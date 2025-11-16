English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Delhi Red Fort Blast: হরিয়ানার নুহ-তে এক কামরার ঘরে লুকিয়ে ছিল উমর, সেখানেই.... দিল্লিকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য...

Delhi Red Fort Blast: গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ঘর থেকে সে বের হত উমর। একমাত্র সন্ধে নামলেই বাইরে পা রাখত

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 16, 2025, 07:48 PM IST
Delhi Red Fort Blast: হরিয়ানার নুহ-তে এক কামরার ঘরে লুকিয়ে ছিল উমর, সেখানেই.... দিল্লিকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর কর তথ্য...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, দিল্লিতে বিস্ফোরণের আগে হরিয়ানার নুহ-তে লুকিয়ে ছিল ডা মহম্মদ উমর উর নবি। তার গাড়ির বিস্ফোরণেই ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যায় লাল কেল্লা এলাকায়।

Add Zee News as a Preferred Source

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ঘর থেকে সে বের হত উমর। একমাত্র সন্ধে নামলেই বাইরে পা রাখত। পাশাপাশি দিল্লিকে বিস্ফোরণের আগে সুইসাইড বোম্বার হওয়ার জন্য এক কাশ্মীরি যুবকের মগজধোলাই করেছিল উমর। রাজি হয়েও শেষপর্যন্ত সে পিছিয়ে যায়।

দিল্লি বিস্ফোরণে মারা গিয়েছেন মোট ১২ জন। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, উমর উর নবি হোয়াইট কলার টেরর গ্রুপের অংশ ছিল। বিস্ফোরক রাখার অভিযোগে ডা মুজাম্মিল সাকিল ধরা পড়ার পর গত ৩০ অক্টোবর উমর আল ফালাহ মেডিক্যাল কলেজে থেকে চলে যায় হরিয়ানার নুহ। সেখানেই একটি ঘর ভাড়া করে থাকতে শুরু করে। ওই ঘরটি তাকে ভাড়া করে দেয় আল ফালাহর এক ল্যাব কর্মী। সেই এক কামরার ঘরের ভাড়া ছিল ২ হাজার টাকা। সন্ধে হলেই ঘর থেকে বের হত। একাধিক ফোন ব্যবহার করত সে। দিল্লি বিস্ফোরণে উড়ে যায় উমর।

আরও পড়ুন-'দাওয়াত মে বিরিয়ানি তৈয়ার হ্যায়'? সোমসন্ধ্যায় লালকেল্লার ভয়ংকর বিস্ফোরণে বিরিয়ানির ভিতরেই রক্ত-রাক্ষসের...

আরও পড়ুন-জ্বলে উঠল রাজধানী! অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশে ককটেল বোমা, আগুনগাড়ি! রায়ের আগেই 'লকডাউন' পদ্মাপারে...

তদন্তকারীদের হাতে এসেছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সেটি হল, উমর এক কাশ্মীরি যুবককে তার কাজের জন্য নিয়োগ করেছিল। সেই সুযোগ সে তার মগজ ধোলাই করত আত্মঘাতী বোমারু হওয়ার জন্য। হোটাইট কলার টেরর আউটফিটের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল  কাশ্মীরের দুই সংগঠন জৈশ এ মহম্মদ ও আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল জৈশ এ মহাম্মদের। কিন্তু জম্মু কাশ্মীর ও হরিয়ানার কয়েকজন ডাক্তার গ্রেফতার হওয়ার পর সে উমরকে বলে দেয় যা তার কাজ করবে না। কারণ টাকাপসার অভাব ও সুইসাইড ইসলামে  নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে।

একেবারে 'কট্টর জঙ্গি' উমরের মূল লক্ষ্যই ছিল যে কোনও প্রকারে বিস্ফোরণ ঘটনো। আর সেই বিস্ফোরণের জন্যই সে এক কাশ্মীরি যুবককে জোগাড়ও করে ফেলে। এমনটাই জানিয়েছে ধৃত সেই যুবক। কুলগামের এক মসজিদে গ্রাজুয়েট সেই তরুণের সঙ্গে আলাপ হয় উমর নবির।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Delhi red fort blastDelhi Blast Accused Umar NabiAl Falah University
পরবর্তী
খবর

Delhi Blast Bangladesh Link: অবিশ্বাস্য! দিল্লির ভয়ংকর রক্তাক্ত রেড ফোর্ট বিস্ফোরণের পিছনে রয়েছে বাংলাদেশ? ইউনূস বলছেন...
.

পরবর্তী খবর

Srinagar Naugam Police Station Blast: 'বাবা, আজ আর কাজে যেও না, প্লিজ...' নওগাম থ...