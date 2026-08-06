অনশন ভাঙতে সরকারের সঙ্গে 'মিডনাইট ডিল'? মন্ত্রীদের 'বিশ্বাসঘাতকতা'-র পাল্টা তোপ ওয়াংচুকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট পরীক্ষার জালিয়াতি ও প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের প্রতিবাদে দীর্ঘ ২৬ দিন আমরণ অনশন করার পর তা প্রত্যাহার করেছেন লাদাখের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। কিন্তু অনশন পর্ব মেটার পরপরই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার গুরুতর অভিযোগ তুললেন তিনি। তাঁর দাবি, গভীর রাতে অনশন ভাঙার মুহূর্তের কোনও ছবি বা ভিডিয়ো একতরফাভাবে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হবে না—এমন স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। কিন্তু অনশন ভাঙার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয় জাতীয় সংবাদমাধ্যমে। এই ঘটনায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের ওপর থেকেই তাঁর আস্থা সম্পূর্ণ উঠে গেছে বলে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ৫৯ বছর বয়সী এই আন্দোলনকারী।
অনশন ভাঙার রাতে ঠিক কী ঘটেছিল?
এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে সোনম ওয়াংচুক সেই রাতের পুরো ঘটনাটি বিশদে তুলে ধরেছেন। গুরগাঁওয়ের মেদান্ত হাসপাতালে তখন চিকিৎসাধীন ওয়াংচুক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে প্রশ্নফাঁস রোধে কড়া আইনি পদক্ষেপের ঘোষণা আসার পর, ২৪ জুলাই গভীর রাতে তাঁর অনশন ভাঙাতে হাসপাতালে পৌঁছান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। লাদাখের ঐতিহ্য অনুযায়ী, সরকার দাবি মেনে নিলে প্রশাসনিক প্রতিনিধির হাত থেকে স্যুপ বা জুস খেয়ে অনশন ভাঙার প্রথা রয়েছে। তবে ওয়াংচুক চাননি এই ঘটনাটিকে কেবল শাসকদলের একতরফা কৃতিত্ব হিসেবে তুলে ধরা হোক। তাই তিনি প্রস্তাব দেন, বিরোধী দলের নেতৃত্ব এবং আন্দোলনকারী ছাত্র প্রতিনিধিদের ছবি ও বক্তব্য বিজ্ঞপ্তিতে একসঙ্গে রাখা হবে, যাতে এটিকে একটি যৌথ আন্দোলন ও সাফল্যের ফল বলে মনে হয়।
আইবি কর্মকর্তারা ছিলেন চুক্তির সাক্ষী
ওয়াংচুক জানান, গভীর রাত হওয়ায় ওই মুহূর্তে বিরোধী দল বা ছাত্রনেতাদের সেখানে আনা সম্ভব ছিল না। ফলে তিনি মন্ত্রীদের স্পষ্ট বলেন, "আমি এখন অনশন ভাঙছি, কিন্তু মিডিয়াতে এই খবর এবং ছবি তখনই পাঠানো হবে যখন বিরোধী দল ও ছাত্র প্রতিনিধিদের ছবি সংগৃহীত হয়ে যাবে। এটি একটি যৌথ উদ্যোগ হিসেবে সামনে আসা উচিত।" ওয়াংচুকের দাবি, দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিং ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো-র আধিকারিকরা এই শর্তে সম্পূর্ণ সম্মতি জানান। ওয়াংচুক সেখানে থাকা আইবি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনারা এই সমঝোতার সাক্ষী থাকলেন।" কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পাঁচ মিনিটও স্থায়ী হয়নি। অনশন ভাঙার ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় এক সিনিয়র আইবি কর্মকর্তা হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকে জানান, অনশন ভাঙার ছবি ও ভিডিয়ো ইতিমধ্যে বিভিন্ন টিভিতে ব্রেকিং নিউজ হিসেবে চলা শুরু হয়ে গিয়েছে!
‘মিডনাইট ডিল’-এর জল্পনা উড়িয়ে তোপ
অনশন ভাঙার ছবি প্রকাশের পর রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয় যে, সরকারের সঙ্গে কোনও ‘মিডনাইট ডিল’ করেছেন ওয়াংচুক। এই সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, "আমার যদি সরকারের সঙ্গে কোনও আড়ালে চুক্তিই করার থাকত, তবে আমায় ২৬ দিন ধরে কষ্ট করে অনশন করার দরকার পড়ত না। আমি তো অনেক আগেই সমঝোতা করে নিতে পারতাম! এমনকি সরকারের কাছে নিজেকে 'শিক্ষামন্ত্রী' করার দাবিও রাখতে পারতাম। ডিল করার ইচ্ছা থাকলে আমার কাছে সুযোগের অভাব ছিল না। মন্ত্রীরা কথা দিয়ে কথা রাখেননি। রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আমার সমস্ত বিশ্বাস উঠে গিয়েছে।"
যন্তর মন্তর থেকে হাসপাতাল— আন্দোলনের প্রেক্ষাপট
নিট-ইউজি পরীক্ষায় অসত্ উপায় ও প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে সুবিচার চাইতে এবং পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে গত ২৮ জুন দিল্লির যন্তর মন্তরে ‘ককোরোচ জনতা পার্টি’-র আন্দোলনে সামিল হয়ে অনশন শুরু করেছিলেন ওয়াংচুক। অনশনের কারণে শারীরিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি হতে থাকলে গত ১৮ জুলাই পুলিস তাঁকে জোরপূর্বক গুরগাঁওয়ের মেদান্ত হাসপাতালে ভর্তি করায় বলে অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে অ্যাংমো আদালতে আবেদন জানালে ২১ জুলাই তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরের আইনি অনুমোদন দেওয়া হয়। অবশেষে ২৪ জুলাই রাতে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো বার্তার পর দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্যুপ পান করে ২৬ দিনের দীর্ঘ অনশন সাঙ্গ করেন এই প্রখ্যাত পরিবেশবিদ।
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