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  • /EXPLAINER: শেষের সময় ঘনিয়ে এল, কলকাতায় সবাই উদ্বাস্তু হবে: নেপালের থেকেও ভয়াবহ অবস্থা হবে মহানগরের-- রাষ্ট্রপুঞ্জের লাস্ট ওয়ার্নিং, আপনার কানে ঢুকেছে কি?

EXPLAINER: শেষের সময় ঘনিয়ে এল, কলকাতায় সবাই উদ্বাস্তু হবে: নেপালের থেকেও ভয়াবহ অবস্থা হবে মহানগরের-- রাষ্ট্রপুঞ্জের লাস্ট ওয়ার্নিং, আপনার কানে ঢুকেছে কি?

UN Climate Warning: রাষ্ট্রপুঞ্জের সতর্কবার্তা অনুযায়ী, এটি কেবল সাময়িক বন্যার সমস্যা নয়, বরং বহু এলাকার মানুষের স্থায়ীভাবে ভিটেমাটি হারানোর এক বিরাট মানবিক বিপর্যয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও নিচু এলাকায় বসবাসকারী শ্রমজীবী মানুষ। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 02, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:23 PM IST
EXPLAINER: শেষের সময় ঘনিয়ে এল, কলকাতায় সবাই উদ্বাস্তু হবে: নেপালের থেকেও ভয়াবহ অবস্থা হবে মহানগরের-- রাষ্ট্রপুঞ্জের লাস্ট ওয়ার্নিং, আপনার কানে ঢুকেছে কি?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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শেষের সময় ঘনিয়ে এল, কলকাতায় সবাই উদ্বাস্তু হবে: নেপালের থেকেও ভয়াবহ অবস্থা হবে
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