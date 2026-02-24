Kerala name change: BIG BREAKING! ছাব্বিশের আগে অবশেষে রাজ্যের নামবদলের প্রস্তাবে অনুমোদন কেন্দ্রের, নতুন নাম...
কেরল নয়, 'কেরলম'। বিধানসভা ভোটের মুখে অবশেষে রাজ্যের নামবদলের প্রস্তাবে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এবার নিয়মাফিক কেরল বিধানসভায় নামবদল সংক্রান্ত বিল পাঠাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু। বিল পাস হলেই আনুষ্ঠানিকভাবে নাম বদলে যাবে বামশাসিত এই রাজ্য়ের।
রাজীব চক্রবর্তী: কেরল নয়, 'কেরলম'। বিধানসভা ভোটের মুখে অবশেষে রাজ্যের নামবদলের প্রস্তাবে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এবার নিয়মাফিক কেরল বিধানসভায় নামবদল সংক্রান্ত বিল পাঠাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু। বিল পাস হলেই আনুষ্ঠানিকভাবে নাম বদলে যাবে বামশাসিত এই রাজ্য়ের।
আরও পড়ুন: 8th Pay Commission BIG Update: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বিরাট আপডেট! ৭ম সিপিসি-র মতোই এবারও বেসিক-ডিএ... ন্যূনতম বেতন বাড়ছে...
স্রেফ বাংলা নয়, ছাব্বিশে বিধানসভা ভোট কেরলেও। দীর্ঘদিন ধরেই দক্ষিণে এই রাজ্যের নাম দাবি জানিয়ে আসছিল সেখানকার বাম সরকার। খোদ মুখ্য়মন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন জানিয়েছিলেন, রাজ্যের মানুষ মালয়ালম ভাষায় কথা বলেন। সেই ভাষায় কেরলকে বলা হয় কেরলম। কিন্তু সরকারি নথিতে রাজ্যের নাম কেরল। সব ভাষাতেই রাজ্যর নাম বদলের পক্ষে উদ্য়োগ নেন তিনি। বস্তুত, দু'বার রাজ্যের নাম বদলের প্রস্তাবও পাস হয় কেরল বিধানসভায়।
এদিকে প্রথমবার যখন দিল্লিতে নামবদলের প্রস্তাব পাঠানো হয়, তখন প্রযুক্তিগত ভুলের কারণ দেখিয়ে প্রস্তাব পরিমার্জনের পরামর্শ দেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেই মতো ২০২৪ সালে দ্বিতীয়বার সর্বসম্মতিক্রমে নাম বদলের প্রস্তাব পাস হয় কেরল বিধানসভায়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।
আরও পড়ুন: Free LPG Gas: হোলিতে বিনামূল্যে LPG সিলিন্ডিার, সঙ্গে অ্যাকাউন্টে ৮৫৩ টাকাও! বিজেপি সরকারের বিরাট উপহার...
কেরলের মতোই পশ্চিমবঙ্গেরও কিন্তু নাম বদলে দাবি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৮ সালে কেন্দ্রের কাছে নাম বদলের প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বদলেই সব ভাষাতেই রাজ্যের নাম 'বাংলা'করার প্রস্তাব দিয়েছিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী যুক্তি ছিল, বাংলার পশ্চিমবঙ্গ, ইংরেজিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল। এখন যেহেতু রাজ্যের নামের প্রথম অক্ষর 'W', তাই বিভিন্ন প্রশাসনিক বৈঠকে অনেক পরে বলার সুযোগ পান এ রাজ্যের প্রতিনিধিরা। তাছাড়া পূর্ববঙ্গ বলে আর কিছু নেই। ফলে পশ্চিমবঙ্গের আরও কোনও মানে নেই।
এ রাজ্য়ের নামবদলের প্রস্তাব এখনও ঝুলেই রয়েছে। অনুমোদন দেওয়া হয়নি, আবার খারিজও করা হয়নি। তবে বিদেশমন্ত্রকের পালটা যুক্তি, পড়শি দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে এ রাজ্যের প্রস্তাবিত নামটি এক হয়ে যাচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)