Udaipur: CEO, মহিলা এক্সিকিউটিভ হেড ও তার স্বামীর কীর্তি! যুবতীর ম্যানেজারের উপরে পার্টির পরই গণলালসার নখদাঁত...

Rajasthan crime: পার্টি থেকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নামে চলন্ত গাড়িকে মহিলা কর্মীকে যৌন নির্যাতন। হাড়হিম অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় কোম্পানির সিইও, মহিলা এক্সিকিউটিভ হেড এবং তার স্বামী।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 26, 2025, 03:05 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উদয়পুরে গভীর রাতের এক ভয়ংকর ঘটনা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। একটি আনন্দের পার্টি যে এভাবে আতঙ্কে রূপ নেবে, তা কেউ কল্পনাও করেনি। চলন্ত গাড়িতে মহিলা ম্যানেজার গণধর্ষণের অভিযোগে তুলকালাম পরিস্থিতি। অভিযোগের তির নির্যাতিতারই কোম্পানির সিইও, মহিলা এক্সিকিউটিভ হেড এবং তার স্বামীর বিরুদ্ধে।

ঘটনার সূত্রপাত ২০ ডিসেম্বর রাতে। শোভাগপুরা এলাকার একটি হোটেলে জন্মদিন ও নববর্ষের সেলিব্রেশনে পার্টির আয়োজন করা হয়। হাসি-আড্ডা, গান আর উৎসবের মধ্যেই পার্টিতে রাত ৯টার দিকে যোগ দেন নির্যাতিতা। রাত বাড়তে থাকে, সময় গড়ায় দেড়টার দিকে। এক পর্যায়ে নির্যাতিতা অসুস্থ বোধ করেন। তখনই বলা হয়, তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই আশ্বাসই যে দুঃস্বপ্নের শুরু, তা তিনি বুঝতে পারেননি।

রাত প্রায় ১টা ৪৫ মিনিটে তাঁকে এক্সিকিউটিভ হেডের গাড়িতে তোলা হয়। গাড়িতে আগে থেকেই ছিল কোম্পানির সিইও এবং তার স্বামী। পথে তাঁকে ধূমপান করতে বাধ্য করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। অভিযোগে নির্যাতিতা জানান, তাঁরা তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে গাড়ি চালান। রাস্তায় একটি দোকানে থেমে সিগারেট কেনে এবং তাকেও ধূমপান করতে বাধ্য করা হয়। এরপর তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। পরে আংশিকভাবে জ্ঞান ফিরলে তিনি দেখেন সিইও তাঁকে শ্লীলতাহানি করছেন। তাঁর অভিযোগ, সিইও, এক্সিকিউটিভ হেড এবং তাঁর স্বামী মিলে তাঁকে যৌন নির্যাতন করেন।

অভিযোগে বলা হয়েছে, নির্যাতিতা জানান, তিনি বারবার বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ করলেও তাঁকে ভোর প্রায় ৫টার দিকে নামিয়ে দেওয়া হয়। পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি দেখেন, তাঁর কিছু ব্যক্তিগত জিনিস নেই এবং শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ভেঙে পড়লেও সাহস হারাননি তিনি। থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিস দ্রুত তদন্ত শুরু করে। মেডিক্যাল পরীক্ষায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে সামনে আসে গাড়িতে লাগানো ওয়েবক্যামের অডিয়ো ও ভিডিয়ো ফুটেজ। এই সব প্রমাণের ভিত্তিতে পুলিস গ্রেফতার করে কোম্পানির সিইও জিতেশ সিসোদিয়া, এক্সিকিউটিভ হেড শিল্পা সিরোহি এবং তাঁর স্বামী গৌরবকে। তাঁদের আদালতে তোলা হয়েছে। 

প্রসঙ্গত, জিতেশ সিসোদিয়া GKM IT প্রাইভেট লিমিটেড নামের একটি কোম্পানির সিইও। এই IT কোম্পানি নিজেদেরকে মহিলাবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে খুব ভালো বলে দাবি করেছিল। তারা নিজেরাই নারীবান্ধবতার ক্ষেত্রে ৫-এর মধ্যে ৪.৭ রেটিং দিয়ে রেখেছে। জিতেশ উদয়পুরের অন্যতম বিলাসবহুল ও দামী আবাসন স্কাই মেরিনা অ্যাপার্টমেন্টসে থাকে। অন্যদিকে, ওই কোম্পানির মহিলা এক্সিকিউটিভ প্রধান এবং তার স্বামী উত্তরপ্রদেশের মেরঠের হিতাওয়ালা অ্যাপার্টমেন্টসের বাসিন্দা।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Udaipur rape caseIT firm CEO arrestedoffice party crimerajasthan crime newsgang rape allegationmoving car rape
Egg Price High: প্রতি শীতে হয়রানি! কেন ডিম কিনতে গেলেই ছ্যাঁকা লাগছে হাতে? জানুন, এখনই ৯ টাকার ঘরে ঘোরা 'এগফ্লেশনে'র রহস্য...
