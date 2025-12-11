Umar Khalid: বছর শেষে বড় খবর! অবশেষে জামিন পেলেন রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত JNU ছাত্রনেতা উমর খালিদ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
UMAR KHALID Got Interim Bail: তবে মাত্র দু’সপ্তাহের জন্য শর্তাধীন জামিন পেয়েছেন JNU-এর পড়ুয়া। তাঁর বোনের বিয়েতে যোগ দেওয়ার জন্য জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। সেই আবেদনই এ দিন মঞ্জুর করল কোর্ট

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 11, 2025, 06:29 PM IST
দিল্লি হিংসার ষড়যন্ত্র মামলায় জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)-এর প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদকে অন্তর্বর্তিকালীন জামিন দিয়েছে দিল্লির কারকারডুমা আদালত।

বোনের বিয়েতে যোগ দিতে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেলেন উমর খালিদ

দিল্লির দাঙ্গার বৃহত্তর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত এবং জেএনইউ-এর প্রাক্তন ছাত্র ও সমাজকর্মী উমর খালিদকে তাঁর বোনের বিয়েতে যোগ দেওয়ার জন্য ১৪ দিনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন (Interim Bail) দেওয়া হয়েছে। তিনি ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত জামিনে মুক্ত থাকবেন। তাঁর বোনের বিয়ে ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

কারকারডুমা আদালতে অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সমীর বাজপেয়ী-এর এজলাসে উমর খালিদের আবেদনটি শোনা হয় এবং অস্থায়ী স্বস্তির এই আবেদন মঞ্জুর করা হয়। উমর খালিদের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (UAPA)-এর অধীনে অভিযোগ আনা হয়েছে।

আদালতের আরোপিত শর্তাবলী

দিল্লির দাঙ্গার পর গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে উমর খালিদ জেলে রয়েছেন। আদালতের এই অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের নির্দেশে তিনি সাময়িক স্বস্তি পেলেন। অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সমীর বাজপেয়ী জানান, ১৬.১২.২০২৫ থেকে ২৯.১২.২০২৫ পর্যন্ত খালিদ জামিনে মুক্ত থাকবেন।

বিচারক বলেন: 'যেহেতু বিয়েটি আবেদনকারীর নিজের বোনের, তাই আবেদনটি মঞ্জুর করা হলো এবং নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে আবেদনকারীকে ২০,০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড (Personal Bond) এবং সমপরিমাণ অর্থের দু'টি জামিনদার (Sureties) জমা দেওয়ার শর্তে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া হল।'

আদালতের দেওয়া শর্তগুলি নিম্নরূপ:

আদালত এই অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়ার সময় বেশ কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছে:

  • সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার নয়: "অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের সময়কালে, আবেদনকারী (খালিদ) সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবেন না," আদালত বলেছে।

  • সাক্ষাৎ সীমাবদ্ধতা: তাঁকে কেবল "তাঁর পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের সাথেই দেখা করতে" নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

  • স্থানে থাকা: আদালত আরও বলেছে যে মি. খালিদকে "তাঁর বাড়িতে অথবা তাঁর উল্লিখিত বিয়ের অনুষ্ঠানের স্থানগুলিতে" থাকতে হবে।

  • অন্যান্য শর্ত: অভিযুক্তকে কোনো সাক্ষীর সাথে যোগাযোগ না করার এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তাঁর মোবাইল ফোন নম্বর জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে জামিন খারিজ

এই সাময়িক স্বস্তি পাওয়ার আগে, খালিদ দিল্লি হাইকোর্ট এবং ট্রায়াল কোর্ট উভয়ের কাছেই জামিনের আবেদন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। তবে, দুই বছর আগে তিনি তাঁর অন্য এক বোনের বিয়েতে যোগ দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছিলেন। পারিবারিক কারণে এটি তাঁর জন্য দ্বিতীয়বারের মতো অস্থায়ী মুক্তি। উমর খালিদকে জামিনের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর, অর্থাৎ ২৯ ডিসেম্বর, অবশ্যই পুনরায় বিচার বিভাগীয় হেফাজতে ফিরে যেতে হবে।

পূর্ববর্তী জামিন আবেদন

উল্লেখ্য, এই মামলায় উমর খালিদের নিয়মিত জামিনের আবেদনগুলি এর আগে ট্রায়াল কোর্ট এবং দিল্লি হাইকোর্ট উভয় ক্ষেত্রেই খারিজ হয়ে গিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টে তাঁর একটি আবেদন এখনও বিচারাধীন রয়েছে। এর আগে দুই বছর আগে তিনি তাঁর অন্য এক বোনের বিয়েতে যোগ দেওয়ার জন্য একবার অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছিলেন।

 

ইউএপিএ মামলা ও সুপ্রিম কোর্টের পদক্ষেপ

উমর খালিদ, শারজিল ইমাম, গুলফিশা ফাতিমা এবং মীরান হায়দার-সহ আরও অনেকে ২০২০ সালের উত্তর-পূর্ব দিল্লি দাঙ্গার 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' মামলায় বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (UAPA)-এর অধীনে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাবন্দি।

এদিকে, এই মামলা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে, সুপ্রিম কোর্ট বুধবার অভিযুক্তদের জামিনের আবেদনের উপর তার রায় সংরক্ষণ (reserved its verdict) করেছে। দিল্লি পুলিস তাদের সওয়াল শেষ করে। আদালত জানিয়েছে যে তারা শীতকালীন ছুটির আগে, অর্থাৎ ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করতে চায়। উল্লেখ্য, অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন বারবার খারিজ হয়েছে এবং বেশিরভাগ শুনানি দ্রুত মুলতবি করা হয়েছে।

