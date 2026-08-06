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অনশন ভাঙতে সরকারের সঙ্গে 'মিডনাইট ডিল'? মন্ত্রীদের 'বিশ্বাসঘাতকতা'-র পাল্টা তোপ ওয়াংচুকের

Sonam Wangchuk Hunger Strike: অনশন ভাঙার মাত্র ৫ মিনিটের মাথায় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলেন আইবি কর্মকর্তা। তাঁর চোখে-মুখে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ! এরপরই ওয়াংচুকের দাবি, বিরোধী ও ছাত্রনেতাদের না নিয়ে অনশন ভাঙার ছবি একতরফা প্রকাশ করা হবে না—এমন চুক্তি ভাঙেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 06, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:37 PM IST
অনশন ভাঙতে সরকারের সঙ্গে 'মিডনাইট ডিল'? মন্ত্রীদের 'বিশ্বাসঘাতকতা'-র পাল্টা তোপ ওয়াংচুকের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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