Umar Khalid: অসুস্থ মাকে দেখতে 'জেলমুক্তি', অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর উমর খালিদের

Delhi riots 2020 Case Umar Khalid Gets Interim Bail: নিম্ন আদালতে খারিজের পর দিল্লি হাইকোর্ট তাঁর জামিন আবেদন মঞ্জুর করেছে। অসুস্থ মায়ের দেখাশোনা করার জন্য ১ জুন থেকে ৩ জুন পর্যন্ত জামিনে মুক্ত থাকবেন উমর খালিদ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর উমর খালিদের। দিল্লি হিংসা মামলায় ২ দিনের জন্য অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর জেলবন্দি ছাত্রনেতা উমর খালিদের। অসুস্থ মায়ের দেখাশোনার আদালতের কাছে আবেদন করেছিলেন তিনি। আদালত তাঁকে ২ দিনের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে।
আদালতে উমর খালিদ আবেদন করেন যে তাঁর মা অসুস্থ। আগামী ২ জুন একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর ‘লাম্প এক্সিসন’ বা টিউমার অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচার করা হবে। এই সময়ে তিনি তাঁর অসুস্থ মায়ের পাশে থাকতে চান। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে। মায়ের অস্ত্রোপচারের সময় পাশে থাকা এবং পরিবারের এক সদস্যের মৃত্যুতে একটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য ২ দিনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত।
নিম্ন আদালত উমর খালিদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। তবে আজ শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্ট তাঁর জামিন আবেদন মঞ্জুর করে। অসুস্থ মায়ের দেখাশোনা করার জন্য ১ জুন থেকে ৩ জুন পর্যন্ত, ২ দিন জামিনে মুক্ত থাকবেন উমর খালিদ। এর পাশাপাশি তিনি তাঁর পরিবারের এক সদস্যের মৃত্যুর ৪০ দিন পর পালিত ইসলামি ধর্মীয় আচার ‘চেহলাম’-এও অংশ নিতে পারবেন।
সবিস্তারে আসছে...