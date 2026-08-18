Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /আগুন ঝড়ানো বিপ্লব শেষ? সব জল্পনার অবসান: জেন-জি আন্দোলনের হোতা ককরোচ নেতা অভিজিত্‍ দীপকে এবার NDA তে?

আগুন ঝড়ানো বিপ্লব শেষ? সব জল্পনার অবসান: জেন-জি আন্দোলনের হোতা ককরোচ নেতা অভিজিত্‍ দীপকে এবার NDA তে?

Abhijit Dipke is going to join NDA: রাজনীতিতে অবিলম্বে নামার চেয়ে সামাজিক সংস্কারেই বেশি জোর দিচ্ছেন অভিজিৎ দীপকে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলি জেলায় নিজের পৈতৃক গ্রাম থেকে তিনি 'স্কুল ঠিক করো' (স্কুল সংস্কার) অভিযানের সূচনা করেছেন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 18, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:36 PM IST
আগুন ঝড়ানো বিপ্লব শেষ? সব জল্পনার অবসান: জেন-জি আন্দোলনের হোতা ককরোচ নেতা অভিজিত্‍ দীপকে এবার NDA তে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জেন-জি আন্দোলনের হোতা ককরোচ নেতা অভিজিত্‍ দীপকে এবার NDA তে?
2
3
4
5