি তাকে গলা টিপে খুন করে। যখন তারা দেখে যে, জিতেন্দ্র আর কোনও সাড়া শব্দ করছে না। তখন তারা প্রমাণ লোপাটের তোড়জোড় শুরু করে। 

তারা সবাই মিলে জিতেন্দ্রর গলায় মাফলার বাঁধে তারপর নালা বা ভেন্টিলেটরের গ্রিলের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়। যাতে দেখে মনে হয় যে সে আত্মহত্যা করেছে। তারপর প্রতিবেশীদের জানানো হয় যে, জ্যোতির স্বামী আত্মহত্যা করেছেন। এরপর পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে জিতেন্দ্রকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে।

কিন্তু জিতেন্দ্রের ভাই অজয় ​​কুমার একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস জ্যোতি এবং আরও তিনজনের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা দায়ের করে এবং ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেয়। পোস্টমর্টেমে দেখা গেছে, মৃত্যুর কারণ ছিল শ্বাসরোধ, গলায় ফাঁস নয়। এই রিপোর্টের পর পুলিস আত্মহত্যার উসকানি দেওয়ার অভিযোগ পরিবর্তন করে খুনের অভিযোগে এবং তদন্ত আরও তীব্র করেছে। জ্যোতির ভাই দীপককেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। পুলিস তাকে ধরার চেষ্টা করছে।

জ্যোতির স্বীকারোক্তি:
জিজ্ঞাসাবাদের সময় জ্যোতি ভেঙে পড়ে এবং অপরাধের কথা স্বীকার করে। সে বলে, স্কুল লাইফ থেকে তারা একে অপরকে চিনত। জিতেন্দ্র বরেলি প্রখ্যাত সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (IVRI)-এ কনট্রাক্ট কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। পুলিস জানিয়েছে, জ্যোতি উত্তরপ্রদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে কনট্রাক্ট বাস কনডাক্টর হিসেবে কাজ করত।

জ্যোতি আরও জানায়, বিয়ের পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে টাকা নিয়ে নিয়মিত ঝগড়া তাদের মধ্যে ক্ষোভ এবং দূরত্ব বাড়িয়েছিল। ঘটনার দিন ঝগড়া এতটাই তীব্র হয়ে যায় যে সে তার পরিবারকে ডাকতে বাধ্য হয়। পুলিসের অভিযোগ, ঝগড়ার সময় জ্যোতির বাবা-মা ও ভাই জিতেন্দ্রকে ধরে রাখেন, যাতে জ্যোতি রাগে তাকে শ্বাসরোধ করতে পারেন। জিতেন্দ্রের মৃত্যুর পরে, পরিবারটি মিলে ঘটনাস্থলকে এমনভাবে সাজায় যেন মনে হয় সে আত্মহত্যা করেছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

UP murderUttar Pradesh newsWife kills husbandBareilly
