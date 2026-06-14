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TMC Rebel MPs Big Breaking: অভাবনীয় ভোলবদল দিল্লিতে! বিক্ষুব্ধবৈঠকে আচমকাই অনুপস্থিত তৃণমূলের দুই 'বিদ্রোহী' সাংসদ! কারা?

TMC Rebel MPs and Sudip Bandyopadhyay: এই দুই সাংসদ বিদ্রোহী শিবিরে নাম লেখালেও অন্যদের সঙ্গে তাঁরা দিল্লি পৌঁছননি। তবে, বিদ্রোহী শিবিরকে তাঁরা আশ্বস্ত করেছেন, আগামীকাল লোকসভার স্পিকারের কাছে হাজির হবেন তাঁরা।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 14, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:17 PM IST
TMC Rebel MPs Big Breaking: অভাবনীয় ভোলবদল দিল্লিতে! বিক্ষুব্ধবৈঠকে আচমকাই অনুপস্থিত তৃণমূলের দুই 'বিদ্রোহী' সাংসদ! কারা?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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অভাবনীয় ভোলবদল দিল্লিতে! বিক্ষুব্ধবৈঠকে আচমকা অনুপস্থিত তৃণমূলের দুই 'বিদ্রোহী' সাং
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