উদ্ধব শিবিরে মহা-সংকট! লোকসভার ৬ সাংসদ সরতেই 'কংগ্রেস মার্জার' তত্ত্ব ওড়ালেন ঠাকরে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিবসেনা দলকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হতে পারে—বিদ্রোহী শিবিরের এমন দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য বলে উড়িয়ে দিলেন উদ্ধব ঠাকরে। দল ভাঙার পেছনে এই দাবিকে স্রেফ অজুহাত হিসেবে খাড়া করা হচ্ছে বলে পাল্টা তোপ দেগেছেন তিনি। একই সঙ্গে বিরোধী শিবিরের দলছুট সাংসদদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছে উদ্ধব শিবির।
সম্প্রতি শিবসেনা (UBT)-র ৯ জন লোকসভা সাংসদের মধ্যে ৬ জনই দলের হুইপ অমান্য করে দিল্লির সংসদীয় কমিটির বৈঠক এড়িয়ে যান। এই ৬ বিদ্রোহী সাংসদ—সঞ্জয় দিনা পাতিল, নাগেশ পাতিল আশতিকার, ওম রাজে নিম্বালকর, ভাউসাহেব ওয়াকচৌরে, সঞ্জয় দেশমুখ এবং সঞ্জয় যাদব ইতিমধ্যেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়ে আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি চেয়েছেন। একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন আসল শিবসেনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশও করেছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, বালাসাহেব ঠাকরের আদর্শ থেকে দল সরে গিয়েছে এবং শীঘ্রই কংগ্রেসের সঙ্গে শিবসেনা-র সংযুক্তিকরণ হতে চলেছে—এই আশঙ্কা থেকেই তাঁরা দল ছেড়েছেন।
এই চরম রাজনৈতিক সংকটের মাঝেই মুখ খুলেছেন উদ্ধব ঠাকরে। দলের ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, '৩০ বছর বিজেপির সঙ্গে জোটে থেকেও আমরা নিজেদের দলকে হারিয়ে যেতে দিইনি। তাহলে আজ কেন কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাব? শিবসেনা তৈরি হয়েছিল মারাঠি মানুষদের জন্য, কোনো দলের সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য নয়।' তিনি আরও জানান, যারা দল ছেড়ে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তাঁরা এখন নিজেদের অবস্থান আড়াল করতে এবং মানুষের নজর ঘোরাতে এই ধরনের মিথ্যে রটাচ্ছেন।
এদিকে, বিদ্রোহী সাংসদদের ওপর তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন উদ্ধব শিবিরের শীর্ষ নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। দলত্যাগীদের 'বিশ্বাসঘাতক ও জোচ্চোর' আখ্যা দিয়ে তিনি আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। রাউতের দাবি, "ওরা দলের নাম ও প্রতীকে ভোটে জিতেছে। হুইপ অমান্য করার ফল ওদের ভুগতেই হবে।" এমনকি এই দলবদলের পেছনে মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেনেরও অভিযোগ তুলেছেন তিনি।
মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ঘটনায় রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে। দলছুট ৬ সাংসদকে ইতিমধ্যেই সরকারের তরফ থেকে 'Y-Plus' ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটার ও দলীয় কর্মীদের বিভ্রান্ত করতেই বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে এমন জল্পনা তৈরি করা হচ্ছিল, যা উদ্ধব ঠাকরের কড়া জবাবের পর অনেকটাই স্তিমিত হল। তবে লোকসভার দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদ একযোগে দল ছাড়ায় দলত্যাগ বিরোধী আইনের হাত থেকে তাঁরা বেঁচে যাবেন, সেটা অবশ্য সময় বলবে।
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