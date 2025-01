Rail Station Collapsed| Rail News: হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মান স্টেশনের ছাউনির একাংশ, চাপা পড়ে বহু, আর্তনাদ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আচমকাই ভেঙে পড়ল উত্তরপ্রদেশের কনৌজ রেল স্টেশনে নির্মীয়মান ছাউনির একাংশ। সঙ্গে সঙ্গে চাপা পড়ে গেলেন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। আহত ২৩ জন। রাজ্যের মন্ত্রী অসীম অরুণ জানিয়েছেন ওই ২৩ জনের মধ্যে আঘাত খুবই কম। তাদের চিকিত্সা চলছে। তিনজনের আঘাত গুরুতর। তাদের লখনউয়ের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনার পরপরই সেখানে ছুটে যায় উদ্ধারকারী দল। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে হঠাত্ করে স্টেশনের একাংশের ছাউনি ভেঙে পড়ে। এমনটাই জানিয়েছেন জেলাশাসক শুভ্রকান্ত শুকুল। আমাদের প্রাথমিক কাজ হল চাপা পড়ে যাওয়া শ্রমিকদের উদ্ধার করা। এর জন্য সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে। রেলের তরফে বলা হয়েছে ভেঙেপড়া ছাউনির মধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছেন অন্তত ২৪ শ্রমিক।

ঘটনার খবর নিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে উদ্ধারকাজ তদারকি করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যারা আহত তাদের যেন ঠিকঠাক চিকিত্সা হয় তা নিশ্চিত করতে বলেছেন।

#WATCH | Uttar Pradesh | Visuals from the district hospital where the injured in Kannauj under-construction lintel collapse have been admitted

As per state minister Asim Arun, 23 people have been rescued, 20 people received minor injuries and are undergoing treatment. 3 people… https://t.co/nivr2uaQNE pic.twitter.com/DMG0YxK2fZ

— ANI (@ANI) January 11, 2025