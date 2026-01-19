Sankranti party tragedy: কম্পিটিশনে দেদার বিয়ার, জেতার নেশায় চিরঘুমেই চলে গেলেন ২ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার! সর্বনাশী সুরা...

Sankranti party tragedy: কম্পিটিশনে দেদার বিয়ার, জেতার নেশায় চিরঘুমেই চলে গেলেন ২ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার! সর্বনাশী সুরা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মদ্যপানের প্রতিযোগিতায় দুই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের মর্মান্তিক মৃত্যু।
উৎসবের আনন্দ বিষাদে পরিণত হলো অন্ধ্রপ্রদেশের অন্নময়া জেলায়। বন্ধুদের সাথে মদ্যপানের আসরে অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলে দুই তরুণ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে কে.ভি. পাল্লি মণ্ডলের বান্দাভাড্ডিপল্লী গ্রামে।
উৎসবের আমেজে মদ্যপানের চ্যালেঞ্জ
পুলিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সংক্রান্তি উদযাপন করতে ছয় বন্ধু মিলে কে.ভি. পাল্লি মণ্ডলের বান্দাভাড্ডিপল্লী গ্রামে একত্রিত হয়েছিলেন। উৎসবের মেজাজে চলা এই পার্টির এক পর্যায়ে দুই সফটওয়্যার পেশাদার, ৩৪ বছর বয়সী মণিকুমার এবং ২৬ বছর বয়সী পুষ্পরাজ, একে অপরের সাথে মদ্যপানের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন।
তদন্তে জানা গিয়েছে যে, গত শনিবার বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০টার মধ্যে এই দুই বন্ধু মোট ১৯ টিন ‘বার্ডওয়াইজার’ (Budweiser) বিয়ার পান করেন। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এই মরণপণ প্রতিযোগিতায় তারা একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন।
মারাত্মক ডিহাইড্রেশন বা জলশুন্যতাই মৃত্যুর কারণ
পুলিস জানায়, অল্প সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় অ্যালকোহল শরীরে প্রবেশ করায় তাদের মধ্যে তীব্র ‘অ্যাকিউট ডিহাইড্রেশন’ বা মারাত্মক জলশূন্যতা দেখা দেয়। এর ফলে দুই যুবকের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হতে শুরু করে।
অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে বন্ধুরা তাদের দ্রুত জরুরি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, মণিকুমার হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই পথেই মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্যদিকে, পুষ্পরাজকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরে তার মৃত্যু হয়।
পুলিসের বক্তব্য ও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট
সোমবার রায়াচোটির ডিএসপি কৃষ্ণ মোহন এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান যে, প্রাথমিক তদন্ত এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে অতিরিক্ত মদ্যপানই এই মৃত্যুর প্রধান কারণ।
তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনও ষড়যন্ত্র বা অপ্রীতিকর ঘটনার সন্দেহ নেই। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, অত্যাধিক মদ্যপানের ফলে শরীরে যে তীব্র জলশূন্যতা তৈরি হয়েছিল, তা সহ্য করতে না পেরেই তাদের মৃত্যু হয়েছে।'
পুলিসের সতর্কতা জারি
উৎসবের আবহে এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই ঘটনার পর পুলিস সাধারণ জনগণের প্রতি বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে।
বিশেষ করে উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান (Binge Drinking) এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এমন মরণপণ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পুলিস সতর্ক করে দিয়ে বলেছে যে, মদ্যপান বা যেকোনও ধরনের নেশাদ্রব্যের অপব্যবহার শরীরের জন্য মারাত্মক হতে পারে এবং এর পরিণাম অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে।
এর আগে, চিনেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ১০ মিনিটের মধ্যে প্রায় এক লিটার মদ খেয়েছিলেন এক যুবক। সেই মদ খেয়েই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসকেরা যুবককে বাঁচাতে পারেননি।
চিনের সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মৃত যুবকের নাম ঝ্যাং। মদ খাওয়ার পারদর্শিতার কারণে তাঁর সুনাম ছিল। যুবকের কর্মস্থলে একটি মদ খাওয়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সংস্থার মালিক কর্মচারীদের মদ খাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। বলা হয়েছিল, মদ খাওয়ার প্রতিযোগিতায় ঝ্যাংকে যিনি হারাতে পারবেন, তিনি এক লক্ষের বেশি টাকা পুরস্কার হিসাবে পাবেন। আর ঝ্যাং যদি প্রতিযোগিতায় জেতেন, তবে তিনি পাবেন প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।
প্রতিযোগিতায় জিততে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন যুবক। তিনি গ্লাসের পর গ্লাস শেষ করেই চলেছিলেন। কিছু ক্ষণের মধ্যে দেখা যায়, এক লিটার মদ তিনি একাই খেয়ে শেষ করে ফেলেছেন। সময় নিয়েছেন মাত্র ১০ মিনিট। আর কেউ তাঁর কাছাকাছি পৌঁছতেই পারেননি। কিন্তু প্রতিযোগিতায় জিতলেও মদই কাল হয়েছে। শেষ গ্লাসটি শেষ করেই লুটিয়ে পড়েন যুবক। আর তাঁর জ্ঞান ছিল না। দ্রুত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁর সহকর্মীরা। অত্যধিক মদ্যপানের কারণে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। চিকিৎসাচলাকালীন যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
