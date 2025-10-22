Neeraj Chopra conferred rank of Lt Colonel: জ্যাভেলিনের সোনার ছেলে যোগ দিলেন সেনাবাহিনীতে! স্যালুট লেফটেন্যান্ট কর্নেল নীরজ চোপড়া...
Olympic medalist Neeraj Chopra: অলিম্পিক গেমসে ২ বার ভারতকে গৌরব এনে দেওয়া তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া এবার ভারতীয় সেনাবাহিনীতে একটি উচ্চপদস্থ সাম্মানিক পদ পেয়েছেন। এতদিন তিনি জুনিয়র কমিশনড অফিসারের সম্মানসূচক পদে ছিলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নীরজের মুকুটে নতুন পালক। ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে নীরজ চোপড়াকে সাম্মানিক লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদ দেওয়া হল। অলিম্পিক্সে দেশকে সাফল্য এনে দেওয়ার জন্য তাঁকে এই সাম্মানিক পদ দেওয়া হল। জ্যাভলিন থ্রোতে গোটা দেশের নাম বারবার উজ্জ্বল করেছেন নীরজ চোপড়া।
ভারতের প্রথম ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড অ্যাথলিট হিসেবে নীরজ চোপড়া ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনার পদক জয় করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, 'লেফটেন্যান্ট কর্নেল নীরজ চোপড়া শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা এবং জাতীয় গর্বের সর্বোচ্চ আদর্শের প্রতীক, যা ক্রীড়া জগত এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।
২২ অক্টোবর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর উপস্থিতিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে নীরজ চোপড়াকে সম্মানসূচক লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদমর্যাদা প্রদান করা হয়।২০২০ সালের টোকিও অলিম্পিকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে অলিম্পিক স্বর্ণপদক জিতে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ইতিহাস তৈরি করেছেন এবং এরপর ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে রৌপ্যপদক জিতেছেন। তিনি ২০২৩ সালের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপেও স্বর্ণ জিতেছেন এবং এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এবং ডায়মন্ড লীগে একাধিক পদক অর্জন করেছেন।
২০১৬ সালে নীরজ ভারতীয় সেনায় যোগ দেন। নায়েব সুবেদার হিসেবে জুনিয়র কমিশনের অফিসে যোগ দেন। ২০২১ সালে তাঁকে সুবেদার পদে উন্নীত করা হয়। ২০২০ সালে টোকিও অলিম্পিক্সে সোনা জেতেন। এরপর ২০২২-এ তাঁকে ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে পরম বিশিষ্ঠ সেবা মেডেল দেওয়া হয়। নীরজের ঝুলিতে রয়েছে অর্জুন পুরস্কার। ২০২১ সালে তিনি খেলরত্ন পান।
