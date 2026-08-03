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কালীঘাট শিবিরে বিরাট ধস: মমতা ঘনিষ্ঠ হেভিওয়েট দুই সাংসদ এবার বিক্ষুব্ধ তৃণমূলে? NCPI-তে যোগের বিরাট খবর

Kalighat MP's joining NCPI? সংসদদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ক্ষমতার সমীকরণ মাথায় রেখে এই যোগাযোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্য রাজনীতির বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, এনসিপিআই-এর মাধ্যমে কার্যত এক ধরনের কৌশলগত জোট বা রাজনৈতিক অবস্থান নেওয়ার পথ তৈরি করা হচ্ছে।

Reported ByPrabir ChakrabortyEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 03, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:07 PM IST
কালীঘাট শিবিরে বিরাট ধস: মমতা ঘনিষ্ঠ হেভিওয়েট দুই সাংসদ এবার বিক্ষুব্ধ তৃণমূলে? NCPI-তে যোগের বিরাট খবর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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