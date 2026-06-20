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উদ্ধব শিবিরে মহা-সংকট! লোকসভার ৬ সাংসদ সরতেই 'কংগ্রেস মার্জার' তত্ত্ব ওড়ালেন ঠাকরে

কংগ্রেসের সঙ্গে শিবসেনা (UBT)-র সংযুক্তিকরণের দাবি ওড়ালেন উদ্ধব ঠাকরে, ৬ বিদ্রোহী সাংসদকে 'বিশ্বাসঘাতক' কটাক্ষ রাউতের। বিরাট ধাক্কা সামলাতে তড়িঘড়ি পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে উদ্ধব শিবির। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 20, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:27 PM IST
উদ্ধব শিবিরে মহা-সংকট! লোকসভার ৬ সাংসদ সরতেই 'কংগ্রেস মার্জার' তত্ত্ব ওড়ালেন ঠাকরে
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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উদ্ধব শিবিরে মহা-সংকট! লোকসভার ৬ সাংসদ সরতেই 'কংগ্রেস মার্জার' তত্ত্ব ওড়ালেন ঠাকরে
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