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সবার জন্য এবার একই আইনি, দেশের ২১ রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগুর দিনক্ষণ ঘোষণা শাহর

UCC in 21 States: অমিত শাহ বলেন, আমরা ইতিমধ্যেই কয়েকটি রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করেছি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 13, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:30 PM IST
সবার জন্য এবার একই আইনি, দেশের ২১ রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগুর দিনক্ষণ ঘোষণা শাহর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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