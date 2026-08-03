/কালীঘাট শিবিরে বিরাট ধস: মমতা ঘনিষ্ঠ হেভিওয়েট দুই সাংসদ এবার বিক্ষুব্ধ তৃণমূলে? NCPI-তে যোগের বিরাট খবর

প্রবীর চক্রবর্তী: জাতীয় রাজনীতিতে নয়া জল্পনা, তৃণমূলের আরও দুই সাংসদের শিবির বদলের সম্ভাবনা ঘিরে উত্তাল রাজধানী। জাতীয় রাজনীতির অলিন্দে এবং দিল্লিতে ফের দলবদলের গন্ধ। সূত্রের খবর, লোকসভার আরও দুই তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) সাংসদ শিবির বদল করতে পারেন। সম্প্রতি তৃণমূল থেকে বেরিয়ে আসা ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া (NCPI)তেই যোগ দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে এই দুই জনপ্রতিনিধির। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল।
NCPI ও বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ
সূত্রের দাবি, রাজনৈতিক দলবদলের সম্ভাবনা নিয়ে NCPI-র এক প্রভাবশালী নেত্রীর সঙ্গে ওই দুই সাংসদের দীর্ঘ আলোচনা ও বৈঠক হয়েছে। কেবল NCPI নয়, সেই সূত্র ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) এক অত্যন্ত প্রভাবশালী শীর্ষ নেতার সঙ্গেও তাঁদের একাধিকবার যোগাযোগ হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।
একজন সাংসদ দক্ষিণ ২৪ পরগণার আর আরেকজনের বাড়ি কলকাতায় হলেও তিনি কলকাতার সাংসদ নন। তাই জোর জল্পনা এই দুই সাংসদ কে?
সংসদদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ক্ষমতার সমীকরণ মাথায় রেখে এই যোগাযোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্য রাজনীতির বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, এনসিপিআই-এর মাধ্যমে কার্যত এক ধরনের কৌশলগত জোট বা রাজনৈতিক অবস্থান নেওয়ার পথ তৈরি করা হচ্ছে।
কালীঘাট শিবিরের সমীকরণ
দলবদলের গুঞ্জনে নাম ওঠা দুই সাংসদের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছু বিশেষ পার্থক্য নজর কাড়ছে:
প্রথম সাংসদ: ভোট-পরবর্তী সময়ে তাঁকে একাধিকবার তৃণমূল কংগ্রেসের মূল কেন্দ্র অর্থাৎ 'কালীঘাট শিবিরের' নানা দলীয় কর্মসূচিতে নিয়মিত দেখা গিয়েছে। তবে রাজনৈতিক সূত্রের খবর, ইতিপূর্বে বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে তাঁকে পাশে টানার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, যা তিনি সেই সময়ে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি নিজেই শিবির বদল এবং নতুন রাজনৈতিক সমীকরণে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।
দ্বিতীয় সাংসদ: প্রকাশ্যে তাঁকে সেভাবে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় না। তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, নতুন শিবিরের দেওয়া প্রস্তাবে বা রাজনৈতিক সমঝোতায় তিনি কোনও অমত প্রকাশ করেননি।
সৌগত রায়ের মন্তব্য
দলবদলের এই জোর চর্চার মধ্যেই বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর দাবি, এনসিপিআই বা অন্য রাজনৈতিক শিবিরের জল্পনা দেখা গেলেও এই দুই সাংসদ আদতে কালীঘাট শিবিরের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছেন এবং দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশেই পদক্ষেপ করছেন।
যাই হোক না কেন, সাম্প্রতিক সময়ে তৃণমূলের বড় সংখ্যক লোকসভা সাংসদ এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ায় সংসদের নিম্নকক্ষে আসন বিন্যাস ও দলীয় শক্তির গতিপ্রকৃতি ইতিমধ্যেই বদলেছে। তার ওপর এই দুই সাংসদের সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত রাজধানীর রাজনীতিতে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিতে পারে বলে ধারণা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।
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