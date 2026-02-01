Union Budget 2026 Costlier and Cheaper: সুখটানে খসবে মোটা টাকা, দামি হচ্ছে সুরাপানও! বাজেটে আর কীসের কীসের দাম বাড়ল... কীসের কীসের দাম কমল...
BUDGET 2026: WHAT GETS COSTLIER?: প্রতিবারের মতো এবারও বাজেট পেশের পর আমজনতার নজর কীসের দাম বাড়ল আর কীসের দাম কমল তার উপর। চলুন জেনে নেওয়া যাক- কীসের কীসের দাম বাড়ল আর কীসের কীসের দাম কমল...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। প্রতিবারের মতো এবারও বাজেট পেশের পর আমজনতার নজর কীসের দাম বাড়ল আর কীসের দাম কমল তার উপর। দীর্ঘ দেড় ঘণ্টার বাজেট বক্তৃতায় নির্মলা সীতারামণ বেশ কিছু জিনিসের উপর থেকে শুল্ক কমানোর কথা ঘোষণা করেছেন। আবার বেশ কিছুর উপর বাড়ছে শুল্ক। ফলে প্রতিবারের মতো এবার বাজেটের পরেও বেশ কিছু জিনিসের দাম কমছে। আবার বাড়ছে বেশ কিছু জিনিসের দাম।
এবার বাজেটে সুরাপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ। এবার বাজেটে দাম বাড়ছে মদের। জিএসটি হার সংশোধনের সময়ই মদ ও বিলাসবহুল সামগ্রীর উপর 'সিন ট্যাক্স' আরোপের ঘোষণা করা হয়েছিল। এবার বাজেটেও রইল তার স্পষ্ট ঘোষণা। দাম বাড়ছে মদ ও সিগারেটের। দাম বাড়ছে পানমশলা ও গুটখার। একইসঙ্গে দাম বাড়ছে খনিজ দ্রব্যের। লোহা, কয়লা, নুন প্রভৃতি খনিজের দাম বাড়ছে।
অন্যদিকে এবার বাজেটে দাম কমছে ক্যানসার ও সুগারের মতো জরুরি ওষুধ সহ মোট ১৭ জীবনদায়ী জরুরি ওষুধের। দাম কমছে খেলাধুলার সরঞ্জাম, চামড়াজাত পণ্যের। বৈদ্যুতিক ব্যাটারি সস্তা হওয়ায় দাম কমছে বৈদ্যুতিক যানবাহন যেমন ইলেক্ট্রিক স্কুটার, গাড়ি ইত্যাদির। দাম কমছে ভারতে তৈরি স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেটের। সস্তা হচ্ছে সৌর প্যানেল, মাইক্রোওভেন। ওদিকে TCS কমায় বিদেশ ভ্রমণ ও বিদেশে উচ্চশিক্ষার খরচও কমছে।
