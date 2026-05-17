Rajasthan Horror: পুলিস আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না: চার বছর ধরে দু'বোনকে লাগাতার গণধর্ষণ, শেষে চরম পদক্ষেপ

Rajasthan Crime: গণধর্ষণ ও ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়ে দুই বোনের আত্মহত্যা। গত চার বছর ধরে অত্যাচারের পর গত মার্চ মাসে বড় বোন মারা যান। পুলিসে বারবার অভিযোগ করেও ছোট বোন কোনও বিচার পাননি। উলটে অপরাধীদের হুমকির মুখে পড়ে গত শুক্রবার তিনিও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্চেই আত্মহত্যা করেন দিদি, সেই শোক থেকেই এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি পরিবার। ঘটনার ঠিক দু'মাসের মাথায় বোনও নিলেন চরম পদক্ষেপ। বছরের পর বছর ধরে গণধর্ষণ ও ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয় দুই বোন। এমনকী পুলিসের কাছ থেকে কোনও সাহায্যের হাত পাওয়া যায়নি। শেষমেশ দুই বোন নিজেদের জীবন শেষ করত বাধ্য হয়েছেন। ঘটনাটি রাজস্থানের জয়পুরের।
ঘটনার সূত্রপাত দিদির আত্মহত্যা
গত ২০ মার্চ পরিবারের বড় মেয়ে দীর্ঘদিনের অত্যাচার ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর গত ১১ এপ্রিল ছোট বোন থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগ থেকে জানা যায় ভয়ংকর সত্যি।
বোন জানান যে, মহীপাল নামের স্থানীয় এক অনলাইন দোকানদার (ই-মিত্র সেন্টার অপারেটর) গোপনে তাঁর দিদির কিছু আপত্তিকর ভিডিয়ো রেকর্ড করে রেখেছিল। সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে মহীপাল এবং তার বন্ধুরা মিলে গত চার বছর ধরে ওই তরুণীকে লাগাতার গণধর্ষণ করছিল এবং ভয় দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করছিল।
ছোট বোন তাঁর অভিযোগে মহীপাল, শিবরাজ, গোপাল, বিজারাম, দিনেশ, মনোজ এবং পুখরাজসহ মোট আটজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। এমনকী ছোট বোন পুলিসকে তখনই পরিষ্কার জানিয়েছিলেন যে, তাঁর দিদি এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেই আত্মহত্যা করেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন, পুলিস যদি এই অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে তাঁদের ন্যায়বিচার না দেয়, তবে তিনিও আত্মহত্যা করবেন। কিন্তু এফআইআর (FIR) দায়ের হওয়ার পরও পুলিস এক মাস ধরে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।
ছোট বোনের উপরও নারকীয় অত্যাচার
দিদির মৃত্যুর পর অপরাধীদের অত্যাচার বন্ধ তো হয়ইনি, উলটে তারা এবার ছোট বোনকে টার্গেট করে। দিদির সেই ভিডিোগুলো সবার সামনে প্রকাশ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তারা ছোট বোনকেও শারীরিক ও যৌন নির্যাতন করতে শুরু করে।
থানায় মামলা হওয়ার পরেও অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াত এবং ছোট বোনকে হুমকি দিয়ে বলত, 'পুলিস আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না, আমাদের হাত অনেক লম্বা।' সব দরজায় কড়া নেড়েও যখন কোনও বিচার মিলল না, তখন নিজের প্রতিবাদের কথা সরকারের কানে পৌঁছাতে গত শুক্রবার ওই তরুণী একটি জলের ট্যাঙ্কের ওপর উঠে পড়েন। সেখানে তিনি সকলের সামনে বিষ খেয়ে নেন। এরপর আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তিনি মারা যান।
এই ঘটনার পর রাজস্থানের স্থানীয় রাজপুত সম্প্রদায়ের মানুষ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যোধপুরের এমডিএম হাসপাতালের সামনে, যেখানে মৃতদেহ রাখা ছিল, সেখানে শত শত মানুষ জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পুলিস ও প্রশাসনের সঙ্গে দীর্ঘ সময় বচসার পর, দোষীদের শাস্তির প্রতিশ্রুতি পেয়ে পরিবারটি শেষ পর্যন্ত ময়নাতদন্তের অনুমতি দেয়। বিক্ষোভরত সাধারণ মানুষ এবং মৃত মেয়ে দুইয়ের বাবা দাবি জানিয়েছেন, সমস্ত অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার করে ফাঁসি বা কঠিন শাস্তি দিতে হবে। যেসব পুলিস কর্মী দায়িত্বে অবহেলা করেছেন এবং মেয়েটিকে সাহায্য করেননি, তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে।
যোধপুরের গ্রামীণ পুলিস সুপার (SP) পি.ডি. নিত্য জানিয়েছেন যে, মূল অভিযুক্ত মহীপালসহ দুজনকে পুলিস হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করার প্রক্রিয়া চলছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
