Udhampur Dowry Horror: 'গাড়ি দে, ১০ লাখ টাকা দে, নইলে...', বউকে পিটিয়েই চলেছেন বর্বর স্বামী! ভয়ংকর ভিডিয়ো...

Udhampur Dowry Horror: 'গাড়ি দে, ১০ লাখ টাকা দে, নইলে...', বউকে পিটিয়েই চলেছেন বর্বর স্বামী! ভয়ংকর ভিডিয়ো...
Dowry violence: আজম আলি স্ত্রীর ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে দেখা যায় যে, স্বামী তার স্ত্রী রভিনা বেগমকে নির্মমভাবে মারধর করছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গাড়ি কেন দেবে না! এই দাবিতেই স্ত্রীয়ের উপর অকথ্য অত্যাচার স্বামীর। হাড়হিম করা ভিডিয়ো সামনে আসতেই চক্ষু চড়কগাছ সকলের। এবারের ঘটনা স্ত্রীকে যৌতুকের জন্য বেধড়ক মারধর করেছেন এক সেনা কর্মী। জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে স্ত্রীর কাছে তাঁর স্বামী ১০ লক্ষ টাকা পণের দাবিতে অকথ্য অত্যাচার চালায়।
শুধু টাকাই নয় সেই সঙ্গে গাড়িও দাবি করে সে। অভিযুক্ত আজম আলি, যিনি একজন কর্মরত সেনাসদস্য, তিনি স্ত্রীর কাছে নগদ ১০ লাখ টাকা এবং একটি গাড়ি দাবি করেন। রভিনা বেগম তা না মানায়, তিনি তাকে নির্মমভাবে প্রহার করেন বলে অভিযোগ। যার ফলে রভিনা গুরুতর আহত হন। এই ঘটনার একটি মর্মান্তিক ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল।
রভিনা বেগমকে সঙ্গে সঙ্গে সরকারি মেডিকেল কলেজ (জিএমসি), উধমপুর-এ ভর্তি করা হয় এবং বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন আছেন। তার পরিবার পুলিসের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে, যেখানে তারা বহুদিন ধরে চলা পণের জন্য নির্যাতন ও শারীরিক নিপীড়নের কথা উল্লেখ করেছেন।
অভিযোগের পর, রেহাম্বাল পুলিস আজম আলির বিরুদ্ধে পণ-সংক্রান্ত হয়রানি এবং স্বামী বা তার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নিষ্ঠুর আচরণ সংক্রান্ত ধারাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনি ধারায় একটি এফআইআর নথিভুক্ত করে। অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিস ঘটনার তদন্ত করছে।
