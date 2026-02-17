Pakistani National Fled: জম্মুর হোমে রক্ষীদের ঘায়েল করে পালাল ২ পাকিস্তানি, সীমান্তে হাই অ্যালার্ট, শুরু ম্যানহান্ট...

Pakistani National Fled: জম্মুর হোমে রক্ষীদের ঘায়েল করে পালাল ২ পাকিস্তানি, সীমান্তে হাই অ্যালার্ট, শুরু ম্যানহান্ট...
Pakistani National Fled: পুলিস সূত্রে খবর, হোম থেকে পালানোর পর পলাতকরা একটি বাইক চুরি করে। তারপর সেই বাইকে চড়েই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রক্ষীদের উপরে হামলা চালিয়ে জম্মুর জুভেনাইল হোম থেকে পালাল ৩ জন। এদের মধ্যে ২ জন পাকিস্তানের নাগরিক। অন্যজন একজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী। জম্মুর আর এস পোরার ওই অবজারভেশন সেন্টারের ওই ঘটনা ধরা পড়েছে সিসিটিভিতে। পালানোর আগে ২ পুলিসকর্মীকে ঘায়েল করে দিয়েছে ওই ৩ জন। পলাতকদের ধরতে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে। শুরু হয়েছে চিরুনী তল্লাশি।
সোমবার সন্ধে ৫টা ১৫ নগাদ ওই ঘটনা ঘটে সীমান্ত ঘেঁসা আর এস পোরায়। ছবিতে দেখা গিয়েছে সেন্টারের কর্মীদের উপরে গুলি চালাচ্ছে ওই তিনজন। জম্মু পুলিসের বক্তব্য, যারা পালিয়েছে তাদের নাম হল কারাজিত্ সিং ওরফে গুগা। তার বাড়ি আর এস পোরার দেবলহারে। বাকী পাকিস্তানি হল মহম্মদ শানাউল্লাহ ও আসান আনোয়ার। পালানোর আগে তারা ২ পুলিসকর্মীরকে গুরুতর ঘায়েল করে পালিয়েছে।
VIDEO | J&K: CCTV footage show three inmates escaping RS Pura Observation Home after attacking policemen.
(Source: Third Party)#JammuandKashmir pic.twitter.com/g9vS38dYKz
— Press Trust of India (@PTI_News) February 16, 2026
সিসিটিভির ফুটেজে দেখা গিয়েছে, একজন বন্দি সেন্টারের এক নিরাপত্তা কর্মীকে গুলি করছে। কীভাবে ওই হোমের মধ্য়ে দেশি পিস্তল এল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিস। পাশাপাশি খোঁজ খবর করে দেখা হচ্ছে কোন পরিস্থিতিতে বন্দিরা নিরাপত্তার বেড়াজাল কেটে পালাতে সক্ষম হল।
যে দুই পুলিস কর্মী গুলিতে আহত হয়েছেন তারা হলেন স্পেশাল পুলিস অফিসার বিনয় কুমার ও হেড কনস্টেবল প্রবীণ কুমার। তাদের ভর্তি করা হয় সানোয়ার সিং মেডিক্যাল কলেজে। কলেজের মেডিক্যাল অফিসার সংবাদমাধ্য়মে বলেছেন, আহতদের প্রাথমিক চিকিত্সা দেওয়া হয়েছে। তার পর তাদের সরকারি মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়।
পুলিস সূত্রে খবর, হোম থেকে পালানোর পর পলাতকরা একটি বাইক চুরি করে। তারপর সেই বাইকে চড়েই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়েছে এলাকায় পুলিসকে সতর্ক করা হয়। সাম্বাগামী সব চেকপোস্টকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়। আশঙ্কা করা হচ্ছে তার হয়তো সীমান্তের দিকে পালাতে পারে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চিরুণী তল্লাশি শুরু হয়েছে। বিশেষ টিম তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় রেইড করা হচ্ছে।
