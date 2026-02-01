Income Tax Budget 2026: বাজেটে নেই করছাড়, বাড়ল না স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন! অপরিবর্তিত আয়কর হারে মধ্যবিত্তদের জন্য নেই কোনও সুরাহা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Budget 2026 Income Tax: ১ এপ্রিল থেকে নতুন আয়কর আইন লাগু হচ্ছে। বাড়ছে আয়কর জমার সময়সীমা। সহজ হচ্ছে আয়কর জমার প্রক্রিয়া। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 1, 2026, 01:03 PM IST
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু এবার বাজেট (Budget 2026) নিরাশ করল মধ্য়বিত্তদের। মধ্যবিত্তদের কোনও সুরাহা হল না। এবার বাজেটে নতুন কোনও আয়কর ছাড়ের (Income Tax) কথা ঘোষণা করলেন না কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। ৭৫ হাজার থেকে বাড়ল না স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন লিমিটও (standard deduction)। আয়কর হারে কোনও পরিবর্তন করা হল না এবারের বাজেটে। বাজেট বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ বলেন, ২০২৪ সালেই নতুন আয়কর হারের প্রবর্তন করা হয়েছে। ২ বছরে মানুষ তাতে অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তবে বাড়ল আয়কর জমার সময়সীমা। 

সীতারামণ ঘোষণা করেন, ১ এপ্রিল থেকে নতুন আয়কর আইন লাগু হচ্ছে। বাড়ছে আয়কর জমার সময়সীমা। আয়কর জমার সময়সীমা বেড়ে হচ্ছে ৩১ জুলাই। পাশাপাশি, অডিটবিহীন ব্যবসায়িক মামলা এবং ট্রাস্টগুলিকে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত রিটার্ন দাখিলের অনুমতি এবং সময়সীমা দেওয়া হল। সংশোধিত আইটিআর দাখিলের সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বরের জায়গায় ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বাজেট নির্যাস থেকে আপাতত স্বস্তি বলতে এইটুকুই।

বাজেটে নির্মলা ঘোষণা বলেন, আরও সহজ হচ্ছে আয়কর জমার প্রক্রিয়া। আয়কর আইনে মামলার কাঠামোকে আরও যুক্তিসঙ্গত করা হবে। অনাবাসী ভারতীয়দের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির উপর টিডিএস আবাসিক ক্রেতার মাধ্যমে কাটা হবে বলে ঘোষণা নির্মলার। একইসঙ্গে বিদেশে পড়াশোনার ক্ষেত্রেও কমছে TCS। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে TCS  হার ৫% থেকে কমে হচ্ছে ২%। বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রেও TCS ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর।

এবার বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ নতুন করে কোনও আয়কর হারের ঘোষণা না করায়, চলুন একনজরে একবার দেখে নেওয়া যাক বাজেট ২০২৫-এ আয়কর হার কী ছিল? প্রসঙ্গত, ২০২৫-এ সবাইকে চমকে দিয়ে নতুন আয়কর ব্যবস্থায় বছরে ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত ঘোষণা করেছিলেন নির্মলা সীতারামণ। এরপর স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন  যোগ হয়ে দাঁড়ায়, বেতনভোগীদের মোট ১২.৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর কোনও কর নেই।

আয়কর বাজেট ২০২৫: আয়কর হার (নতুন সিস্টেমে)
০-১২ লাখ টাকা পর্যন্ত আয়: ০ ট্যাক্স
১২-১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত আয়: ১৫% ট্যাক্স
১৫-২০ লাখ টাকা পর্যন্ত আয়: ২০% ট্যাক্স
২৫ লাখ টাকার বেশি আয়: ৩০% কর

আরও পড়ুন, Union Budget 2026 | Gold Price Fall: বাজেটেই সুখবর? সোনার দামে 'অস্বাভাবিক' পতন! কত শতাংশ কমছে শুল্ক? প্রতি ১০ গ্রামে সোনা-রুপোর দাম কমবে...

আরও পড়ুন, Union Budget 2026 Live: বাজেটে জুড়ল বাংলা! ডানকুনি থেকে সুরাত পর্যন্ত ফ্রেট করিডর...

