/আগুন ঝড়ানো বিপ্লব শেষ? সব জল্পনার অবসান: জেন-জি আন্দোলনের হোতা ককরোচ নেতা অভিজিত্‍ দীপকে এবার NDA তে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা ও আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে এবার সরাসরি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব পেলেন। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এনডিএ (NDA) সরকারের কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিমন্ত্রী তথা ‘রিপাবলিকান পার্টি অব ইন্ডিয়া’ (আটওয়ালে)-র প্রধান রামদাস আটওয়ালে তাঁকে নিজের রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। যদিও এই বিষয়ে দীপকের পক্ষ থেকে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি।
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আটওয়ালে জানিয়েছেন, ডক্টর বাবাসাহেব আম্বেদকরের অসমাপ্ত স্বপ্ন পূরণ করতে এবং সমাজ ও দল উভয়কে শক্তিশালী করতে অভিজিৎ দীপকের উচিত আরপিআই (এ)-তে শামিল হওয়া।
উল্লেখ্য, জুন ও জুলাই মাসে দিল্লির যন্তর মন্তরে ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে নজর কেড়েছিলেন অভিজিৎ দীপকে ও তাঁর সংগঠন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’। এরপর থেকেই তাঁর সক্রিয় রাজনীতিতে আসার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়।
রাজনীতি নিয়ে কী ভাবছেন অভিজিৎ দীপকে?
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রস্তাব এলেও অভিজিৎ দীপকে এখনও পর্যন্ত সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখার কথাই বলে আসছেন। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন:
কোনও দলেই যোগদান নয়: তিনি এখনই সরাসরি নির্বাচনী রাজনীতিতে নামতে চান না। তাঁর মতে, শুধু নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করাই দেশের বর্তমান পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান নয়।
জনমতের ওপর নির্ভরতা: তবে ভবিষ্যতে যদি সিংহভাগ মানুষ এবং সাধারণ জনগণ চান, তবে তিনি সক্রিয় রাজনীতি এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন।
সিজেপি কি রাজনৈতিক দল গঠন করবে?
সংগঠনের জাতীয় কার্যসমিতির বৈঠক শেষে সিজেপি মুখপাত্র সৌরভ দাস স্পষ্ট করেছেন যে, সংগঠনকে এখনই কোনও রাজনৈতিক দলে পরিণত করার পরিকল্পনা নেই। তাঁদের লক্ষ্য রাজনৈতিক দল গঠনের পিছনে সময় ও শক্তি অপচয় না করে তৃণমূল স্তরে কাজ করা এবং মানুষের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
স্কুল ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আন্দোলন
রাজনীতিতে অবিলম্বে নামার চেয়ে সামাজিক সংস্কারেই বেশি জোর দিচ্ছেন অভিজিৎ দীপকে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলি জেলায় নিজের পৈতৃক গ্রাম থেকে তিনি 'স্কুল ঠিক করো' (স্কুল সংস্কার) অভিযানের সূচনা করেছেন।
সরকারি স্কুলের বেহাল দশা: দীপকের অভিযোগ, স্বাধীনতার প্রায় ৮০ বছর পরেও দেশের সরকারি স্কুলগুলিতে পানীয় জল, পর্যাপ্ত বেঞ্চ বা জানালার মতো ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই। এর সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে দরিদ্র ও সাধারণ পরিবারের শিক্ষার্থীরা।
তথ্য সংগ্রহ: সিজেপি দেশজুড়ে এবং বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের স্কুলগুলির অভাব-অভিযোগ নিয়ে একটি সমীক্ষামূলক তথ্যভাণ্ডার তৈরি করছে।
হাসপাতাল সংস্কারের ডাক: স্কুলের পর সরকারি হাসপাতালগুলির বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েও একই ধরনের দেশব্যাপী প্রচার ও আন্দোলন শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর সংগঠনের।
ফলে একদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর রাজনীতিতে শামিল হওয়ার আমন্ত্রণ এবং অন্যদিকে তৃণমূল স্তরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক অধিকার নিয়ে দীপকের আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি আগামী দিনে কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)