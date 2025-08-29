English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Congress VS BJP: রাহুল গান্ধীর যদি সামান্য লজ্জাও থাকে, তা হলে অবিলম্বে মোদীজির কাছে ক্ষমা চান: অমিত শাহ... যুযুধান কং-বিজেপি

Congress VS BJP:  প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য়ের অভিযোগে উত্তাল গোটা দেশ। বিক্ষোভের আঁচ কলকাতায়ও। এন্টালিতে বিধান ভবনের ভাঙচুর চালালেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 29, 2025, 06:29 PM IST
Congress VS BJP: রাহুল গান্ধীর যদি সামান্য লজ্জাও থাকে, তা হলে অবিলম্বে মোদীজির কাছে ক্ষমা চান: অমিত শাহ... যুযুধান কং-বিজেপি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য়ের অভিযোগে উত্তাল গোটা দেশ। 'রাহুল গান্ধীর যদি সামান্য লজ্জাও থাকে, তা হলে অবিলম্বে মোদীজি, তাঁর প্রয়াত মা এবং দেশবাসীর উদ্দেশে ক্ষমা চান', বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

২ দিনের সফরে এখন অসমে শাহ। তিনি বলেন, 'দারিদ্রের সংসার। তার পরেও মোদীজিকে মূল্যবোধ শিখিয়েছেন তাঁর মা। মানুষ করেছেন। এক বিশ্বস্ত নেতা উপহার দিয়েছেন দেশকে। এরকম মানুষদের ছোট করা দেশ মেনে নেবে না। রাজনৈতিক জীবনে এর চেয়ে বড় অধঃপতন আর কিছু হতে পারে না। তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি'।  তাঁর মতে, এই ঘটনা দেশের গণতন্ত্র কলঙ্ক'।

ঘটনাটি ঠিক কী? রাহুল গান্ধীর 'ভোটার অধিকার যাত্রা' কর্মসূচিকে কেন্দ্র তুলকালাম কাণ্ড বিহারে। পাটনায় সংঘর্ষে ছড়িয়ে পড়েন কংগ্রেস ও বিজেপি সমর্থকরা। অভিযোগ,  বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের একটি সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে আপত্তিকর ভাষা স্লোগান দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিয়ো। যে ভিডিয়ো-তে দেখা যাচ্ছে, মাথা কংগ্রেসে পতাকা বেঁধে প্রধানমন্ত্রীকে গালিগালাজ করছেন এক ব্য়ক্তি। এমনকী, প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কেও নাকি কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন তিনি! আজ, শুক্রবার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।

এদিকে বিক্ষোভের আঁচ পৌঁছে গিয়েছে কলকাতায়। এন্টালিতে প্রদেশ কংগ্রেস দফতর বিধান ভবনের ভাঙচুর চালালেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। প্রতিবাদে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে খোলা চিঠি দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তাঁর অভিযোগ, 'অসভ্য-বর্বর পার্টির নাম বিজেপি পার্টি। রাহুল গান্ধীকে যে ভয় পাচ্ছে, এটা প্রমাণিত। চুরি করেছে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী।  সেটা আজকে মানুষ বুঝতে পারছে।  তাই রাকেশ সিংয়ের মতো গুন্ডাদের পাঠিয়ে দিয়ে, এই ঘটনা ঘটানো হল'।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জানান, 'এর প্রতিবাদ আমাদের সমস্ত জেলাজুড়ে, সারা রাজ্য়ে বিভিন্ন জায়গায় সংগঠিত হবে। শুধু তাই নয়, আমরা মহামিছিল করবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ, প্রতিবাদ চলছে। কালা দিবস পালন করবে। আমরা দেখতে চাই, সরকারও কী ব্যবস্থা নেয় পুলিস প্রশাসনও কী ব্যবস্থা নেয়'।

অধীর চৌধুরী বলেন,  'কয়েকজন চোর, লুটেরা তাঁদের দলে শামিল করেছে। তাঁদের কর্মক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য বিধানভবনকে বেছে নিয়ে, তাঁরা ভুল করল। মানুষ তার জবাব দেবে, কংগ্রেসও জবাব দেবে। কংগ্রেস ভীত নয়। পশ্চিমবঙ্গের পুলিসের কাছে আমাদের দাবি, এই অপরাধীকে গ্রেফতার করতে হবে। গ্রেফতার না করলে কলকাতা এবং বাংলায় আন্দোলন শুরু করব আমরা'।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

