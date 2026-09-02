/EXPLAINER: শেষের সময় ঘনিয়ে এল, কলকাতায় সবাই উদ্বাস্তু হবে: নেপালের থেকেও ভয়াবহ অবস্থা হবে মহানগরের-- রাষ্ট্রপুঞ্জের লাস্ট ওয়ার্নিং, আপনার কানে ঢুকেছে কি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে বিশ্বজুড়ে দ্রুত বাড়ছে সমুদ্রের জলস্তর। এর সরাসরি এবং ভয়াবহ শিকার হতে চলেছে ভারতের দুটি প্রধান মেগাসিটি-- কলকাতা ও মুম্বই। রাষ্ট্রপুঞ্জের (UN) সাম্প্রতিক এক জলবায়ু সমীক্ষা ও সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে, লাগামহীন বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির কারণে এই দুই উপকূলবর্তী ও নদী তীরবর্তী মহানগরের লাখ লাখ বাসিন্দা স্থায়ীভাবে বাসস্থান হারানোর তীব্র সংকটের মুখে পড়েছেন। ভবিষ্যৎ দুর্যোগ মোকাবিলায় এখনই কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা না নিলে আগামী কয়েক দশকে ব্যাপক বাড়ি ঘর ভিটে মাটি হারানোর সাক্ষী হতে পারে দেশ।
কলকাতা ও মুম্বই কেন চরম বিপদের মুখে?
ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কলকাতা এবং মুম্বই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে বারবার পরাযিত হয়।
কলকাতা ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় বদ্বীপ: কলকাতা সরাসরি সমুদ্র উপকূলে না থাকলেও গঙ্গা ও হুগলি নদীর মোহনার কাছাকাছি অবস্থিত এবং সুন্দরবনের সংবেদনশীল বদ্বীপ অঞ্চলের খুব কাছে। বিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি এবং বদ্বীপ অঞ্চলের ভূমিক্ষয়ের ফলে সামান্য জলোচ্ছ্বাসেই মহানগরের নিচু এলাকাগুলি স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হতে পারে। বর্ষায় তীব্র জলাবদ্ধতা এবং জোয়ারের সময় নিকাশি ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়া এই বিপদেরই প্রাথমিক ইঙ্গিত।
মুম্বইয়ের উপকূলবর্তী সংকট: মুম্বই সম্পূর্ণভাবে আরব সাগরের তীরে গড়ে ওঠা একটি মহানগর, যার অনেক অংশ সমুদ্র ভরাট করে তৈরি হয়েছে। জোয়ারের মাত্রা বৃদ্ধি এবং ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ার ফলে শহরের বিস্তীর্ণ উপকূলবর্তী অঞ্চল ও বস্তি এলাকা সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে।
স্থায়ী ভিটেমাটি হারানোর ঝুঁকি ও জনজীবনের সংকট
রাষ্ট্রপুঞ্জের সতর্কবার্তা অনুযায়ী, এটি কেবল সাময়িক বন্যার সমস্যা নয়, বরং বহু এলাকার মানুষের স্থায়ীভাবে ভিটেমাটি হারানোর এক বিরাট মানবিক বিপর্যয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও নিচু এলাকায় বসবাসকারী শ্রমজীবী মানুষ। সমুদ্রের লবণাক্ত জল ঢুকে পড়লে পানীয় জলের উৎস নষ্ট হবে, কৃষি ও মৎস্যচাষ ধ্বংস হবে এবং ঘরবাড়ি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ‘জলবায়ু শরণার্থী’ বা ক্লাইমেট রিফিউজিতে পরিণত হয়ে অভ্যন্তরীণভাবে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হবেন।
পরিকাঠামো ও অর্থনীতির ওপর আঘাত
ভিটেমাটি হারানোর পাশাপাশি দুই মেগাসিটির অর্থনৈতিক ভিত নড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। সড়ক যোগাযোগ, রেললাইন, বিমানবন্দর, বন্দর এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো জলের তলায় চলে যেতে পারে। এতে কোটি কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে দেশীয় অর্থনীতি। সমুদ্রের জলের লবণাক্ততা ভূগর্ভস্থ মিষ্টি জলের স্তরকেও দূষিত করে তুলতে পারে, যা এক গভীর স্বাস্থ্যসংকটের সৃষ্টি করবে।
সুরক্ষা ও ভবিষ্যৎ মোকাবিলার উপায়
এই অশনিসংকেত মোকাবিলায় রাষ্ট্রপুঞ্জ ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা অবিলম্বে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন:
১. উপকূলের বাঁধ ও প্রতিরক্ষা প্রাচীর আধুনিকীকরণ করা।
২. নদী ও খালের নিকাশি পরিকাঠামো পুনর্গঠন এবং ম্যানগ্রোভ অরণ্য রক্ষা করা।
৩. নিচু ও ডুবে যাওয়া এলাকা চিহ্নিত করে নির্মাণকাজ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
৪. খুব দ্রুত ক্ষতি হতে পারে এরকম জনগোষ্ঠীর জন্য সময়োপযোগী পুনর্বাসন ও বিকল্প জীবিকার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি রাখা।
প্রকৃতির এই সতর্কবার্তা অবহেলা করার উপায় নেই। বিশ্ব কার্বন নির্গমন কমানোর পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে জলবায়ু সহনশীল পরিকাঠামো গড়ে তোলাই এখন কলকাতা ও মুম্বইয়ের অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান পথ।
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