TMC Rebel MPs Big Breaking: অভাবনীয় ভোলবদল দিল্লিতে! বিক্ষুব্ধবৈঠকে আচমকাই অনুপস্থিত তৃণমূলের দুই 'বিদ্রোহী' সাংসদ! কারা?

রাজীব চক্রবর্তী: বিক্ষুব্ধদের বৈঠকের আগেই নাটকীয় মোড় রাজধানীতে! দিল্লিতে আচমকাই অনুপস্থিত তৃণমূলের দুই 'বিদ্রোহী' সাংসদ! কেন? খুব স্বাভাবিক ভাবেই এ নিয়ে নতুন করে শঙ্কা তৈরি হয়েছে বিদ্রোহী শিবিরে।
বৈঠক এবং নৈশভোজে অনুপস্থিত
ব্রেকিং নিউজে জানা গিয়েছে, দিল্লিতে ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠক এবং নৈশভোজে অনুপস্থিত থাকবেন তৃণমূলের ২ সাংসদ! তাই নাকি? কারা তাঁরা? জানা গিয়েছে, তাঁরা হলেন, মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের এবং জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান। প্রসঙ্গত, এই দুই সাংসদ বিদ্রোহী শিবিরে নাম লেখালেও অন্যদের সঙ্গে তাঁরা দিল্লি পৌঁছননি। তবে, বিদ্রোহী শিবিরকে তাঁরা আশ্বস্ত করেছেন, আগামীকাল একেবারে লোকসভার স্পিকারের কাছে হাজির হবেন তাঁরা। কিন্তু এ নিয়ে নতুন করে শঙ্কা তৈরি হয়েছে বিদ্রোহী শিবিরে।
সুদীপের বোম
এদিকে বোম ফেলেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। কী বলেছেন সুদীপ? সুদীপ বলেছেন, তিনি এই দলের (বিপ্লবী তৃণমূল সাংসদ) নেতা থাকতে চান না। কাকলি (কাকলি ঘোষ দস্তিদার) প্রথম থেকে সব করছে। বাকিরা চাপ দিচ্ছে। আর কী বলেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়? সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি এই দলের নেতা থাকতে চান না। কাকলি প্রথম থেকে সব করছে। কিন্তু বাকিরা চাপ দিচ্ছে। কে এই 'বাকিরা'? প্রসঙ্গত, গতকাল, শনিবার ৭০ মিনিট অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্বাক্ষরে না
শুধু তাই নয়, সংসদীয় দলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপদেষ্টা করার আবেদন জানানো হবে বলে জানিয়েছেন সুদীপ। কোন সংসদীয় দলের? উঠছে এসব নানা প্রশ্ন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এখনও স্বাক্ষর করেননি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন? শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা না হওয়া পর্যন্ত স্বাক্ষর করবেন না সুদীপ।
ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে
প্রসঙ্গত, আগেই জানা ছিল, রবিবার বিকেল ৪টেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠকে বসবেন তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা। বঙ্গভবনের কনফারেন্স হলে নৈশভোজেও মিলিত হবেন তাঁরা! এবং এই মুহূর্তে দিল্লিতে বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের এই নৈশভোজের মেনু নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে। জানেন, কী থাকছে বিদ্রোহী-মেনুতে? মেনুর শুরুতেই থাকছে-- স্যালাড, তারপর ভাত অথবা রুটি! মুগের ডাল, আলুভাজা, পটলের দোলমা। এরপর রয়েছে জম্পেশ আমিষ পদ। থাকছে ইলিশ ভাপা, থাকছে খাসির মাংস। এবং তার পর রীতি মেনে যথারীতি চাটনি ও পাঁপড়। তারপর, যে দুটি জিনিস ছাড়া বাঙালির ভোজ সম্পূর্ণ হয় না, থাকছে সেই দুটি জিনিসও-- দই এবং রসগোল্লা।
যাঁরা পৌঁছেছেন
এখনও পর্যন্ত ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে এসে পৌঁছেছেন যাঁরা--
নিশিকান্ত দুবে
শতাব্দী রায়
প্রসূন ব্যানার্জি
মালা রায়
সায়নী ঘোষ
কাকলি ঘোষ দস্তিদার
অসিত মাল
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
পার্থ ভৌমিক
জগদীশ বাসুনিয়া
মিতালী বাগ
জুন মালিয়া
বিক্ষুব্ধ সাংসদদের তালিকা
প্রসঙ্গত, ক'দিন আগেই জানা গিয়েছিল, বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের তালিকা জমা পড়েছে লোকসভার স্পিকারের দফতরে। বিক্ষুব্ধ হিসেবে ২০ জনের কথা কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। তার মধ্যে ১৯ জন সংসদের তালিকা সেদিনই জমা পড়েছিল। এবং তখনই জানা ছিল, রবিবার দিল্লিতে নৈশভোজে মিলিত হবেন এই বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদরা। তাঁর দেখা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে। এবং পরদিন, সোমবার তাঁরা লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গেও দেখা করে নিজেদের বক্তব্য জানাবেন। এনডিএ-কে সমর্থনের পাশাপাশি সংসদ কক্ষে নিজেদের বসার আসন পৃথক করার আবেদন জানাবেন বলেও জানা গিয়েছিল।
ভোলবদলের খেলা!
তবে, তখনও সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল-- কোন ১৯ জনের নাম পৌঁছে গিয়েছিল বিজেপির ঘরে? সূত্র বলছিল-- ওই ২০ জনের মধ্যে ১৯ জন তাঁদের নাম লোকসভা স্পিকারের অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ১৮ মে তারিখেই! কারা তাঁরা? যা জানা গিয়েছিল, তাঁরা হলেন-- 1. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, 2. শতাব্দী রায়, 3. বাপি হালদার, 4. ড. শর্মিলা সরকার, 5. প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, 6. জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, 7. অসিত কুমার মাল, 8. অরূপ চক্রবর্তী, 9. রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, 10. সায়নী ঘোষ, 11. খলিলুর রহমান, 12. আবু তাহের খান, 13. ইউসুফ পাঠান, 14. মিতালি বাগ, 15. মালা রায়, 16. কালীপদ সোরেন, 17. দীপক অধিকারী, 18. জুন মালিয়া, 19. পার্থ ভৌমিক। সকালের দিকে চূড়ান্ত খবর ছিল, ১৯-২০ নয়, বিদ্রোহী সাংসদের তালিকাটি বেড়ে পৌঁছতে পারে ২২-য়ের ঘরে! কিন্তু পরে আবার বড় পটবদল!
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