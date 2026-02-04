Uttar Pardesh: বেশি চাউমিন খেয়ে 'শৃঙ্খলাভঙ্গ'! যোগীরাজ্যে সাসপেন্ড ২ স্কুল পড়য়া..

Uttar Pardesh: বেশি চাউমিন খেয়ে 'শৃঙ্খলাভঙ্গ'! যোগীরাজ্যে সাসপেন্ড ২ স্কুল পড়য়া..
Uttar Pardesh: 'অনেকে ৩-৪ বার চাউমিন নিয়েছে, হাত দিয়েও খেয়েছে। তাদের দু'দিনের জন্য সাসপেন্ড করা হল'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ যেন মগের মুলুক! পেট ভরে চাউমিন খেয়ে এবার শাস্তির মুখে পড়তে দল দুই পড়ুয়াকে। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তাদের সাসপেন্ড করে দিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিভাবকদের তুমুল বিক্ষোভে শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েই সাসপেনশন তুলে নেওয়া হয়। আজবকাণ্ড উত্তরপ্রদেশে।
উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে সেন্ট মেরিস স্কুল। ক্লাস টেন পর্যন্ত পঠনপাঠন চলে এই স্কুলে। সোমবার ছিল ক্লাস টেনের পড়ুয়াদের ফেয়ারওয়েল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সঙ্গে এলাহি খাওয়াদাওয়া। এখন ক্লাস নাইনের কয়েকজন পড়ুয়া কাউন্টার থেকে ৩-৪ বার চাউমিন নেয় বলে অভিযোগ। চামচ দিয়ে নয়, তারা নাকি আবার হাত দিয়ে চাউমিন খাচ্ছিল! ঘটনাটি জানতে পেরে দুই ছাত্রকে সটান সাসপেন্ড করেন স্কুলের প্রধানশিক্ষক।
স্কুলের ওয়েবসাইটে জানানো হয়, ‘চাউমিন কাউন্টারে যারা হইচই করছিল, তাদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনেকে ৩-৪ বার চাউমিন নিয়েছে, হাত দিয়েও খেয়েছে। তাদের দু'দিনের জন্য সাসপেন্ড করা হল'। এমনকী, সাসপেনশনের মেয়াদ শেষে ওই দুই পড়য়া স্কুলে আসতে পারবে কিনা, তাও জানিয়ে দেওয়া হবে বলে নোটিস দেওয়া হয় বলে খবর।
এদিকে এই ঘটনার পর যখন ওই দুই পড়ুয়া স্কুলে যায়, তখন তাদের বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর ঘটনাটি অভিভাবকদের কানে পৌঁছয়। বাড়ি ফিরে বিষয় জানায় পড়ুয়ারা। প্রতিবাদে সরব হন অভিভাবকরা। এরপর একপ্রকার বাধ্য হয়েই সাসপেনশন তুলে নেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাদের আজব দাবি, গত ২৫ বছরে স্কুলে এমন ঘটনা ঘটেনি। খাবারের কাউন্টারে পড়ুয়া বিশৃঙ্খলা করছিল, সেকারণেই এই সাসপেনশন।
এর আগে, লখনউয়ের একটি স্কুলেই পড়ুয়াকে মারধর করে মুখের মধ্যে জুতো ঘষে দেওয়ার উঠেছিল সহপাঠীর বিরুদ্ধে। পরিবারের লোকেদের দাবি, চোখে গুরুতর আঘাত লেগেছে। এমনকী, দৃষ্টিশক্তিও নাকি হারিয়ে ফেলেছে সে! থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আক্রান্ত পড়ুয়ার পরিবারে লোকেরা।
ঘটনাটি ঠিক কী? আক্রান্ত পড়ুয়া ক্লাস ফাইভের ছাত্র। তাঁর মায়ের অভিযোগ, ২১ জানুয়ারি স্কুলের মধ্যে ছেলেকে মারধর করেন অন্য দুই পড়ুয়া। একজন ফাইভে পড়ে, আর এক থ্রিতে। দু'জনে মিলে ওই পড়ুয়াকে স্কুলে মাঠে রীতিমতো ফেলে মারধর করে। শেষে চোখে, মুখে জুতো ঘষে দেয়। মায়ের পুলিসকে জানিয়েছেন, আক্রান্ত পড়ুয়া এখন লখনউয়ের এক হাসপাতালে ভর্তি। মহিলার দাবি, ঘটনার কথা জানার পরেও স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপই করেননি। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন তিনি।
