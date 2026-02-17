English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • দেশ
  জম্মুর হোমে রক্ষীদের ঘায়েল করে পালাল ২ পাকিস্তানি, সীমান্তে হাই অ্যালার্ট, শুরু ম্যানহান্ট...

Pakistani National Fled: জম্মুর হোমে রক্ষীদের ঘায়েল করে পালাল ২ পাকিস্তানি, সীমান্তে হাই অ্যালার্ট, শুরু ম্যানহান্ট...

Pakistani National Fled: পুলিস সূত্রে খবর, হোম থেকে পালানোর পর পলাতকরা একটি বাইক চুরি করে। তারপর সেই বাইকে চড়েই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 17, 2026, 04:13 PM IST
Pakistani National Fled: জম্মুর হোমে রক্ষীদের ঘায়েল করে পালাল ২ পাকিস্তানি, সীমান্তে হাই অ্যালার্ট, শুরু ম্যানহান্ট...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রক্ষীদের উপরে হামলা চালিয়ে জম্মুর জুভেনাইল হোম থেকে পালাল ৩ জন। এদের মধ্যে ২ জন পাকিস্তানের নাগরিক। অন্যজন একজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী। জম্মুর আর এস পোরার ওই অবজারভেশন সেন্টারের ওই ঘটনা ধরা পড়েছে সিসিটিভিতে। পালানোর আগে ২ পুলিসকর্মীকে ঘায়েল করে দিয়েছে ওই ৩ জন। পলাতকদের ধরতে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে। শুরু হয়েছে চিরুনী তল্লাশি।

Add Zee News as a Preferred Source

সোমবার সন্ধে ৫টা ১৫ নগাদ ওই ঘটনা ঘটে সীমান্ত ঘেঁসা আর এস পোরায়। ছবিতে দেখা গিয়েছে সেন্টারের কর্মীদের উপরে গুলি চালাচ্ছে ওই তিনজন। জম্মু পুলিসের বক্তব্য, যারা পালিয়েছে তাদের নাম হল কারাজিত্ সিং ওরফে গুগা। তার বাড়ি আর এস পোরার দেবলহারে। বাকী পাকিস্তানি হল মহম্মদ শানাউল্লাহ ও আসান আনোয়ার। পালানোর আগে তারা ২ পুলিসকর্মীরকে গুরুতর ঘায়েল করে পালিয়েছে।

সিসিটিভির ফুটেজে দেখা গিয়েছে, একজন বন্দি সেন্টারের এক নিরাপত্তা কর্মীকে গুলি করছে। কীভাবে ওই হোমের মধ্য়ে দেশি পিস্তল এল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিস। পাশাপাশি খোঁজ খবর করে দেখা হচ্ছে কোন পরিস্থিতিতে বন্দিরা নিরাপত্তার বেড়াজাল কেটে পালাতে সক্ষম হল।

আরও পড়ুন-বাংলাদেশের ভোটে লড়াইয়ের ময়দানে ছিলেন ৮০ সংখ্যালঘু প্রার্থী, জয়ী হলেন কতজন!

আরও পড়ুন- ভয়ংকর বিস্ফোরণে উড়ে গেল ভরা বাজার, ছড়িয়ে ছিটিয়ে নারী-শিশুর ছিন্নভিন্ন দেহ, বীভত্স...

যে দুই পুলিস কর্মী গুলিতে আহত হয়েছেন তারা হলেন স্পেশাল পুলিস অফিসার বিনয় কুমার ও হেড কনস্টেবল প্রবীণ কুমার। তাদের ভর্তি করা হয় সানোয়ার সিং মেডিক্যাল কলেজে। কলেজের মেডিক্যাল অফিসার সংবাদমাধ্য়মে বলেছেন, আহতদের প্রাথমিক চিকিত্সা দেওয়া হয়েছে। তার পর তাদের সরকারি মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। 

পুলিস সূত্রে খবর, হোম থেকে পালানোর পর পলাতকরা একটি বাইক চুরি করে। তারপর সেই বাইকে চড়েই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়েছে এলাকায় পুলিসকে সতর্ক করা হয়। সাম্বাগামী সব চেকপোস্টকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়। আশঙ্কা করা হচ্ছে তার হয়তো সীমান্তের দিকে পালাতে পারে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চিরুণী তল্লাশি শুরু হয়েছে। বিশেষ টিম তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় রেইড করা হচ্ছে।   

About the Author
Tags:
Pakistani FledJammu HomeJammu Jail Break
