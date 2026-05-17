Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /Rajasthan Horror: পুলিস আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না: চার বছর ধরে দুবোনকে লাগাতার গণধর্ষণ, শেষে চরম পদক্ষেপ

Rajasthan Horror: পুলিস আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না: চার বছর ধরে দু'বোনকে লাগাতার গণধর্ষণ, শেষে চরম পদক্ষেপ

Rajasthan Crime: গণধর্ষণ ও ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়ে দুই বোনের আত্মহত্যা। গত চার বছর ধরে অত্যাচারের পর গত মার্চ মাসে বড় বোন মারা যান। পুলিসে বারবার অভিযোগ করেও ছোট বোন কোনও বিচার পাননি। উলটে অপরাধীদের হুমকির মুখে পড়ে গত শুক্রবার তিনিও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 17, 2026, 05:02 PM IST|Updated: May 17, 2026, 05:02 PM IST
Rajasthan Horror: পুলিস আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না: চার বছর ধরে দু'বোনকে লাগাতার গণধর্ষণ, শেষে চরম পদক্ষেপ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আরজি কর কাণ্ডে ফরেন্সিক তদন্তে বিরাট গাফিলতি? টিমের ২ বিশেষজ্ঞের গ্রেফতারির দাবি

আরজি কর কাণ্ডে ফরেন্সিক তদন্তে বিরাট গাফিলতি? টিমের ২ বিশেষজ্ঞের গ্রেফতারির দাবি

RG Kar case37 min ago
2

৪ বিশ্বকাপ খেলা ৩৯ বছরের মহাতারকা ফুটবলার কেন অঝোরে কাঁদছেন?

Yuto Nagatomo Cries1 hr ago
3

পালাবদলের পর নিজের ভিটেয় ফিরে ভয়ংকর সেদিনের কথা মনে করলেন বিজেপি কর্মী

Bengal Election 20261 hr ago
4

রসনায় রসভঙ্গ; দামি হচ্ছে বিরিয়ানি টু বার্গার, পিৎজা-স্যান্ডউইচের জন্যও খসাতে হবে বেশ

Biryani Price Hike1 hr ago
5

কমল আতঙ্ক, হরমুজ পেরিয়ে গুজরাতের বন্দরে এল LPG বোঝাই বিশাল জাহাজ

LPG2 hrs ago